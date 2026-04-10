Hakem, Barcelona'nın Atletico Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi'nde aldığı mağlubiyette verdiği tartışmalı kararların ardından UEFA tarafından sezonun geri kalanında görevden uzaklaştırıldı
Haberlere göre hakem Kovacs, Spotify Camp Nou’da oynanan Barcelona ile Atlético Madrid arasındaki çeyrek final ilk maçındaki gergin karşılaşmanın ardından bu sezon bir daha Şampiyonlar Ligi maçında görev almayacak. Cope radyosunun “El Partidazo” programına göre, UEFA’nın bu kararı öncelikle Kovacs’ın Barcelona’nın savunma oyuncusu Pau Cubarsi’yi ilgilendiren kritik bir disiplin anını yönetme biçimiyle bağlantılı. Genç stoper, Giuliano Simeone'ye yaptığı faul nedeniyle ilk başta sadece sarı kart görmüştü, ancak VAR hakeme kararı doğrudan kırmızı kart olarak değiştirmesini tavsiye etti.
Uzmanlar, hakemlerin yaptığı önemli hatayı vurguluyor
Haberlere göre UEFA yetkilileri, kırmızı kartın anında gösterilmemesini ciddi bir hakem hatası olarak değerlendirdi ve bu durum, yönetim organının Kovacs'ı turnuvanın son aşamalarında görev alacak seçkin hakem kadrosundan çıkarmasına neden oldu. İspanyol gazeteci Isaac Fouto, El Partidazo de Cope programında tartışmalı Cubarsí'nin oyundan atılmasıyla ilgili UEFA'nın tutumunu ele aldı. "Dünkü hakem bir daha görev almayacak, ancak bunun nedeni Cubarsí'yi canlı yayında oyundan atmama hatasıdır," dedi.
Flick, el ile oynama ihlalinin gözden kaçırılmasına öfkelendi
UEFA'nın dikkati Cubarsi'nin oyundan atılmasına odaklanmışken, Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, 2-0'lık mağlubiyet sırasında yaşanan başka bir olaydan dolayı öfkelendi. Alman teknik adam, kaleci Juan Musso'nun kısa bir kale vuruşunun ardından Marc Pubill'in ceza sahası içinde elle oynadığı görülen pozisyonun ardından hakemleri eleştirdi.
Flick, Movistar'a "VAR'ın neden müdahale etmediğini bilmiyorum" dedi. "Hepimiz hata yaparız, ama VAR'ın ne anlamı var? Anlayamıyorum. Bu bir penaltı, ikinci sarı kart ve kırmızı kart olmalıydı. Böyle bir şey olmamalı."
2026 Dünya Kupası'nın durumu değişmedi
Diario Sport’a göre, Kovacs 2025-26 Şampiyonlar Ligi sezonunun geri kalanı için fiilen uzaklaştırma cezası almış olsa da, milli görevlerden uzun süreli bir men cezasıyla karşı karşıya kalmayacak gibi görünüyor. Rumen hakem, ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası’nın hakem aday listesinde yer almaya devam ediyor.