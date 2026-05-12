"Hakemler bizden 18 puan çaldı!" Real Madrid Başkanı Florentino Perez, LaLiga'ya öfkeleniyor

Hakemlere yönelik eleştiriler sırasında Perez, Negreira skandalı konusunda bir kez daha öfkesini gizlemedi ve bunu "futbol tarihinin en büyük skandalı" olarak nitelendirdi. "Bu skandalın hâlâ aydınlatılmamış olmasına inanamıyorum."

Bu skandalda, İspanya Hakem Komitesi'nin eski başkan yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'nın 2001 ile 2018 yılları arasında FC Barcelona'dan 7 milyon avrodan fazla ödeme aldığı iddia ediliyor. İspanyol savcılığına göre, Katalanlar kendi lehlerine verilen hakem kararları için ödeme yapmış. Kulüp ise bu parayı sadece raporlar ve tavsiyeler için ödediğini iddia ediyor.

"Negreira döneminden kalma aynı hakemler hâlâ görevde. Hâlâ maçlara çıkıyorlar. Bu hiç mantıklı değil," diye devam etti Perez. "Barça, Negreira'nın hizmetleri için yirmi yıl boyunca ödeme yaptı ve bu hakemler üçüncü on yılda da hâlâ aktif."