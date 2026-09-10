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'Hak ettiğimiz şey şampiyonluk!' - Mauricio Pochettino, Chelsea'nin mali ihlallerinin ardından Tottenham'a 2016-17 Premier League şampiyonluğunun verilmesini istiyor
2016-17 şampiyonluk yarışı yeniden gündemde
İngiltere Futbol Federasyonu kısa süre önce Chelsea'ye 10 milyon sterlin para cezası ve ertelenmiş bir transfer yasağı verdi. Bu ceza, kulübün Roman Abramovich'in sahipliği döneminde 74 mali kural ihlalini kabul etmesinin ardından geldi. İhlaller, 2011 ile 2018 yılları arasında gerçekleşti ve önemli transferler için kayıtlı olmayan menajerlere yapılan yasa dışı ödemeler etrafında şekillendi.
Chelsea'nin mevcut sahipleri, kulübü 2022'de satın aldıktan sonra bu usulsüzlükleri kendileri bildirdi. İhlallerle bağlantılı transferler arasında Eden Hazard, David Luiz ve Nemanja Matic yer alıyor. Bu isimlerin tamamı, Antonio Conte'nin Chelsea'yi 2016-17 sezonunda Premier League şampiyonluğuna taşıdığı dönemde kritik rol oynamıştı.
Tottenham o yıl ikinci sırada, liderin yalnızca yedi puan gerisinde kaldı. Ligin en iyi hücum hattına, en sağlam savunmasına ve en az yenilgi alan takım unvanına sahip olmasına rağmen Tottenham sezonu kupasız kapattı. Şimdi ise kulübün eski teknik direktörü, tarih kitaplarının yeniden yazılması gerektiğini düşünüyor.
- AFP
'Şampiyon olmayı hak ediyoruz'
Pochettino, eski kulübünün ülke içindeki başarıdan eşit olmayan şartlar nedeniyle mahrum bırakıldığı konusunda ısrarını sürdürüyor. Sistematik kural ihlalleri için mali bir cezanın yetersiz olduğunu vurguladı.
Pochettino, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bir şampiyonluk, bir Premier League kazanmamız gerektiğini söyledim” dedi. “Bize verilmeliydi. Eğer bu doğruysa ve böyle olduysa, o yılın şampiyonu olmayı kesinlikle hak ediyoruz. Çünkü ikinci en iyi takım bizdik.”
Arjantinli teknik adam, iki Londra rakibine uygulanan farklı operasyonel kısıtlamalara dikkat çekti. “Ceza aldılar, bunu kabul ettiler, peki hepsi bu mu?” dedi. “Şampiyonluk ikinci olan takıma verilmeli. Aynı kurallarla yarışmadık. Tamam, şimdi onların gol attığını, maç kazandığını söyleyebiliriz. Ama sezon başlamadan önce aynı şartlarla mücadele etmediğimizi söylemek tamamen adil.”
Pochettino, mali açıdan eşit bir ortamın tarihi değiştirebileceğini öne sürdü. “Belki aynı kurallarla, aynı şeyleri uygulasaydık, takımı daha iyi hâle getirecek ya da daha fazla gol attıracak bazı oyuncuları transfer edebilirdik” diye konuştu. “Şikâyet eden ben değilim. Bu gerçek.”
Bridge'de eşit olmayan oyun sahaları
2023-24 sezonunda Chelsea'yi çalıştırmasına rağmen Pochettino, eski işverenleriyle yüzleşmekten kaçınmadı. "Bunu söylediğim için Chelsea taraftarları bana kızacak," diye kabul etti. "Ama Tottenham'da olsaydık ve kuralları çiğneseydik, ben de aynısını kabul eder ve 'Bakın, kuralları çiğnediğimiz için şampiyonluğu hak etmiyoruz' derdim. Eğer sadece bazı kulüpler ofsaytla oynayıp bir başkası ofsaytsız oynuyorsa bu imkânsız. Ya da biri VAR'la oynayıp bir başkası VAR'sız oynuyorsa. Hayır. Herkes için kuralların aynı olması ve en iyi takımı kurma kapasitesinin bulunması gerekiyor."
Meslektaşını överken Pochettino, sportif dürüstlüğün her şeyden önce gelmesi gerektiğinde ısrar etti. "İyi oynamadıklarını söylemiyorum. Teknik direktör Conte harikaydı. Bu mesajın çarpıtılmasını istemiyorum. Ama o anda kuralları çiğnediyseniz, o zaman 'hoşça kal'. Onu başka bir takıma vermeniz gerekir."
Ağır sportif yaptırımların olmamasının tehlikeli bir emsal oluşturduğu uyarısında bulundu. "Teşvik edilen ve özendirilen şey, kuralları çiğnemek," diye savundu. "Gerektiği şekilde cezalandırmazsanız, ben de 'evet ama şampiyonluğu kazanamadığımız için işimi kaybettim' derim." 2019'da Spurs'ten ayrılışını değerlendiren Pochettino sözlerini şöyle tamamladı: "Biz, bize tamamen farklı bir şekilde çalışan kulüplerle mücadele ediyorduk. Bence daha fazlasını hak ettik. Biz farklı bir şekilde faaliyet gösterdik."
- Getty Images Sport
İngiliz futbolu bir emsal oluşturacak mı?
İngiliz futbol otoriteleri, mali usulsüzlükler nedeniyle büyük şampiyonlukları tarihten silmeye geçmişte direndi ve son sezonlarda bunun yerine puan silme cezalarını tercih etti. Ancak Premier League genelinde finansal fair play ve sürdürülebilirlik düzenlemelerine yönelik denetimin artmasıyla birlikte, Chelsea'ninki gibi geçmiş vakalar yoğun tartışmaları körüklemeye devam edecek.
Chelsea'ye yönelik geriye dönük herhangi bir yaptırım hâlâ son derece düşük bir ihtimal olarak görülüyor; bu da şimdilik tarih kitaplarının değişmeden kalacağı anlamına geliyor. Buna rağmen, Pochettino'nun yorumları sportif dürüstlük ve Premier League'in en zengin kulüplerini bundan sonra nasıl denetleyeceği etrafındaki tartışmayı kuşkusuz büyütecek.
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