Pazartesi günü oynanan Dünya Kupası grup maçında Arjantin’in 2-0 galibiyetinde Messi’nin ilk golünün önünü açan, orta saha çizgisi yakınlarında Arjantinli orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister’ın Avusturyalı Xaver Schlager’e yaptığı sert müdahale, maçın bitiminden sonra tartışmalara yol açtı.
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"Hakemin bariz hatası": Lionel Messi'nin Dünya Kupası'ndaki rekor golü hiç sayılmamalı mıydı?
Avusturya Milli Takım Teknik Direktörü Ralf Rangnick, MagentaTV’de yaptığı açıklamada, “VAR’ın, penaltı durumunda olduğu gibi hakeme ‘Dışarı çık da 1-0’un nasıl gerçekleştiğine bir bak’ diyecek cesareti gösterememesini sinir bozucu bulduğunu” belirtti. Rangnick’in net yargısı şöyleydi: “Xaver Schlager’e açık bir faul.”
Hakem Amin Mohamed Omar da olayı bu şekilde değerlendirmiş olsaydı, Arjantin’in öne geçiren golü gerçekleşmezdi. Ancak Mac Allister’ın Rodrigo De Paul’a yaptığı, gerçekten de faul sayılabilecek müdahalesinin ardından top Messi’ye geldi; Messi oyunu yön değiştirdi ve birkaç saniye sonra ceza sahası sınırında topu geri alarak, kendine özgü soğukkanlı tavrıyla golü attı.
"Bana göre bu bir faul," dedi Jürgen Klopp, MagentaTV’deki uzman olarak Rangnick’e katılarak. Diğer uzman Thomas Müller ise, hakemin pek çok pozisyonu görmezden geldiği genel yaklaşımını göz önünde bulundurarak şöyle değerlendirdi: “Tribünden bakıldığında faul gibi görünüyordu. Tarafsız bir bakış açısıyla benim için daha çok faul gibi, ancak hakemin oyunu akışına bırakması ve oyuncunun topa da dokunması nedeniyle kararı geri almak zor.”
Mac Allister, Schlager ile arkadan bir ikili mücadeleye girmişti. Liverpool FC oyuncusu bu sırada topa da dokundu, ancak esas olarak Avusturyalı oyuncuya çarptı ve onu yere düşürdü; Schlager, ikili mücadelenin ardından bir süre yerde kaldı. "Gerçekçi bir bakış açısıyla bu durum çözülemez," diye analiz etti, geçtiğimiz sezonun ardından kariyerini sonlandıran hakem uzmanı Patrick Ittrich, MagentaTV'de yaptığı açıklamada VAR'ın müdahale etmemesini de anlayabildiğini belirtti: "Topa da oynanıyor, vücuda da oynanıyor. Bu, hakemin takdirine kalmış bir durum. Eğer düdük çalarsa, sorun yok. Düdük çalmasa da sorun yok. Faul eğilimi var, ama oyuna devam etmesine izin verdi."
- AFP
Lionel Messi'nin Dünya Kupası rekorunu kıran golü kurallara aykırı mıydı? "VAR o golü iptal etmeliydi"
Ancak Rangnick’i en çok kızdıran şey şuydu: Arjantin’e verilen ve Messi’nin sonunda kaçırdığı erken penaltı pozisyonunda, hakem Omar’ın maç yönetimi göz önüne alındığında onun görüşüne göre görmezden gelinebilecek bir olayın ardından VAR kesinlikle müdahale etmişti. Schlager ve Stefan Posch, bu pozisyonda Arjantinli forvet Lautaro Martinez’i sıkıştırdı; Schlager topa da müdahale ederken, Posch ise sadece Martinez’e çarptı. Sahada Omar ilk başta penaltı düdüğü çalmamıştı, ancak görüntüleri inceledikten sonra penaltı kararı verdi.
