Maçın ardından konuşan Zidane, genel performanstan memnuniyet duyduğunu ifade ederken, İtalya eşitliği sağlamadan önce Fransa'nın galibiyeti perçinleyecek kadar fırsat ürettiğini söyledi. Bastoni'nin merkezden yaptığı koşunun oyunun gidişatını değiştirene kadar Fransa'nın saha hakimiyetini tamamen elinde tuttuğunu belirtti.

Zidane, takımın gelecek maçlar için sağlam bir yapısal temel oluşturduğunu savundu.

"Zor bir maçtı ama takımımın performansından ve gördüklerimden mutluyum" diyen Zidane, UEFA'ya konuştu. "Elbette biraz hayal kırıklığı yaratan bir sonuç çünkü belki de biraz daha fazlasını hak ettik. Bence özellikle onların golüne kadar bu geceden daha fazlasını hak ettik. Kesinlikle ikinci golü atabilirdik."