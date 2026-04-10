Hakem, Barcelona'nın Atletico Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi'nde aldığı mağlubiyette verdiği tartışmalı kararların ardından UEFA tarafından sezonun geri kalanında görevden uzaklaştırıldı

Haberlere göre hakem Kovacs, Spotify Camp Nou’da oynanan Barcelona ile Atlético Madrid arasındaki çeyrek final ilk maçındaki gergin karşılaşmanın ardından bu sezon bir daha Şampiyonlar Ligi maçında görev almayacak. Cope radyosunun “El Partidazo” programına göre, UEFA’nın bu kararı öncelikle Kovacs’ın Barcelona’nın savunma oyuncusu Pau Cubarsi’yi ilgilendiren kritik bir disiplin anını yönetme biçimiyle bağlantılı. Genç stoper, Giuliano Simeone'ye yaptığı faul nedeniyle ilk başta sadece sarı kart görmüştü, ancak VAR hakeme kararı doğrudan kırmızı kart olarak değiştirmesini tavsiye etti.