Manchester United’ın efsanevi kalecisi Peter Schmeichel de, Arjantin’in ilk golü nedeniyle hakeme yönelik eleştirilere başlarken bu penaltı sahnesini aklında tutuyordu. “Bence o gol geçerli sayılmamalıydı. Penaltıyı nasıl kazandıklarını hatırlayın," dedi Danimarkalı, FOX'ta TV yorumcusu olarak ve Mac Allister'ın Schlager'e yaptığı müdahaleye ilişkin şunları ekledi: "Arkadan bir tekme var. Bu bir serbest vuruş. [...] VAR, golü iptal etmeliydi. Bu, hakemin açık ve bariz bir hatası. Bu yüzden Avusturya için biraz üzülüyorum."
Bu arada FC Bayern’den Konrad Laimer de hakem yönünde bir eleştiri yöneltti; ancak bu, doğrudan Messi’nin ilk golüne değil, onun gözünde dünya şampiyonunun çok sert oyun tarzına atıfta bulunuyordu: “Arjantinlilerin kaç faul yaptığını bilmiyorum, sanki 700 faul yapmışlar gibi geldi. Ve 70. dakikada sadece bir sarı kart gördüler (76. dakikada Facundo Medina, ed.). Sebebi ne olursa olsun, artık sarı kart verilmiyor," diye eleştirdi Laimer, MagentaTV’de ve bir iç çekişin ardından şunları ekledi: "Fazla sinirlenmemeliyim, bunun bir faydası yok zaten."
- AFP
Lionel Messi ve Kylian Mbappé, Dünya Kupası’nın en çok gol atan oyuncusu unvanı için kıyasıya bir mücadele içinde
Messi için ise 38. dakikada attığı açılış golü çok özel bir anlam taşıyordu: Bu, Inter Miami’nin forvetinin Dünya Kupası’nda attığı 17. gol oldu; böylece Miroslav Klose’yi (16 gol) geride bırakarak Dünya Kupası’nın tek başına en çok gol atan oyuncusu oldu. Uzatma dakikalarında Messi skoru 2-0'a getiren golü de attı ve Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 18'e çıkardı.
ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenen Dünya Kupası’nın en önemli hikayelerinden biri, Messi ile Kylian Mbappé arasında Dünya Kupası’nın en çok gol atan oyuncusu unvanı için yaşanan rekabet olarak şekilleniyor. Fransız yıldız forvet, Senegal’e karşı oynanan açılış maçında (3-1) attığı iki golün ardından, Irak’a karşı oynanan ikinci grup maçında (3-0) da iki gol daha attı ve toplamda 16 Dünya Kupası golüne ulaştı. Mbappé böylece şimdilik Klose ile eşit duruma geldi, ancak 2026 Dünya Kupası’nın sonunda Messi’yi geride bırakmayı kesinlikle çok ister.
Messi’nin Arjantinli takımı, ilk iki maçta aldığı galibiyetlerin ardından, Ürdün’le oynayacağı son grup maçı öncesinde bile grup birincisi olmayı garantilemişken, Avusturya ise Cumartesi gecesi Pazar sabahına karşı (Almanya saatiyle) Cezayir ile ikinci sıra için final maçına çıkacak. Her iki takım da Ürdün’e karşı oynadıkları maçları kazanmayı başardı ve böylece her ikisi de üç puana ulaştı. Avusturya’nın gol farkı daha iyi olduğu için, ÖFB takımının ikinci sırayı alması için bir beraberlik kesinlikle yeterli olacaktır.
Lionel Messi artık tek başına zirvede: Dünya Kupası’nın en çok gol atan 5 oyuncusu
Sıra
Oyuncular
Ülke
Katılımlar
Maçlar
Goller
1
Lionel Messi
Arjantin
6
28
18
2
Kylian Mbappé
Fransa
3
16
16
3
Miroslav Klose
Almanya
4
24
16
4
Ronaldo
Brezilya
4
19
15
5
Gerd Müller
Almanya
2
13
14