Uçan bir sopanın kafasına isabet etmesinden iki hafta sonra bile hakem Takuto Kawakami bilinçsiz bir şekilde hastanede yatıyor. Nippon Profesyonel Beyzbol Organizasyonu (NPB) bu bilgiyi yerel basına doğruladı.
Hakem hâlâ bilinci kapalı! Ağır kaza Japonya'yı nefesini tutmaya zorluyor
30 yaşındaki hakem, 16 Nisan'da Tokyo'da oynanan bir maçta ana kalenin arkasında görev yaparken, José Osuna'nın (Tokyo Yakult Swallows) elinden çıkan beyzbol sopası Kawakami'nin başının sol tarafına çarptı. Hakem hemen yere yığıldı ve derhal hastaneye kaldırıldı.
Orada acil ameliyat geçirdi ve ardından yoğun bakım ünitesine alındı. NPB'nin verdiği bilgiye göre, Kawakami şu anda normal bir servise nakledildi, ancak bilinci henüz düzelmedi.
Olay, hakemlerin güvenliği konusunda bir tartışma başlattı
Kawakami için bu, ana hakem olarak Home Plate'de görev aldığı ilk maçtı. Osuna, olaydan kısa bir süre sonra kamuoyuna özür diledi. "Olanlar için çok üzgünüm" diye yazan Osuna, bu mesajı kısaca X adlı sosyal medya platformunda paylaştı.
Japon Profesyonel Beyzbol Oyuncuları Birliği de konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve yaralı hakeme hızlı bir iyileşme diledi. Olay, Japonya'da hakemlerin güvenliği konusunda bir tartışma başlattı. Ancak NPB, olası sonuçlar hakkında henüz bir açıklama yapmadı.