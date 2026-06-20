Dünya Kupası'nda ev sahibi ABD ile Avustralya arasında oynanan maçta hakem Felix Zwayer, uzatma dakikalarında aniden yere yığıldı ve dakikalarca tedavi altına alındı. Televizyon yorumcusu Thomas Müller bu durumdan hiç hoşlanmadı; bu nedenle eski FC Bayern Münih oyuncusu, bu konuyla ilgili hararetli bir tartışma başlattı ve eleştirilerde bulundu.
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Hakem Felix Zwayer, ABD karşısında yere yığıldı! Thomas Müller, hararetli bir tartışmaya girdi ve eleştirilerde bulundu
"Şöyle denebilir ki, o (Zwayer; ed.), ikinci yarıda maçın etkisinden en çok etkilenen tek kişiydi," diyerek MagentaTV sunucusu Johannes B. Kerner maçın bitiminden sonra bu sahneyi şakacı bir şekilde anlattı; Müller ise hemen sözü devraldı: "Ben şöyle görüyorum: Düşmek bir şey, ama ayağa kalkmak başka bir şey. Düşmekten her zaman bir kez daha fazla ayağa kalkmak gerekir. Ve benim Alman bakış açımdan, ayağa kalkması biraz uzun sürdü. Ama boş verin artık."
Kerner daha sonra, “Patrick Ittrich’in yorumuna göre bu durumun elbette Felix Zwayer için en rahatsız edici olanı olduğunu” belirttiğinde, Müller sözünü kesti: “Evet, eğer bu durum onu rahatsız etseydi, 10 saniyelik tedavi molasından sonra...”
“Peki ya olmazsa…? Ayağa kalkmak?” diye sordu Kerner ardından; bunun üzerine Müller yine karşılık verdi: “Evet, tamam. O zaman fiziksel durumunu sorgulamamız gerekir – ama ben bunu yapmıyorum. Bence ona orada ne düşündüğünü sormamız gerekiyor.”
Jürgen Klopp, Felix Zwayer’i övdü
Müller’in yanı sıra eski teknik direktör Jürgen Klopp da bu olayı biraz talihsiz buldu. “Az önce bir hakemin daha fazla maç alabilmek için ne yapması gerektiğini konuşmuştuk. Bunun muhtemelen buna katkıda bulunmayacağını varsayıyorum ve elbette Felix Zwayer için üzülüyorum,” diye açıkladı ve ardından bir övgü ekledi. “Muhtemelen bu olay yüzünden biraz gölgede kalan iyi bir performans.”
45 yaşındaki Zwayer, uzatma süresinin üçüncü dakikasında, bir faulün ardından ABD'li profesyonel futbolcu Chris Richards'a sarı kart gösterirken çimlere takılıp kaldı. Berlinli hakem yere yığıldı; yardımcı hakem Christian Dietz ve Avustralyalı profesyonel futbolcu Aiden O'Neill yardıma koştu ve esneme hareketleri yapmasına yardımcı oldu. Ancak Zwayer sonunda maçı sonuna kadar tamamlayabildi.