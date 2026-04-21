Eski Alman U21 milli takım oyuncusu Marc Oliver Kempf'in ilk on birde yer aldığı maçta, Lombardiya ekibi büyük komşusu Inter Milano'ya karşı oynadığı rövanş maçında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı ve 2-3 (1-0) mağlup oldu.
Hakan Çalhanoğlu, San Siro'yu coşturdu! Inter Milan, çılgın bir geri dönüşle kupa finaline yükseldi
Como'da oynanan ilk maç 0-0 sona ermişti. Bundan dokuz gün önce de Como, ligde Inter'e karşı evinde 2-0 öne geçmesine rağmen bu avantajı koruyamamış ve 3-4 mağlup olmuştu. 1985/86 sezonunda Como, o zamana kadar katıldığı tek kupa yarı finalinde Sampdoria Cenova'ya yenilmişti.
Eski HSV oyuncusu Ignace Van der Brempt'in asistiyle Martin Baturina (32.) ve Lucas Da Cunha (48.) teknik direktör Cesc Fabregas'ın takımına gol kazandırdı. Maçın son dakikalarında, olağanüstü bir performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu'nun liderliğindeki Inter, maçı çevirmeyi başardı: Eski Bundesliga oyuncusu (HSV, Leverkusen), iki gol attı (69./86.) ve Petar Susic'in (89.) üçüncü golünü hazırladı.
Como'ya karşı galibiyet: Inter, Coppa finalinde Lazio ya da Atalanta ile karşılaşacak
Güçlü stoper Kempf, kafayla topu direğe çarptırdı (10.). Como'da Alman forvet Nikolas Kühn yedek kulübesinde kaldı, Inter'in savunma oyuncusu Yann Bisseck oyuna girdi.
Inter, 13 Mayıs'ta Roma'da oynanacak finalde, ilk maçta 2-2 berabere kalan Lazio veya Atalanta Bergamo ile karşılaşacak. Rövanş maçı Çarşamba günü (21.00/DAZN) Bergamo'da oynanacak. Inter böylece onuncu kupa zaferine ulaşma şansını yakaladı; Nerazzurri en son 2023'teki zaferinde finale kalmıştı. Ligde şehir rakibi Milan'a karşı 12 puanlık üstünlüğü göz önüne alındığında, 2005/06 ve 2009/10'dan sonra kulüp tarihindeki üçüncü çifte zafer ulaşılabilir bir hedef haline geldi.