Hakem tartışmaları erkenden başladı... Dünya Kupası'nın açılış maçındaki üçlü hakem ekibi kırmızı kart görmeyi hak etti mi?

Meksika ile Güney Afrika arasında oynanan 2026 Dünya Kupası açılış maçında, turnuvada Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin ilk gerçek sınavı niteliğindeki karşılaşmada Brezilyalı hakem Wiltons Sampaio'nun 3 kırmızı kart göstermesinin ardından birçok tartışmalı hakem kararı yaşandı.
Maçtaki bazı hakem kararları geniş bir mutabakat sağlarken, diğerleri oyun kurallarının uygulanmasının doğruluğu konusunda büyük tartışmalara yol açtı. Özellikle Güney Afrika milli takımından iki oyuncunun ve Meksika'nın savunma oyuncusu Cesar Montes'in kırmızı kart görmesi bu tartışmaların odağında yer aldı.
Tarihteki açılış maçları için rekor sayılabilecek üç kırmızı kartla sona eren Meksika-Güney Afrika karşılaşması, 48 takım ve 104 maçtan oluşan Dünya Kupası tarihinin en büyük turnuvasında hakemlerin ve video teknolojisinin karşılaşabileceği zorlukların erken bir örneğini sundu. Turnuva ilerledikçe hakemlikle ilgili tartışmaların devam edeceği tahmin ediliyor.