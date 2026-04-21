Hakan Çalhanoğlu, San Siro'yu coşturdu! Inter Milan, çılgın bir geri dönüşle kupa finaline yükseldi

Como'da oynanan ilk maç 0-0 sona ermişti. Bundan dokuz gün önce de Como, ligde Inter'e karşı evinde 2-0 öne geçmesine rağmen bu avantajı koruyamamış ve 3-4 mağlup olmuştu. 1985/86 sezonunda Como, o zamana kadar katıldığı tek kupa yarı finalinde Sampdoria Cenova'ya yenilmişti.

Eski HSV oyuncusu Ignace Van der Brempt'in asistiyle Martin Baturina (32.) ve Lucas Da Cunha (48.) teknik direktör Cesc Fabregas'ın takımına gol kazandırdı. Maçın son dakikalarında, olağanüstü bir performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu'nun liderliğindeki Inter, maçı çevirmeyi başardı: Eski Bundesliga oyuncusu (HSV, Leverkusen), iki gol attı (69./86.) ve Petar Susic'in (89.) üçüncü golünü hazırladı.