Getty Images Sport
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'Hak ettiğimizi aldık' - Xabi Alonso, Hull City yenilgisinin ardından Chelsea'nin gelişmesi gerektiğini kabul etti
Alonso, hayal kırıklığı yaratan Chelsea'den daha fazlasını talep ediyor
Xabi Alonso, Chelsea takımının Stamford Bridge'de üstünlüğünü koruyamamasının ardından maç sonrası değerlendirmesinde sözlerini sakınmadı. Bu, Chelsea'nin ligde üst üste ikinci maçta da öne geçmesine rağmen bunu koruyamadığı karşılaşma oldu; geçen hafta sonu da Morgan Rogers'ın açılış golünün ardından Arsenal'a 2-1 mağlup olmuştu. İspanyol teknik adam, oyuncularının ortaya koyduğu istikrar eksikliğinden ciddi biçimde duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve kısa süreli bir üstünlüğün Premier League'de üç puan almak için kesinlikle yeterli olmadığını söyledi.
Eski Bayer Leverkusen teknik direktörü, son düdüğün ardından BBC Sport'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. Kazanmak istiyorduk. Özellikle öndeyken performansın bazı bölümlerinden dolayı hayal kırıklığı yaşamalıyız. Beraberlik golünde fazla yumuşak kaldık. Çok daha iyisini yapabiliriz. 15 ila 20 dakika iyi oynamak yeterli değil. 90 dakika boyunca en üst seviyede olmalısınız. Bazen o momentumu ve yoğunluğu koruyamıyoruz. Kesinlikle daha fazlasını yapabilirdik çünkü fırsatlar yakaladık."
- Getty Images Sport
Bridge'de savunmadaki hatalar pahalıya mal oldu
Maça ev sahibi ekip hızlı başladı ve Rogers, henüz yedinci dakikada Konstantinos Tzolakis'i geçerek takımını öne geçirdi. Ancak Chelsea'nin üstünlüğü, pahalıya mal olan savunma hataları nedeniyle kısa sürede eridi. Jorrel Hato, kendi ceza sahasında seken topu yanlış değerlendirerek Mohamed Belloumi'ye eşitlik golünü hediye etti. Cezayirli kanat oyuncusu kısa süre sonra bir kez daha ortaya çıktı ve Levi Colwill'e çarpan şutuyla Hull City'yi öne geçirdi. Daha sonra ise Joao Pedro, Cole Palmer'ın hazırladığı pozisyonu ağların tavanına göndererek Chelsea'ye bir puanı kurtardı.
Mücadelenin gidişatını ve üç puanı alma fırsatlarının kaçmasını değerlendiren Alonso, takımının kaybetmediği için şanslı olduğunu kabul ederken geç baskıyı galibiyete çevirememelerinden de yakındı. Teknik direktör, "Kazandıran golü bulmak için bir ya da iki iyi fırsatımız oldu ama yine de açık veriyorsunuz" dedi. "Memnun değilim. Daha iyisini yapabiliriz. Hak ettiğimizi aldık."
Yeni dönem zaman ve kontrol gerektiriyor
Aksiliğe rağmen Alonso, Batı Londra'da şu anda devam eden uzun vadeli projeye odaklanmayı sürdürdü. Chelsea, Fulham'ı 3-2 ve Brighton'ı 4-3 mağlup ederek sezona müthiş bir başlangıç yapmıştı ancak ardından Arsenal'a 2-1 yenilince ve cumartesi günkü beraberlikle ivme kesildi. Yenilenen bir oyuncu kadrosu ve yeni teknik ekiple birlikte menajer, uyumlu bir takım inşa etmenin kademeli bir süreç olduğunu vurguladı ve Hull karşısında görülen kontrol eksikliğinin, onun yönetiminde hâlâ kimliğini bulmaya çalışan bir takımın belirtisi olduğunu söyledi.
Alonso, yaz transfer döneminde kadroya katılan oyuncuları takıma adapte etmeye çalışırken sabır çağrısında bulunarak, "Daha sağlam olmamız ve oyunu daha fazla kontrol etmemiz gerekiyor. Yeni oyuncular ve yeni ekip var. Bu bir süreç. Birkaç ay içinde daha iyi kontrol sağlayabileceğimizden eminim" dedi.
- AFP
Milli maç arası, Chelsea'ye yeniden başlama fırsatı sunuyor
Chelsea şimdi dikkatini, milli aradan önceki son maçı olan cuma günü deplasmanda Brentford'a yapacağı ziyarete çevirecek. İç fikstürdeki yaklaşan ara, Chelsea Premier League'deki mücadelesine 10 Ekim'de Stamford Bridge'de Bournemouth karşısında devam etmeden önce Alonso'ya yeniden toparlanmak ve taktik düzenini geliştirmek için değerli bir zaman sağlayacak.
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