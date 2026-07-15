"Hakem, yarı final maçını yönetmeye hazır mı?" - Fransa, İspanya’ya yenilerek Dünya Kupası’ndan elendikten sonra Didier Deschamps, hakemlerin performansını eleştirdi

Hakemlikle ilgili tartışmaların ötesinde, Fransa teknik direktörü takımının neredeyse her alanda rakibine yenik düştüğünü kabul etti. İspanya, 58. dakikada Pedro Porro’nun golüyle skoru ikiye katladı ve Kylian Mbappé ile Michael Olise’nin yer aldığı Fransız hücumunu tamamen etkisiz hale getirdi. İstatistikler de durumu acı bir şekilde ortaya koydu; Fransa, maçın son dakikalarına kadar yakın mesafeden tek bir şut bile çekemedi.

"Umut besleyebilmek için en iyi halimizde olmamız gerekiyordu," diye itiraf etti Deschamps. "Maalesef öyle değildik. Bugün [İspanya] son derece iyi savunma yaptı. Bize çok az alan bıraktılar. Üstelik teknik hatalar yaptığımız için onlara sorun çıkarmak zorlaştı. Teknik seviyemiz önceki maçlarda sergilediğimizin altındaydı."

Deschamps sözlerine şöyle devam etti: "Onlarla karşılaştırıldığında, pas kombinasyonlarımız ve akışlarımız açısından, onlar da oyunu okumakta ve pasları kesmekte mükemmeller. Çözüm bulamadık. Hücum ve teknik oyunumuzun kendiliğinden ortadan kaybolduğunu söylemek istemiyorum. Bu normalde en güçlü yanlarımızdan biridir.

"Rakibin de büyük payı vardı. Yaptığımız her şeyi kınamayacağım ya da başardıklarımızı silip atmayacağım. Ama tekrar edeceğim: İspanya gibi bir takıma karşı, böyle bir maçta, mutlak olarak en üst seviyede olmalısınız. Fransa bu gece o seviyede değildi."







