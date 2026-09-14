Manchester derbisinde drama hiç eksik olmaz, ancak son karşılaşmaya futbolun kendisinden çok düdükler ve monitörler damga vurdu. Eski Man City yıldızı Richards, maç sonrası değerlendirmesinde sözünü sakınmadı ve hakemlerin maçın en kritik anlarını doğru yönetemediğini öne sürdü.

Sky Sports'a konuşan Richards, ortaya konan hakem performansından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Richards, "Bence hakemler için kötü bir gündü, bence VAR için de kötü bir gündü" dedi. "Bence 23. dakikadaki Phil Foden kararını yanlış verdiler ve bu [Erling Haaland'ın golü] kararını da yanlış verdiler. Enzo Fernandez'in [top için] mücadele etmediğini nasıl söyleyebilirsiniz... Elbette ediyor.

"Savunmacı olarak o pozisyonda bulundum; en ufak bir hareket bile topa gidip gitmeme arasındaki farkı yaratabilir. Elbette onu etkiliyor."



