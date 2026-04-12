Hakem felaketi ve Libya'nın yıldızının başına gelenler... Liverpool-PSG maçında "ikinci sınıf" bir Dünya Kupası hakemi

UEFA, bu sabah Pazar günü, 44 yaşındaki İtalyan hakem Maurizio Mariani'yi Liverpool ile Paris Saint-Germain arasındaki maçı yönetmek üzere atadığını duyurdu.

Mariani, Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çekici bir deneyime sahip. Bu kıtasal turnuvada 17 maçı yönetti, bunlardan 6'sı bu sezon oynandı.

Mariani, bu sezon her iki takımın maçlarını da yönetmişti; Lig aşamasında Liverpool'un Atlético Madrid'i 3-2 yendiği maçı yönetmişti.

Ayrıca Paris Saint-Germain'in Bayern Münih'e 1-2 yenildiği maçı da yönetti. Bu maçta Luis Diaz, Achraf Hakimi'nin ayak bileğine yaptığı felaket müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü. Bu müdahale, Hakimi'nin sakatlanmasına ve zamanında iyileşememesi halinde 2025 Afrika Uluslar Kupası'nı kaçırma riskine yol açtı.

Geçen sezon, Mariani, çeyrek final ilk maçında Paris'in Aston Villa'yı 3-1 yendiği maçı yönetti.

Ayrıca, play-off turunda Monaco ile Benfica arasındaki maçta da dikkatleri üzerine çekti. O maçta, o dönem Monaco'da forma giyen (şu anda Hellas Verona'da oynayan) Libyalı oyuncu Mu'tasim Al-Masrati'ye, rakibine kart gösterilmesini talep ettiği için sert bir şekilde kırmızı kart gösterdi.