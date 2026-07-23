Hakem, Fransa’nın İspanya’ya karşı oynadığı Dünya Kupası yarı final maçındaki yenilgiyle ilgili Didier Deschamps’ın kararlarına yönelik eleştirilerine yanıt verdi

Fransa’nın elenmesinin ardından Deschamps, hakemlik performansına ilişkin değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı ve özellikle orta hakem Barton’ı hedef aldı. Deschamps, Salvadorlu hakemin böylesine büyük öneme sahip bir maçı yönetmek için gerekli niteliklere ve deneyime sahip olup olmadığını sorguladı. Ancak Diario AS aracılığıyla Jorge Ramos’a verdiği özel röportajda Barton, Fransız teknik direktörün sözlerinin ne kendine olan güvenini ne de futboldaki mesleki itibarını sarsmadığını açıkça belirtti.

Deschamps’ın yorumları hakkındaki duyguları doğrudan sorulduğunda Barton, kararlı bir yanıt verdi ve şöyle dedi: “Herkesin her konuda kendi görüşüne sahip olma hakkı vardır, ama hayır, kesinlikle hayır. Gerçek şu ki, neler yaşadığımızı, ne için mücadele ettiğimizi, bunu nasıl hak ettiğimizi ve neden orada olduğumuzu biliyoruz. Dolayısıyla, hiçbir yorum, neden orada olduğumuzdan şüphe duymamıza neden olamaz.”