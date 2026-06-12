Hakem tartışmaları erkenden başladı... Dünya Kupası'nın açılış maçındaki üçlü hakem ekibi kırmızı kart görmeyi hak etti mi?

84. dakikada, maçın en tartışmalı anı yaşandı; Güney Afrika kaptanı Thimba Zwane, video yardım sistemi (VAR) incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.

Zwane, Meksikalı Roberto Alvarado'yu geçmeye çalışırken, ikisi arasında yaşanan temas sırasında eliyle rakibinin yüzüne çarptı. Hakem ilk başta faul kararı vermedi, ancak yan ekrandan görüntüyü inceledikten sonra kararını değiştirdi.

Karar resmi olarak onaylansa da, Davies'e göre bu atılma çok ağırdı. Faul "şiddet içeren davranış" olarak sınıflandırılmıştı, ancak ona göre bu pozisyon aşırı güç kullanımı ya da açık bir saldırı niyetiyle bağlantılı görünmüyordu.

İngiliz hakemlik uzmanı, hakemin inceleme ekranının önünde geçirdiği uzun sürenin, şiddet içeren bir davranış olduğundan tam olarak ikna olmadığını gösterdiğini, ancak video odasından gelen tavsiyenin nihai kararın alınmasında önemli bir rol oynadığını belirtti.