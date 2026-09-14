AFP
Çeviri:
'Hakemler için kötü bir gün!' - Micah Richards, 10 kişilik Manchester City'nin tartışmalı derbide Manchester United'ı yenmesinin ardından VAR 'adaletsizliğini' sert sözlerle eleştirdi
Richards hakemlik standartlarını yerden yere vurdu
Manchester derbisinde drama hiç eksik olmaz, ancak son karşılaşmaya futbolun kendisinden çok düdükler ve monitörler damga vurdu. Eski Man City yıldızı Richards, maç sonrası değerlendirmesinde sözünü sakınmadı ve hakemlerin maçın en kritik anlarını doğru yönetemediğini öne sürdü.
Sky Sports'a konuşan Richards, ortaya konan hakem performansından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Richards, "Bence hakemler için kötü bir gündü, bence VAR için de kötü bir gündü" dedi. "Bence 23. dakikadaki Phil Foden kararını yanlış verdiler ve bu [Erling Haaland'ın golü] kararını da yanlış verdiler. Enzo Fernandez'in [top için] mücadele etmediğini nasıl söyleyebilirsiniz... Elbette ediyor.
"Savunmacı olarak o pozisyonda bulundum; en ufak bir hareket bile topa gidip gitmeme arasındaki farkı yaratabilir. Elbette onu etkiliyor."
- Getty Images Sport
Tartışmalı Haaland galibiyet golü geçerli sayıldı
Maçın kader anı, Haaland'ın ağları bulduğu 60. dakikada geldi. Gol, ilk olarak saha içindeki hakemler tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi, ancak uzun süren VAR incelemesinin ardından karar değişti ve bu durum United kulübesini öfkelendirdi.
Premier League Match Centre'ın X hesabı, maçın son düdüğünden kısa süre sonra durumu açıklığa kavuşturmaya çalıştı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "VAR, hakemin ofsayt nedeniyle gol yok kararını kontrol etti ve Haaland'ın ofsaytta olmadığı bir pozisyonda bulunduğunu belirleyerek golün verilmesini tavsiye etti. VAR ayrıca, ofsayt pozisyonunda olmasına rağmen Fernandez'in topa oynamadığı kanaatine vardı."
Ancak maç sonrası şaşırtıcı bir geri dönüşle, Profesyonel Oyun Hakemleri Kurumu, Manchester United ile iletişime geçerek gole izin verilmesinin "bir değerlendirme hatası" olduğunu kabul etti. Kurum, açıklamasında VAR'ın "[Fernandez'in] pozisyonunun muhtemel etkisini fark etmediğini ve saha kenarında inceleme tavsiye etmesi gerektiğini" kabul ederek, maçın sonucunu belirleyen golün geçerli sayılmaması gerektiğini doğruladı.
Foden ilk yarıda kırmızı kart gördü
Haaland'ın galibiyet golünden çok önce maç, Foden'ın oyundan atılmasıyla henüz 23. dakikada tersine döndü. İngiltere milli oyuncusu, United kaptanı Bruno Fernandes'ten gelen tekmeye verdiği tepki sonrası doğrudan kırmızı kart gördü.
Ancak Richards, Foden'ın oyundan atılmasının hakem ekibi adına fazla ağır bir karar olduğunu düşündü. Yine de Enzo Maresca'nın takımının bu zorlukla nasıl başa çıktığını övmekte gecikmedi. Richards, "Bence bu kararı çok yanlış verdiler ama bu, City'nin performansından hiçbir şey eksiltmez" dedi. "10 kişiyle bu kadar uzun süre oynamak inanılmaz. Mücadeleden bahsettik, ruhtan bahsettik, yeni teknik direktör, ilk derbi, elinizde ne var? Tam olarak kim olduklarını gösterdiler."
- Getty Images Sport
Keane, City'nin kurnaz yaklaşımını övdü
Hakem performansı manşetleri domine ederken, eski United kaptanı Roy Keane iki rakip arasındaki psikolojik mücadeleye odaklandı. Keane, United'ın bir kişi fazla olmasının avantajını kullanamadığını ve sonunda, yaşanan kaosa rağmen taktik açıdan çok daha olgun bir görüntü sergileyen City tarafından alt edildiğini belirtti. Bu yenilgi, dirençli mavi duvarı aşamayan United'ı cevap aramaya itti.
Keane, Kırmızı Şeytanlar'ın böylesine yüksek önem taşıyan bir maçı kazanmak için gereken soğukkanlılıktan yoksun olduğunu söyledi. Keane, "City, United'dan daha akıllıydı. City 10 kişi kaldığında United oyuncuları belki de fazla düşünmeye başladı" dedi. "Yine söylüyorum, işi basit tutun, basit şeyleri doğru yapmaya devam edin. City kesinlikle daha kurnazdı." Sonuç, City'nin zorlu mücadelenin ardından üç puanı kutlamasını sağlarken PGMOL de öğleden sonraki hakem kararlarıyla ilgili kaçınılmaz incelemeye hazırlanıyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun