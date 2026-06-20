Hakem Felix Zwayer, ABD karşısında yere yığıldı! Thomas Müller, hararetli bir tartışmaya girdi ve eleştirilerde bulundu

"Şöyle denebilir ki, o (Zwayer; ed.), ikinci yarıda maçın etkisinden en çok etkilenen tek kişiydi," diyerek MagentaTV sunucusu Johannes B. Kerner maçın bitiminden sonra bu sahneyi şakacı bir şekilde anlattı; Müller ise hemen sözü devraldı: "Ben şöyle görüyorum: Düşmek bir şey, ama ayağa kalkmak başka bir şey. Düşmekten her zaman bir kez daha fazla ayağa kalkmak gerekir. Ve benim Alman bakış açımdan, ayağa kalkması biraz uzun sürdü. Ama boş verin artık."

Kerner daha sonra, “Patrick Ittrich’in yorumuna göre bu durumun elbette Felix Zwayer için en rahatsız edici olanı olduğunu” belirttiğinde, Müller sözünü kesti: “Evet, eğer bu durum onu rahatsız etseydi, 10 saniyelik tedavi molasından sonra...”

“Peki ya olmazsa…? Ayağa kalkmak?” diye sordu Kerner ardından; bunun üzerine Müller yine karşılık verdi: “Evet, tamam. O zaman fiziksel durumunu sorgulamamız gerekir – ama ben bunu yapmıyorum. Bence ona orada ne düşündüğünü sormamız gerekiyor.”