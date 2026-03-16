AFP
Hakem, eski Liverpool yıldızının simülasyon yaptığı gerekçesiyle oyundan atılmaması gerektiğini kabul etmesine rağmen, Bayern Münih'in Luis Diaz'ın kırmızı kartına yaptığı itiraz reddedildi
Hakem, sert bir şekilde oyundan çıkarma kararını kabul etti
Diaz, Cumartesi günü Bayern Münih'in Bayer Leverkusen ile oynadığı gergin geçen ve 1-1 berabere biten maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle ceza alacak. Maçın tek golünü atan Kolombiyalı oyuncu, ceza sahasında simülasyon yaptığı iddiasıyla ikinci sarı kartını gördükten sonra oyundan atıldı. Ancak maç sonrası görüntüleri, Diaz ile Leverkusen kalecisi Janis Blaswich arasında temas olduğunu kısa sürede ortaya çıkardı. Hakem Christian Dingert, Sky Sport'a verdiği röportajda tekrarları izledikten sonra hatasını kabul etti: "İkinci sarı kart çok ağır bir karar ve şimdi görüntüleri izlediğimde, bir daha böyle bir karar vermezdim."
DFB spor sahası sağlam duruyor
Bayern, Dingert'in kamuoyuna yaptığı itirafın yaptırımın kaldırılmasına yol açacağını umarak, otomatik olarak verilen bir maçlık cezaya derhal itirazda bulundu. Ancak Alman Futbol Federasyonu (DFB) spor mahkemesi Pazartesi günü, cezanın yürürlükte kalması gerektiğine hükmetti. Mahkeme, hakemin maç sonrası yaptığı açıklamaların, Bundesliga karşılaşması sırasında sahada verilen kararın geçersiz kılınması için yeterli olmadığına karar verdi. Kararı açıklayan mahkeme başkanı Stephan Oberholz, olayın geriye dönük bir değişiklik için gerekli olan yüksek eşiği karşılamadığını belirtti ve Diaz'ın rakip kaleciyle temas kurmaya çalıştığı için kararın tamamen yanlış olmadığını savundu.
Yasağın hukuki dayanağı
DFB, tutumuna ilişkin ayrıntılı bir gerekçe sunarak, maç hakemlerinin kararlarının nesnel ve inkar edilemez bir şekilde yanlış olmadığı sürece genellikle nihai olduğunu vurguladı. Oberholz, itirazın kabul edilmesi için gerekli kriterlere ilişkin açıklamasında kararlı bir tutum sergiledi ve hakemin fikrini değiştirmesinin hukuki süreçle esasen ilgisiz olduğunu doğruladı. Resmi kararında şunları belirtti: "Belirleyici faktör, olayın ancak ciddi, açık ve şüphesiz bir şekilde nesnel olarak yanlış olması durumunda düzeltilebilecek bir olgusal karar teşkil etmesidir. Bu durumda böyle bir durum söz konusu değildir." Sonuç olarak, Diaz Union Berlin ile oynanacak bir sonraki maçta forma giyemeyecek.
Bayern'in giderek artan kadro sorunu
Diaz'ın sakatlığı, yoğun bir fikstürün ortasında olan kulüpte teknik direktör Vincent Kompany'nin endişe listesine bir yenisini daha ekliyor. Bayern, geçen hafta Atalanta ile oynadığı ve 6-1 galip geldikleri zorlu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından, halihazırda birçok kilit oyuncunun sağlık durumu konusunda endişeli. Alphonso Davies ve Jamal Musiala, Avrupa maçında aldıkları sakatlıklar nedeniyle Leverkusen ile oynanan berabere biten maçta forma giyemedi.
