Hakem görevini layıkıyla yerine getirdi mi? FIFA hakemlik sorumlusu, Fransa’nın yarı final mağlubiyetinin ardından Didier Deschamps’ın açıklamalarına yanıt verdi

Deschamps’ın hakem performansını sorgulaması, ilk yarıyı gölgeleyen son derece tartışmalı hakem kararlarından kaynaklanıyor. Bu kararlar, 22. dakikada Digne’nin ceza sahası içinde Yamal’a faul yapmasının ardından Barton’ın İspanya lehine penaltı kararı vermesiyle başladı. Deschamps, Yamal’ın bundan birkaç saniye önce elle oynama yaptığı iddiasıyla gözle görülür şekilde öfkelendi, ancak VAR incelemesinin ardından karar değiştirilmedi.

Deschamps'ın hayal kırıklığı, 43. dakikada Fabián Ruiz'in Ousmane Dembélé'ye yaptığı müdahalenin ardından Fransa'ya ceza sahasının hemen dışında verilen umut verici bir serbest vuruş kararını Barton'ın tamamen tersine çevirmesiyle daha da arttı; hakem, yardımcısına danıştıktan sonra kendi kararını geri aldı. Deschamps, dördüncü ve beşinci hakemlerin başlangıçta Fransa'nın itirazını desteklemiş olmalarına rağmen bu hareketi son derece olağandışı olarak nitelendirdi. Bu önemli olayların ötesinde, Fransız teknik direktör, aleyhlerine verilen kararların “birikmesinden” yakındı ve Yamal’ın tehlikeli müdahalesi de dahil olmak üzere İspanya’nın birçok ağır faulden sarı kart görmemesi nedeniyle hakemin hoşgörüsünü sert bir şekilde eleştirdi.