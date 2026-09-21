Getty Images Sport
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'Hakem tacizini artık durdurun' - Atletico Madrid'den Mourinho ve Real Madrid'e ateşli Madrid derbisinin ardından sert gönderme
Atletico, Mourinho'nun basın odasındaki hareketleriyle dalga geçti
Riyadh Air Metropolitano’daki olayların yankısı zirveye çıktı. Atletico Madrid, son derbi yenilgisine verdikleri tepki nedeniyle Real Madrid’le sosyal medyada alay etti. Diego Simeone’nin ekibi zorlu geçen maçta 2-1’lik galibiyet aldı, ancak maç sonrası manşetleri Mourinho’nun sert basın toplantısı belirledi.
Yönetimden duyduğu rahatsızlığı açıkça belli eden Portekizli teknik adam, maçın gidişatını değiştirdiğine inandığı hatalara dikkat çekmek için medya toplantısına basılı kanıtlar getirme gibi sıra dışı bir adım attı.
Atletico bu gösteriye, yazıcı emojisi içeren sert bir paylaşımla karşılık verdi. Bu gönderi, Mourinho’nun tezini savunmak için kâğıda basılmış görseller kullanmasına açık bir göndermeydi. Kulübün “Hakem tacizine hemen son verin” ifadelerini kullandığı doğrudan mesaj ise komşularının sık sık yürüttüğü baskı kampanyalarına net bir yanıt niteliği taşıdı.
- Getty Images Sport
Mourinho'nun kırmızı kart kararlarına öfkesi
Mourinho, basın salonuna Atletico oyuncularının oyun dışı kalması gerektiğini düşündüğü iki spesifik pozisyonun basılı çıktısıyla geldi. Görüntüleri gösterirken, "Basın toplantısını yapmayabilirdik çünkü maçın hikâyesi burada" diyen Mourinho, "Bunlar iki net kırmızı kart" ifadelerini kullandı.
Real Madrid Teknik Direktörü, tiradını sürdürerek lige dönüşünde İspanya'nın başkentindeki ortamın beklediği gibi olmadığını öne sürdü. Yaklaşık beş dakikalık konuşmasında, Dean Huijsen'in oyundan atılmasının, takımının aksi halde kazanabileceği bir maçın gidişatını ciddi şekilde değiştirdiğini savundu. "Bizi kendi hâlimize bırakırlarsa, sakin kalırsak ve eşit şartlarda mücadele etmemize izin verirlerse, daha gidilecek çok yol var. Bunun kurgulanmış bir şey olduğunu söyleyip ileri gitmek istemiyorum. Bunu düşünmek istemiyorum" diye ekledi.
- Getty Images Sport
Simeone oyunun bütünlüğünü savundu
Puan durumu mevcut tabloya dair net bir resim sunuyor, ancak maç sonrası tartışmalar medya spekülasyonlarının girdabında kalmayı sürdürüyor. Belli ki sportif değerden çok skandala odaklanan gazeteci kalabalığından rahatsız olan Simeone, hakem yönetimiyle ilgili sorular karşısında bu tuzağa düşmeyi reddetti. Viral olacak bir manşet arayışına karşı duruşunu koruyan Simeone, gazetecilere şöyle dedi: "Siz manşet arıyorsunuz. Benim o manşete ihtiyacım yok. Gelin, onların bize oynatmak istediği oyunu değil, bizim oynadığımız maçı konuşalım."
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