Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-PSG-BAYERNAFP

Çeviri:

Hakem felaketi ve Libya'nın yıldızının başına gelenler... Liverpool-PSG maçında "ikinci sınıf" bir Dünya Kupası hakemi

Liverpool - Paris Saint-Germain
Liverpool
Paris Saint-Germain
Şampiyonlar Ligi
M. Mariani
A. Hakimi
M. Al Musrati
İngiltere
Fransa
İtalya
Fas
Libya

Zorlu bir sezon onu Dünya Kupası'na götürüyor

Önümüzdeki Salı akşamı Anfield Stadyumu'nda, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin rövanş maçında Liverpool ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak kritik karşılaşmaya sahne olması bekleniyor.

Bu hassas ortamda, UEFA bu merakla beklenen maçı yönetmesi için tartışmalı bir İtalyan hakemi seçti. 

Prensler Parkı'nda oynanan ilk maç, ev sahibi takımın 2-0'lık galibiyetiyle sona ermişti.

    UEFA, bu sabah Pazar günü, 44 yaşındaki İtalyan hakem Maurizio Mariani'yi Liverpool ile Paris Saint-Germain arasındaki maçı yönetmek üzere atadığını duyurdu.

    Mariani, Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çekici bir deneyime sahip. Bu kıtasal turnuvada 17 maçı yönetti, bunlardan 6'sı bu sezon oynandı.

    Mariani, bu sezon her iki takımın maçlarını da yönetmişti; Lig aşamasında Liverpool'un Atlético Madrid'i 3-2 yendiği maçı yönetmişti.

    Ayrıca Paris Saint-Germain'in Bayern Münih'e 1-2 yenildiği maçı da yönetti. Bu maçta Luis Diaz, Achraf Hakimi'nin ayak bileğine yaptığı felaket müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü. Bu müdahale, Hakimi'nin sakatlanmasına ve zamanında iyileşememesi halinde 2025 Afrika Uluslar Kupası'nı kaçırma riskine yol açtı.

    Geçen sezon, Mariani, çeyrek final ilk maçında Paris'in Aston Villa'yı 3-1 yendiği maçı yönetti.

    Ayrıca, play-off turunda Monaco ile Benfica arasındaki maçta da dikkatleri üzerine çekti. O maçta, o dönem Monaco'da forma giyen (şu anda Hellas Verona'da oynayan) Libyalı oyuncu Mu'tasim Al-Masrati'ye, rakibine kart gösterilmesini talep ettiği için sert bir şekilde kırmızı kart gösterdi.

  • Zor bir sezon... Utanç verici bir cezadan Dünya Kupası'na

    Buna rağmen Mariani zor bir sezon geçirdi. Sezonun başında, 25 Ekim'de Napoli ile Inter Milan arasında oynanan maçta (Napoli 3-1 galip) yaptığı bir hata nedeniyle İtalyan Futbol Federasyonu tarafından geçici olarak ikinci lige gönderilme cezasına çarptırıldı. Henrikh Mkhitaryan'ın Giovanni Di Lorenzo'ya yaptığı hafif bir faul nedeniyle Napoli'ye penaltı kararı vermesi, "Nerazzurri"yi öfkelendirdi ve başta İtalyan hakemlerden sorumlu Gianluca Rocchi olmak üzere sert eleştirilere maruz kaldı.

    Mariani, bir sonraki hafta sonu maçlarını yönetmekten men edildi ve İtalyan medyası tarafından sert eleştirilere maruz kaldı.

    Ayrıca okuyun: Ramos, Atlético Madrid karşısında eski
    Buna rağmen, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda görev almak üzere kısa süre önce kadroya çağrıldı.

    Bu maçta Mariani'ye, vatandaşları Daniele Bendoni ve Alberto Tegni yardımcı hakem olarak eşlik edecek, dördüncü hakem ise Matteo Marchetti olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) odası ise İtalyan Marco De Bello'nun yönetiminde olacak ve ona Alessandro De Paolo yardımcı olacak.

Şampiyonlar Ligi
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG