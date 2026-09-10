İngiltere Futbol Federasyonu kısa süre önce Chelsea'ye 10 milyon sterlin para cezası ve ertelenmiş bir transfer yasağı verdi. Bu ceza, kulübün Roman Abramovich'in sahipliği döneminde 74 mali kural ihlalini kabul etmesinin ardından geldi. İhlaller, 2011 ile 2018 yılları arasında gerçekleşti ve önemli transferler için kayıtlı olmayan menajerlere yapılan yasa dışı ödemeler etrafında şekillendi.

Chelsea'nin mevcut sahipleri, kulübü 2022'de satın aldıktan sonra bu usulsüzlükleri kendileri bildirdi. İhlallerle bağlantılı transferler arasında Eden Hazard, David Luiz ve Nemanja Matic yer alıyor. Bu isimlerin tamamı, Antonio Conte'nin Chelsea'yi 2016-17 sezonunda Premier League şampiyonluğuna taşıdığı dönemde kritik rol oynamıştı.

Tottenham o yıl ikinci sırada, liderin yalnızca yedi puan gerisinde kaldı. Ligin en iyi hücum hattına, en sağlam savunmasına ve en az yenilgi alan takım unvanına sahip olmasına rağmen Tottenham sezonu kupasız kapattı. Şimdi ise kulübün eski teknik direktörü, tarih kitaplarının yeniden yazılması gerektiğini düşünüyor.



