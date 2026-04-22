"Hak ettikleri stadyum" - Chelsea, uzun süredir ev sahipliği yaptığı Kingsmeadow'dan ayrılırken, 2026-27 sezonundan itibaren tüm Kadınlar Süper Ligi maçlarını Stamford Bridge'de oynayacak
Resmi açıklama: Stamford Bridge, Chelsea Kadın Takımı'nın kalıcı evi olacak
Chelsea, oyuncular, taraftar danışma kurulu ve diğer taraftar gruplarıyla istişare ettikten sonra Çarşamba günü bu haberi duyurdu. Kulüp yaptığı açıklamada, bu adımın "kadın futbolundaki uzun vadeli fırsatlara olan sarsılmaz inancı ve kulübün bu sporun gelişmesine katkıda bulunma sorumluluğunu yansıttığını" belirtti. The Blues, "Stamford Bridge'de oynamak, sporun büyümeye devam etmesiyle birlikte görünürlüğü artıracak, taraftarlara istikrar sağlayacak, potansiyeli ortaya çıkaracak ve gelecek nesillere ilham verecektir" diye ekledi.
Bu haber, Chelsea'nin kadın takımının WSL ve Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar Stamford Bridge'de yedi maç oynadığı bir sezonda geldi. Gelecek ay, Blues'un lig lideri Manchester City'yi yarı finalde ağırlayacağı ilk Kadınlar FA Kupası maçı bu stadyumda oynanacak ve Chelsea'nin sezonun son WSL maçı da bu stadyumda gerçekleşecek, böylece sezonun toplam maç sayısı dokuza çıkacak.
Ancak gelecek sezon WSL'nin 14 takımlı bir lige genişlemesi ile birlikte bu sayı en az 13'e çıkacak. Stamford Bridge'de oynanmayacak diğer turnuvalardaki maçlara gelince, Chelsea'nin alternatif sahası konusunda ayrıntılar zamanı geldiğinde açıklanacak.
Yeni bir sayfa: Stamford Bridge'e taşınmanın Chelsea Kadın Takımı için anlamı
Son altı WSL şampiyonluğunun tamamını kazanan Chelsea Kadın Takımı'nın CEO'su Aki Mandhar, bu kararla ilgili olarak şunları söyledi: "Gelecek sezondan itibaren tüm Kadınlar Süper Ligi maçlarını Stamford Bridge'de oynama taahhüdümüz, CFCW'yi dünyanın önde gelen kadın spor kulübü haline getirme hedefimizi ve kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyor. Takımın WSL maçlarını böylesine ikonik bir sahada oynamak, oyunu bir sonraki büyüme aşamasına taşımayı hedeflerken, oyuncularımızın ve taraftarlarımızın hak ettikleri arenaya sahip olmalarını garanti ediyor. CFCW'de, oyunu ve kadın sporlarını yeni zirvelere taşımak için büyümeye ve ilerlemeye devam ediyoruz."
Baş antrenör Sonia Bompastor şunları ekledi: "Kadın futbolunda yer almaktan, binlerce inanılmaz taraftarımızın bizi takip etmesini ve hayatımızın bir parçası olmasını görmekten dolayı kendimizi ayrıcalıklı hissediyoruz. Kingsmeadow'a ve şu anda burada durmamızı sağlayan, geleceğimizi Stamford Bridge'e adadığımız bu noktaya gelmemize yardımcı olan taraftarlarımız, personelimiz ve yerel topluluğumuzun yarattığı her şeye karşı her zaman özel bir bağ hissedeceğiz. Takım ve onlardan önce Chelsea forması giyen her oyuncu, saha kenarında duran her personel üyesi gibi bunun için çok çalıştı. Bu, büyümeye devam etmemiz, en üst düzeyde performans göstermemiz ve hepimizin sevdiği bir stadyumda özel bir atmosfer yaratmamız için heyecan verici bir fırsat."
