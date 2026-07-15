AFP
Çeviri:
Hakem görevini layıkıyla yerine getirdi mi? FIFA hakemlik sorumlusu, Fransa’nın yarı final mağlubiyetinin ardından Didier Deschamps’ın açıklamalarına yanıt verdi
Deschamps, Barton'ın performansını sorguluyor
Fransa’nın Teksas’ta yarı finalde elenmesinin hemen ardından Deschamps, hakem performansına ilişkin değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı. Fransız teknik direktör, öfkesinin büyük bir kısmını Salvadorlu hakem Ivan Barton’a yöneltti; özellikle de ilk yarıda, Lamine Yamal’ın Lucas Digne tarafından faul yaptığına hükmedilmesinin ardından Mikel Oyarzabal’ın penaltıyı gole çevirdiği karara odaklandı.
Gazetecilere konuşan Deschamps, eleştirilerini maç sonucunun gerçeğiyle dengelemeye çalıştı. 57 yaşındaki teknik direktör, “Bir şey söylersem, kaybettiğimiz için kötü bir mağlup gibi görüneceğim,” dedi. “Ama size şunu soruyorum: Hakem bir yarı final maçını yönetmeye uygun mu? Penaltı var, ama hepsi bu değil; diğer her şeye de ekleniyor. Bu geceki hakeme karşı bir şeyim yok, ama kendinize bu soruyu sorun."
- AFP
FIFA Başkanı, Deschamps’a yanıt verdi
FIFA’nın, maç hakemine yönelik kamuoyundaki eleştirilere yanıt vermesi uzun sürmedi. Şu anda FIFA hakemlik departmanının başkanı olarak görev yapan efsanevi eski hakem Collina, Barton ve ekibine kararlı bir şekilde destek verdi. Turnuvanın en önemli maçlarından birinde hakem ekibinin görevinin üstesinden gelemediği yönündeki iddiaları reddetti.
Collina, “Didier Deschamps’ın hakemin bir yarı final maçını yönetecek seviyede olup olmadığını sorgulayan yorumlarına yanıt olarak FIFA’nın cevabı nettir: ‘Evet, kesinlikle’,” dedi. İtalyan hakem, bu maçlar için seçim sürecinin titiz bir şekilde yürütüldüğünü vurgulayarak, görev alan personeli savunmak amacıyla şunları ekledi: “Hakemlerimiz dünya klasında.”
Deschamps, tartışmalı kararlar nedeniyle hakemlerin kalitesini sorguladı
Deschamps’ın hakem performansını sorgulaması, ilk yarıyı gölgeleyen son derece tartışmalı hakem kararlarından kaynaklanıyor. Bu kararlar, 22. dakikada Digne’nin ceza sahası içinde Yamal’a faul yapmasının ardından Barton’ın İspanya lehine penaltı kararı vermesiyle başladı. Deschamps, Yamal’ın bundan birkaç saniye önce elle oynama yaptığı iddiasıyla gözle görülür şekilde öfkelendi, ancak VAR incelemesinin ardından karar değiştirilmedi.
Deschamps'ın hayal kırıklığı, 43. dakikada Fabián Ruiz'in Ousmane Dembélé'ye yaptığı müdahalenin ardından Fransa'ya ceza sahasının hemen dışında verilen umut verici bir serbest vuruş kararını Barton'ın tamamen tersine çevirmesiyle daha da arttı; hakem, yardımcısına danıştıktan sonra kendi kararını geri aldı. Deschamps, dördüncü ve beşinci hakemlerin başlangıçta Fransa'nın itirazını desteklemiş olmalarına rağmen bu hareketi son derece olağandışı olarak nitelendirdi. Bu önemli olayların ötesinde, Fransız teknik direktör, aleyhlerine verilen kararların “birikmesinden” yakındı ve Yamal’ın tehlikeli müdahalesi de dahil olmak üzere İspanya’nın birçok ağır faulden sarı kart görmemesi nedeniyle hakemin hoşgörüsünü sert bir şekilde eleştirdi.
- Getty Images Sport
Taktiksel başarısızlıklar ve teknik hatalar
Hakem kararları teknik kadro için tartışma konusu olmaya devam ederken, Fransız oyuncular da kendi performansları konusunda iç muhasebe yaptılar. Fransa, kusursuz bir oyun sergileyen İspanya karşısında ritmini bulmakta zorlandı; hücum hattı, maçın son dakikalarına kadar ciddi bir tehdit oluşturamadı. Deschamps, takımının üst üste üçüncü kez finale yükselmek için gereken seviyede olmadığını kabul etti.
"Umut besleyebilmek için en iyi halimizde olmamız gerekiyordu," diyen teknik direktör, "Maalesef öyle değildik. [İspanya] son derece iyi savunma yaptı. Bize çok az alan bıraktılar. Üstelik teknik hatalar yaptığımız için onlara sorun çıkarmak zorlaştı. Teknik seviyemiz önceki maçlarda sergilediğimizin altındaydı," diye ekledi.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun