Mourinho, basın salonuna Atletico oyuncularının oyun dışı kalması gerektiğini düşündüğü iki spesifik pozisyonun basılı çıktısıyla geldi. Görüntüleri gösterirken, "Basın toplantısını yapmayabilirdik çünkü maçın hikâyesi burada" diyen Mourinho, "Bunlar iki net kırmızı kart" ifadelerini kullandı.

Real Madrid Teknik Direktörü, tiradını sürdürerek lige dönüşünde İspanya'nın başkentindeki ortamın beklediği gibi olmadığını öne sürdü. Yaklaşık beş dakikalık konuşmasında, Dean Huijsen'in oyundan atılmasının, takımının aksi halde kazanabileceği bir maçın gidişatını ciddi şekilde değiştirdiğini savundu. "Bizi kendi hâlimize bırakırlarsa, sakin kalırsak ve eşit şartlarda mücadele etmemize izin verirlerse, daha gidilecek çok yol var. Bunun kurgulanmış bir şey olduğunu söyleyip ileri gitmek istemiyorum. Bunu düşünmek istemiyorum" diye ekledi.