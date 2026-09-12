Xabi Alonso, Chelsea takımının Stamford Bridge'de üstünlüğünü koruyamamasının ardından maç sonrası değerlendirmesinde sözlerini sakınmadı. Bu, Chelsea'nin ligde üst üste ikinci maçta da öne geçmesine rağmen bunu koruyamadığı karşılaşma oldu; geçen hafta sonu da Morgan Rogers'ın açılış golünün ardından Arsenal'a 2-1 mağlup olmuştu. İspanyol teknik adam, oyuncularının ortaya koyduğu istikrar eksikliğinden ciddi biçimde duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve kısa süreli bir üstünlüğün Premier League'de üç puan almak için kesinlikle yeterli olmadığını söyledi.

Eski Bayer Leverkusen teknik direktörü, son düdüğün ardından BBC Sport'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. Kazanmak istiyorduk. Özellikle öndeyken performansın bazı bölümlerinden dolayı hayal kırıklığı yaşamalıyız. Beraberlik golünde fazla yumuşak kaldık. Çok daha iyisini yapabiliriz. 15 ila 20 dakika iyi oynamak yeterli değil. 90 dakika boyunca en üst seviyede olmalısınız. Bazen o momentumu ve yoğunluğu koruyamıyoruz. Kesinlikle daha fazlasını yapabilirdik çünkü fırsatlar yakaladık."