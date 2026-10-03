IPA Sport
Çeviri:
“Hak ettiğimiz daha fazlasıydı!”: Zinedine Zidane, Fransa’nın başındaki ilk iç saha maçının hayal kırıklığıyla sona ermesinin ardından konuştu
Zidane'ın galibiyetle başlayan serisi, Paris'te dirençli İtalya tarafından durduruldu
Zinedine Zidane, Fransa teknik direktörü olarak ilk iç saha maçını hayal kırıklığı yaratan bir sonla tamamladı; Fransa, Uluslar Ligi'nde İtalya ile 1-1 berabere kaldı. Michael Olise, ikinci yarının başlamasından 10 dakika sonra attığı harika golle perdeyi açtı, ancak Alessandro Bastoni konuk ekip adına eşitliği sağladı.
Bu sonuç, Zidane'ın milli takımın başına geçmesinden bu yana yakaladığı iki maçlık galibiyet serisini sona erdirdi.
Fransa ayrıca 1998 Dünya Kupası kazananının görev süresinde ilk kez gol yedi.
Başantrenör, Fransa'nın iniş çıkışlara rağmen galibiyeti hak ettiğini düşünüyor
Maçın ardından konuşan Zidane, genel performanstan memnuniyet duyduğunu ifade ederken, İtalya eşitliği sağlamadan önce Fransa'nın galibiyeti perçinleyecek kadar fırsat ürettiğini söyledi. Bastoni'nin merkezden yaptığı koşunun oyunun gidişatını değiştirene kadar Fransa'nın saha hakimiyetini tamamen elinde tuttuğunu belirtti.
Zidane, takımın gelecek maçlar için sağlam bir yapısal temel oluşturduğunu savundu.
"Zor bir maçtı ama takımımın performansından ve gördüklerimden mutluyum" diyen Zidane, UEFA'ya konuştu. "Elbette biraz hayal kırıklığı yaratan bir sonuç çünkü belki de biraz daha fazlasını hak ettik. Bence özellikle onların golüne kadar bu geceden daha fazlasını hak ettik. Kesinlikle ikinci golü atabilirdik."
Fransa, Uluslar Ligi'ndeki uzun süreli yenilmezlik serisini korudu
Fransa, maksimum puanı alamamış olsa da UEFA Uluslar Ligi grup maçlarındaki yenilmezlik serisini sekiz maça çıkardı; bu süreçte altı galibiyet ve iki beraberlik aldı. Dayot Upamecano, ikinci yarının son bölümünde ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı ve Fransa maçı 10 kişi tamamladı.
Zidane, takımın bağlılığını övdü ve genel performansın gelecek adına umut verdiğinde ısrar etti.
"Özellikle ortaya koymayı başardıklarımız açısından umut veriyor" diyen Zidane, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bence takımımla büyük gurur duyabilirim."
Fransa, pazartesi günkü iç saha karşılaşmasında hemen toparlanmayı hedefliyor
Zidane ve ekibi, pazartesi günkü ikinci iç saha Uluslar Ligi maçı hazırlıkları sürerken Stade de France'ta kalmaya devam ediyor. Fransa'nın teknik direktörü, A Grubu'ndaki konumlarını sağlamlaştırmak için anında taktiksel bir karşılık arıyor.
İtalya, Paris'teki olumlu deplasman performansının ardından evine dönüyor.
Zidane, pazartesi günü görevinin başındaki ilk iç saha galibiyetini almayı hedefliyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun