"Hak ettikleri stadyum" - Chelsea, uzun süredir ev sahipliği yaptığı Kingsmeadow'dan ayrılırken, 2026-27 sezonundan itibaren tüm Kadınlar Süper Ligi maçlarını Stamford Bridge'de oynayacak

Son altı WSL şampiyonluğunun tamamını kazanan Chelsea Kadın Takımı'nın CEO'su Aki Mandhar, bu kararla ilgili olarak şunları söyledi: "Gelecek sezondan itibaren tüm Kadınlar Süper Ligi maçlarını Stamford Bridge'de oynama taahhüdümüz, CFCW'yi dünyanın önde gelen kadın spor kulübü haline getirme hedefimizi ve kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyor. Takımın WSL maçlarını böylesine ikonik bir sahada oynamak, oyunu bir sonraki büyüme aşamasına taşımayı hedeflerken, oyuncularımızın ve taraftarlarımızın hak ettikleri arenaya sahip olmalarını garanti ediyor. CFCW'de, oyunu ve kadın sporlarını yeni zirvelere taşımak için büyümeye ve ilerlemeye devam ediyoruz."

Baş antrenör Sonia Bompastor şunları ekledi: "Kadın futbolunda yer almaktan, binlerce inanılmaz taraftarımızın bizi takip etmesini ve hayatımızın bir parçası olmasını görmekten dolayı kendimizi ayrıcalıklı hissediyoruz. Kingsmeadow'a ve şu anda burada durmamızı sağlayan, geleceğimizi Stamford Bridge'e adadığımız bu noktaya gelmemize yardımcı olan taraftarlarımız, personelimiz ve yerel topluluğumuzun yarattığı her şeye karşı her zaman özel bir bağ hissedeceğiz. Takım ve onlardan önce Chelsea forması giyen her oyuncu, saha kenarında duran her personel üyesi gibi bunun için çok çalıştı. Bu, büyümeye devam etmemiz, en üst düzeyde performans göstermemiz ve hepimizin sevdiği bir stadyumda özel bir atmosfer yaratmamız için heyecan verici bir fırsat."

Bu arada, Chelsea kadın takımı tarafından kaleme alınan açık mektupta şunlar yazıyordu: "Bu an sadece bizim için değil. Chelsea rozetini takmış her oyuncu için. Kadın futbolunu ileriye taşıyan her kişi için. İnanılmaz yolculuğumuzda bizimle olan her taraftar için. Bu yeni bir sayfa, ancak hedefimiz aynı. Kazanmak istiyoruz. Daha fazla kupa kaldırmak istiyoruz. Daha fazla tarih yazmak istiyoruz. Chelsea her zaman bunu yaptı ve biz de Bridge'de yanımızda olan taraftarlarımızla bu mirası sürdüreceğiz."