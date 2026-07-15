AFP
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"Hakem, yarı final maçını yönetmeye hazır mı?" - Fransa, İspanya’ya yenilerek Dünya Kupası’ndan elendikten sonra Didier Deschamps, hakemlerin performansını eleştirdi
Deschamps, hakemlik standartlarını sorguluyor
Fransa’nın üçüncü dünya şampiyonluğu yolunu sonlandıran 2-0’lık yenilginin ardından Deschamps, Barton’ın maçı yönetiş biçimine duyduğu öfkeyi gizlemedi. Maçın seyrini değiştiren an, 22. dakikada Lamine Yamal’a Lucas Digne tarafından faul yapıldığına karar verilmesi üzerine Mikel Oyarzabal’ın penaltıyı gole çevirmesiyle yaşandı.
Deschamps, bu karardan açıkça rahatsız oldu ve temas gerçekleşmeden önce topun Yamal’ın koluna çarptığını öne sürdü. 57 yaşındaki teknik direktör, “Bir şey söylersem, kaybettiğimiz için kötü bir mağlup gibi görüneceğim” dedi. "Ama size şunu soruyorum: Hakem bir yarı final maçını yönetmeye uygun mu? Penaltı var, ama hepsi bu değil; diğer her şeye de ekleniyor. Bu geceki hakeme karşı bir şeyim yok, ama kendinize bu soruyu sorun."
- AFP
Les Bleus’u rahatsız eden teknik aksaklıklar
Hakemlikle ilgili tartışmaların ötesinde, Fransa teknik direktörü takımının neredeyse her alanda rakibine yenik düştüğünü kabul etti. İspanya, 58. dakikada Pedro Porro’nun golüyle skoru ikiye katladı ve Kylian Mbappé ile Michael Olise’nin yer aldığı Fransız hücumunu tamamen etkisiz hale getirdi. İstatistikler de durumu acı bir şekilde ortaya koydu; Fransa, maçın son dakikalarına kadar yakın mesafeden tek bir şut bile çekemedi.
"Umut besleyebilmek için en iyi halimizde olmamız gerekiyordu," diye itiraf etti Deschamps. "Maalesef öyle değildik. Bugün [İspanya] son derece iyi savunma yaptı. Bize çok az alan bıraktılar. Üstelik teknik hatalar yaptığımız için onlara sorun çıkarmak zorlaştı. Teknik seviyemiz önceki maçlarda sergilediğimizin altındaydı."
Deschamps sözlerine şöyle devam etti: "Onlarla karşılaştırıldığında, pas kombinasyonlarımız ve akışlarımız açısından, onlar da oyunu okumakta ve pasları kesmekte mükemmeller. Çözüm bulamadık. Hücum ve teknik oyunumuzun kendiliğinden ortadan kaybolduğunu söylemek istemiyorum. Bu normalde en güçlü yanlarımızdan biridir.
"Rakibin de büyük payı vardı. Yaptığımız her şeyi kınamayacağım ya da başardıklarımızı silip atmayacağım. Ama tekrar edeceğim: İspanya gibi bir takıma karşı, böyle bir maçta, mutlak olarak en üst seviyede olmalısınız. Fransa bu gece o seviyede değildi."
Mbappé, taktiksel yaklaşımı sert bir şekilde eleştirdi
Teknik direktör hakem ve oyun uygulamasına odaklanırken, takım kaptanı Mbappé dikkatini yedek kulübesine çevirdi. Real Madrid’in süperstarı, İspanya’nın orta sahasının maçın ritmini belirlemesine izin verilmesinden açıkça rahatsızdı. Mbappé, taktiksel planın La Roja’nın oyun kurucularının etkisini sınırlayamadığını öne sürdü.
"Orta sahada üçe karşı ikiydik ve İspanya karşısında bu zor bir durum," dedi Mbappe. "Fabian [Ruiz] ve Rodri'nin oynamak için bolca zamanı vardı. Pres konusunda iletişim eksikliği vardı. Bence adam adama pres yapmalı ve onları bizimle birlikte koşmaya zorlamalıydık. Teknik ve taktik açıdan istediğimiz oyunu oynayamadık. Dünya Kupası yarı finalinde yapmanız gerekeni yapmazsanız, kazanamazsınız."
- Getty Images Sport
Deschamps için bir dönemin sonu
Bu yenilgi, Deschamps’ın milli takımın başında geçirdiği 14 yıllık görkemli dönemine hüzünlü bir son getirdi. Hayal kırıklığına rağmen teknik direktör, 2018 Dünya Kupası’nı kazanma ve dört yıl önce finale yükselme dahil olmak üzere, Dünya Kupası’nda en az çeyrek finale dört kez üst üste ulaşmayı içeren mirasını tek bir gecenin gölgelemesine izin vermedi. Takımın, üst düzey bir rakip karşısında kontrolünü kaybettiğini vurguladı.
"Olayları yeterince iyi kontrol edemedik," dedi. "Rakip bizi hataya zorladı. Ama bu bir Dünya Kupası yarı finaliydi. Oyuncularımızdan ikisi için bu ilk yarı finaldi. Bu, bundan önce iyi yaptıklarımızdan hiçbir şey götürmez. Başardığımız her şeyi küçümsemek istemiyorum." Turnuva sonrasında Zinedine Zidane’ın görevi devralmaya hazır olduğu bildirilirken, Fransa şimdi Miami’de oynanacak üçüncülük maçı için toparlanmak zorunda.
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