24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
imago-sport-1084057892.jpgIPA Sport
Alvino Hanafi
Çeviri:

“Hak ettiğimiz daha fazlasıydı!”: Zinedine Zidane, Fransa’nın başındaki ilk iç saha maçının hayal kırıklığıyla sona ermesinin ardından konuştu

Fransa
Z. Zidane
Fransa - İtalya
İtalya
UEFA Nations League A

Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, görevindeki ilk iç saha maçında takımının İtalya ile UEFA Uluslar Ligi'nde 1-1 berabere kalmasının ardından hafif bir hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi. Michael Olise skoru açsa da Fransa beraberlik golünü yedi ve ardından savunmacı Dayot Upamecano kırmızı kart gördü.

  • Zidane'ın galibiyetle başlayan serisi, Paris'te dirençli İtalya tarafından durduruldu

    Zinedine Zidane, Fransa teknik direktörü olarak ilk iç saha maçını hayal kırıklığı yaratan bir sonla tamamladı; Fransa, Uluslar Ligi'nde İtalya ile 1-1 berabere kaldı. Michael Olise, ikinci yarının başlamasından 10 dakika sonra attığı harika golle perdeyi açtı, ancak Alessandro Bastoni konuk ekip adına eşitliği sağladı.

    Bu sonuç, Zidane'ın milli takımın başına geçmesinden bu yana yakaladığı iki maçlık galibiyet serisini sona erdirdi.

    Fransa ayrıca 1998 Dünya Kupası kazananının görev süresinde ilk kez gol yedi.

  • Başantrenör, Fransa'nın iniş çıkışlara rağmen galibiyeti hak ettiğini düşünüyor

    Maçın ardından konuşan Zidane, genel performanstan memnuniyet duyduğunu ifade ederken, İtalya eşitliği sağlamadan önce Fransa'nın galibiyeti perçinleyecek kadar fırsat ürettiğini söyledi. Bastoni'nin merkezden yaptığı koşunun oyunun gidişatını değiştirene kadar Fransa'nın saha hakimiyetini tamamen elinde tuttuğunu belirtti.

    Zidane, takımın gelecek maçlar için sağlam bir yapısal temel oluşturduğunu savundu.

    "Zor bir maçtı ama takımımın performansından ve gördüklerimden mutluyum" diyen Zidane, UEFA'ya konuştu. "Elbette biraz hayal kırıklığı yaratan bir sonuç çünkü belki de biraz daha fazlasını hak ettik. Bence özellikle onların golüne kadar bu geceden daha fazlasını hak ettik. Kesinlikle ikinci golü atabilirdik."

  • Fransa, Uluslar Ligi'ndeki uzun süreli yenilmezlik serisini korudu

    Fransa, maksimum puanı alamamış olsa da UEFA Uluslar Ligi grup maçlarındaki yenilmezlik serisini sekiz maça çıkardı; bu süreçte altı galibiyet ve iki beraberlik aldı. Dayot Upamecano, ikinci yarının son bölümünde ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı ve Fransa maçı 10 kişi tamamladı.

    Zidane, takımın bağlılığını övdü ve genel performansın gelecek adına umut verdiğinde ısrar etti.

    "Özellikle ortaya koymayı başardıklarımız açısından umut veriyor" diyen Zidane, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bence takımımla büyük gurur duyabilirim."

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • Fransa, pazartesi günkü iç saha karşılaşmasında hemen toparlanmayı hedefliyor

    Zidane ve ekibi, pazartesi günkü ikinci iç saha Uluslar Ligi maçı hazırlıkları sürerken Stade de France'ta kalmaya devam ediyor. Fransa'nın teknik direktörü, A Grubu'ndaki konumlarını sağlamlaştırmak için anında taktiksel bir karşılık arıyor.

    İtalya, Paris'teki olumlu deplasman performansının ardından evine dönüyor.

    Zidane, pazartesi günü görevinin başındaki ilk iç saha galibiyetini almayı hedefliyor.

UEFA Nations League A
Fransa crest
Fransa
FRA
Belçika crest
Belçika
BEL
UEFA Nations League A
İtalya crest
İtalya
ITA
Türkiye crest
Türkiye
TUR