Bu arada, Chelsea kadın takımı tarafından kaleme alınan açık mektupta şunlar yazıyordu: "Bu an sadece bizim için değil. Chelsea rozetini takmış her oyuncu için. Kadın futbolunu ileriye taşıyan her kişi için. İnanılmaz yolculuğumuzda bizimle olan her taraftar için. Bu yeni bir sayfa, ancak hedefimiz aynı. Kazanmak istiyoruz. Daha fazla kupa kaldırmak istiyoruz. Daha fazla tarih yazmak istiyoruz. Chelsea her zaman bunu yaptı ve biz de Bridge'de yanımızda olan taraftarlarımızla bu mirası sürdüreceğiz."
Yükselen trend: Hangi WSL kulüpleri erkekler stadyumlarında oynuyor?
Bu hamle, WSL’de giderek artan bir değişimi yansıtıyor. Bu sezon Arsenal, WSL maçlarının tamamını ilk kez Emirates Stadyumu’nda oynadı ve seyirci sayısı sürekli olarak 24.000’in üzerinde kaldı. Bugüne kadarki en yüksek seyirci sayısı, Kasım ayında Chelsea ile oynanan maçta kaydedildi; iki Londra rakibinin 1-1 berabere kaldığı maçı izlemek için 56.537 kişi stadyuma akın etti.
Öte yandan, Aston Villa 2024-25 sezonundan bu yana tüm WSL maçlarını Villa Park'ta oynuyor ve Leicester City de 2021'den beri King Power Stadyumu'nu ligdeki kalıcı evi olarak belirlemiş durumda; sadece erkek takımıyla maç programı çakıştığında Burton Albion'un Pirelli Stadyumu'nu alternatif olarak kullanıyor. Everton ise erkek takımının yeni inşa edilen Hill Dickinson Stadyumu'na taşınmasının ardından bu sezon Goodison Park'a taşındı.
Villa ve Leicester'ın seyirci sayıları Arsenal'inkinden çok daha düşük olsa da, Leicester bu sezon yeni bir seyirci rekoru kırdı ve bu, Foxes'ın WSL tablosunun en altında kalmasına rağmen istikrarlı bir büyüme gösterdiğinin işareti oldu. Villa da iyileşme kaydetti. Everton ise bu kadar büyük bir stadyumda geçirdiği ilk sezonunda seyirci sayısında dalgalanmalar yaşadı, ancak Ekim ayında Manchester United ile oynanan maçta 18.154 kişinin stadyumu doldurması gibi bazı olumlu gelişmeler de oldu.
Büyük adım: Chelsea Kadın Takımı için saha dışı yeni bir meydan okuma
Chelsea artık bu kadar büyük bir stadyuma daha kalıcı bir şekilde taşınmanın getireceği zorluklarla yüzleşecek. Kulüp, son dokuz yıldır iç saha maçlarının çoğuna ev sahipliği yapan 4.850 kişilik Kingsmeadow Stadyumu’ndaki maçların biletlerini düzenli olarak tüketti; bu da Blues’un bu stadyumu artık yetersiz bulmaya başladığını açıkça ortaya koydu. Ancak Stamford Bridge'e taşınmakla birlikte kapasite 41.312'ye çıkarak oldukça dramatik bir artış gösterecek ve tribünleri doldurmak için pazarlama ve ticari ekiplerin çok çalışması ve sabır göstermesi gerekecek.
Bu sezon şu ana kadar, Chelsea'nin Stamford Bridge'deki yedi maçında en yüksek seyirci sayısı, Ocak ayında Blues'un Arsenal'e 2-0 yenildiği maçı izlemek için gelen etkileyici 30.545 kişiyle kaydedildi. Aslında, bu sezon bu stadyumda oynadıkları yedi maçın beşinde 10.000'den fazla seyirci çekildi, ancak Şampiyonlar Ligi'nde Paris FC ve Roma ile oynanan maçlar sırasıyla sadece 2.752 ve 3.914 taraftar çekebildi.
Ancak Arsenal, bu sıkı çalışmanın ve sabrın değerini gösterdi; bu sezon Emirates Stadyumu'nda kadın takımının en düşük seyirci sayısı 18.087 oldu. Buna karşılık, Gunners'ın geçen sezonki en düşük seyirci sayısı 5.539 idi. Sahada rakip olsalar da, Chelsea, Stamford Bridge'e taşınırken benzer bir büyüme ve başarıya tanık olan Londra'daki kardeş kulübünün izinden gitmeyi umuyor.