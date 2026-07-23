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Hakem, Fransa’nın İspanya’ya karşı oynadığı Dünya Kupası yarı final maçındaki yenilgiyle ilgili Didier Deschamps’ın kararlarına yönelik eleştirilerine yanıt verdi
Barton, Fransız'ın kıskançlık dolu sözlerini ciddiye almıyor
Fransa’nın elenmesinin ardından Deschamps, hakemlik performansına ilişkin değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı ve özellikle orta hakem Barton’ı hedef aldı. Deschamps, Salvadorlu hakemin böylesine büyük öneme sahip bir maçı yönetmek için gerekli niteliklere ve deneyime sahip olup olmadığını sorguladı. Ancak Diario AS aracılığıyla Jorge Ramos’a verdiği özel röportajda Barton, Fransız teknik direktörün sözlerinin ne kendine olan güvenini ne de futboldaki mesleki itibarını sarsmadığını açıkça belirtti.
Deschamps’ın yorumları hakkındaki duyguları doğrudan sorulduğunda Barton, kararlı bir yanıt verdi ve şöyle dedi: “Herkesin her konuda kendi görüşüne sahip olma hakkı vardır, ama hayır, kesinlikle hayır. Gerçek şu ki, neler yaşadığımızı, ne için mücadele ettiğimizi, bunu nasıl hak ettiğimizi ve neden orada olduğumuzu biliyoruz. Dolayısıyla, hiçbir yorum, neden orada olduğumuzdan şüphe duymamıza neden olamaz.”
- AFP
Hakemlik dünyasının önde gelen isimlerinden gelen destek
Deschamps bu duruma açıkça karşı çıkarken, Barton futbol hiyerarşisinin en tepesinden önemli bir destek gördü. FIFA Hakem Komitesi Başkanı efsanevi Pierluigi Collina’dan destek ve takdir gördüğünü açıkladı.
İspanya ile Fransa arasındaki yarı final maçının ardından aldığı iç geri bildirimleri değerlendiren Barton, bunun kariyerinin en önemli anlarından biri olduğunu doğruladı. "Evet, şüphesiz," diye itiraf etti. "Sonuçta, sorumluluk sahibi kişilerin, sürecimizi bilenlerin, nereden geldiğimizi, yaşadığımız zorlukları ve ortaya koyduğumuz tüm arzuyu bilenlerin takdirini kazanmak, hatta meslektaşlarımın bile takdirini kazanmak, bence bu Dünya Kupası'ndan sonra yanımda götüreceğim en büyük memnuniyetlerden biri."
Collina, Deschamps’ın hakemlere yönelik eleştirilerine yanıt verdi
Deschamps’ın hakeme yönelik öfkesinin kaynağı, Fransa’nın üçüncü dünya şampiyonluğu umutlarını suya düşüren 2-0’lık yenilgisi sırasında Barton’ın sergilediği hakemlikten kaynaklanıyordu. Olayın doruk noktası, 22. dakikada Lamine Yamal’a Lucas Digne tarafından faul yapıldığına karar verilmesi ve bunun üzerine Mikel Oyarzabal’ın penaltı noktasından golü atarak maçın gidişatını değiştirmesiyle yaşandı.
Hakem ekibine yöneltilen eleştirilerin ardından Collina’nın yanıtı açık ve netti. Collina, “Didier Deschamps’ın hakemin bir yarı final maçını yönetecek seviyede olup olmadığını sorgulayan yorumlarına yanıt olarak FIFA’nın cevabı nettir: ‘Evet, kesinlikle’,” dedi. İtalyan hakem, bu maçlar için seçim sürecinin titiz olduğunu vurgulayarak, görev alan personeli savunmak amacıyla şunları ekledi: “Hakemlerimiz dünya klasmanındadır.”
- AFP
Orta Amerika’da hakemlik alanında engelleri aşmak
Fransız teknik ekiple yaşadığı kişisel gerginliğin ötesinde, Barton bu platformu, daha küçük futbol ülkeleri için dünya sahnesinde yer almasının önemini vurgulamak amacıyla kullandı. O, böylesine prestijli bir karşılaşmaya atanmasının, CONCACAF bölgesindeki tüm hakemler için bir umut ışığı olduğunu düşünüyor.
Barton, bu yolculuğundan duyduğu derin gururu şu sözlerle dile getirdi: “Kişisel olarak mutlu ve gururluyum, ama aynı zamanda çok önemli bir şeyi başardığımı da biliyorum: bayrağı ne olursa olsun, dünyanın her köşesinde futbolun ve futbola olan tutkunun var olduğunu göstermiş oldum. Oyuncuların, hakemlerin, teknik personelin ya da kim olursa olsun, yetenekleri mutlaka geldikleri ülkeye ya da ülkenin ne kadar küçük olduğuna bağlı değildir. Bence çok sayıda üye federasyona sahip bölgemiz için yeni bir kapı açılıyor. Artık hakemler birdenbire ‘Hayır, futbol açısından çok büyük olmayan bir ülkeden geldiğim için bunu başaramam’ diyemezler. Bence bunun aşılabilecek bir engel olduğu kanıtlandı. Bu, beni en çok memnun eden şeylerden biri.”
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