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Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Hakem tartışmaları erkenden başladı... Dünya Kupası'nın açılış maçındaki üçlü hakem ekibi kırmızı kart görmeyi hak etti mi?

Meksika - Güney Afrika
Meksika
Güney Afrika
Dünya Kupası
Meksika
Güney Afrika

Brezilyalı hakem Sampaio, Dünya Kupası'nın ilk gününde Meksika ve Güney Afrika'nın önünü kesti

Meksika ile Güney Afrika arasında oynanan 2026 Dünya Kupası açılış maçında, turnuvada Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin ilk gerçek sınavı niteliğindeki karşılaşmada Brezilyalı hakem Wiltons Sampaio'nun 3 kırmızı kart göstermesinin ardından birçok tartışmalı hakem kararı yaşandı.

Maçtaki bazı hakem kararları geniş bir mutabakat sağlarken, diğerleri oyun kurallarının uygulanmasının doğruluğu konusunda büyük tartışmalara yol açtı. Özellikle Güney Afrika milli takımından iki oyuncunun ve Meksika'nın savunma oyuncusu Cesar Montes'in kırmızı kart görmesi bu tartışmaların odağında yer aldı.

Tarihteki açılış maçları için rekor sayılabilecek üç kırmızı kartla sona eren Meksika-Güney Afrika karşılaşması, 48 takım ve 104 maçtan oluşan Dünya Kupası tarihinin en büyük turnuvasında hakemlerin ve video teknolojisinin karşılaşabileceği zorlukların erken bir örneğini sundu. Turnuva ilerledikçe hakemlikle ilgili tartışmaların devam edeceği tahmin ediliyor.

  • En kolay karar

    İlk kırmızı kart 49. dakikada geldi; hakem, kaleciyle karşı karşıya kalan Meksikalı Brian Gutiérrez'i düşüren Güney Afrikalı orta saha oyuncusu Sfibelo Setuli'ye kırmızı kart gösterdi.

    Video hakemleri kararı onaylamadan önce durumu incelediler ve Gutierrez'in faul yapmadan önce net bir gol pozisyonunda olduğunu belirlediler.

    Öte yandan, ESPN'in hakemlik uzmanı ve eski İngiliz hakem Andy Davies, bu kararın maçtaki en kolay kararlardan biri olduğunu düşünüyor. Gutierrez, Güney Afrikalı savunma oyuncusunun önüne çıkarak onun düşmesine neden oldu ve forvetin kaleye doğru şut atma şansı varken, bu durum rakibin kesin gol fırsatını engelledi.

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  • Acımasız bir kovulma

    84. dakikada, maçın en tartışmalı anı yaşandı; Güney Afrika kaptanı Thimba Zwane, video yardım sistemi (VAR) incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.

    Zwane, Meksikalı Roberto Alvarado'yu geçmeye çalışırken, ikisi arasında yaşanan temas sırasında eliyle rakibinin yüzüne çarptı. Hakem ilk başta faul kararı vermedi, ancak yan ekrandan görüntüyü inceledikten sonra kararını değiştirdi.

    Karar resmi olarak onaylansa da, Davies'e göre bu atılma çok ağırdı. Faul "şiddet içeren davranış" olarak sınıflandırılmıştı, ancak ona göre bu pozisyon aşırı güç kullanımı ya da açık bir saldırı niyetiyle bağlantılı görünmüyordu.

    İngiliz hakemlik uzmanı, hakemin inceleme ekranının önünde geçirdiği uzun sürenin, şiddet içeren bir davranış olduğundan tam olarak ikna olmadığını gösterdiğini, ancak video odasından gelen tavsiyenin nihai kararın alınmasında önemli bir rol oynadığını belirtti.

  • Gol atma şansı yok

    Kırmızı kartlar sadece Güney Afrika milli takımıyla sınırlı kalmadı; uzatma dakikalarında Meksikalı savunma oyuncusu César Montes, ceza sahası dışında Juliso Mdao’ya yaptığı faul nedeniyle oyundan atıldı.

    Hakem, bu faulün rakibin kesin gol fırsatını engellediğini değerlendirerek doğrudan kırmızı kart gösterdi ve VAR da bu kararın doğruluğunu teyit etti.

    Ancak eski İngiliz hakem, ESPN'de yaptığı analizde, bu durumun "kesin gol fırsatı" düzeyine ulaşmadığını belirtti. Güney Afrikalı oyuncunun yan tarafa doğru ilerlediğini ve bir sonraki dokunuşunda en yakın seçeneğinin ceza sahası içindeki takım arkadaşına pas vermek olduğunu, doğrudan kaleye şut atmak olmadığını vurguladı.

    Buna rağmen, bu tür durumlarda hakemlerin geniş bir takdir yetkisi olması ve kararın gözden geçirilmeyi gerektirecek açık ve net bir hata olarak değerlendirilmemesi nedeniyle, video odası karara müdahale etmedi.

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