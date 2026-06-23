"Hakemin bariz hatası": Lionel Messi'nin Dünya Kupası'ndaki rekor golü hiç sayılmamalı mıydı?

Avusturya Milli Takım Teknik Direktörü Ralf Rangnick, MagentaTV’de yaptığı açıklamada, “VAR’ın, penaltı durumunda olduğu gibi hakeme ‘Dışarı çık da 1-0’un nasıl gerçekleştiğine bir bak’ diyecek cesareti gösterememesini sinir bozucu bulduğunu” belirtti. Rangnick’in net yargısı şöyleydi: “Xaver Schlager’e açık bir faul.”

Hakem Amin Mohamed Omar da olayı bu şekilde değerlendirmiş olsaydı, Arjantin’in öne geçiren golü gerçekleşmezdi. Ancak Mac Allister’ın Rodrigo De Paul’a yaptığı, gerçekten de faul sayılabilecek müdahalesinin ardından top Messi’ye geldi; Messi oyunu yön değiştirdi ve birkaç saniye sonra ceza sahası sınırında topu geri alarak, kendine özgü soğukkanlı tavrıyla golü attı.

"Bana göre bu bir faul," dedi Jürgen Klopp, MagentaTV’deki uzman olarak Rangnick’e katılarak. Diğer uzman Thomas Müller ise, hakemin pek çok pozisyonu görmezden geldiği genel yaklaşımını göz önünde bulundurarak şöyle değerlendirdi: “Tribünden bakıldığında faul gibi görünüyordu. Tarafsız bir bakış açısıyla benim için daha çok faul gibi, ancak hakemin oyunu akışına bırakması ve oyuncunun topa da dokunması nedeniyle kararı geri almak zor.”

Mac Allister, Schlager ile arkadan bir ikili mücadeleye girmişti. Liverpool FC oyuncusu bu sırada topa da dokundu, ancak esas olarak Avusturyalı oyuncuya çarptı ve onu yere düşürdü; Schlager, ikili mücadelenin ardından bir süre yerde kaldı. "Gerçekçi bir bakış açısıyla bu durum çözülemez," diye analiz etti, geçtiğimiz sezonun ardından kariyerini sonlandıran hakem uzmanı Patrick Ittrich, MagentaTV'de yaptığı açıklamada VAR'ın müdahale etmemesini de anlayabildiğini belirtti: "Topa da oynanıyor, vücuda da oynanıyor. Bu, hakemin takdirine kalmış bir durum. Eğer düdük çalarsa, sorun yok. Düdük çalmasa da sorun yok. Faul eğilimi var, ama oyuna devam etmesine izin verdi."