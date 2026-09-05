Lampard, Coventry City takımının son şampiyona karşı aldığı kıl payı yenilginin ardından kendisine haksızlık yapıldığını düşündü. Sky Blues, Etihad Stadyumu'na büyük bir sürprize imza atması beklenen taraf olarak geldi ancak Enzo Maresca'nın yıldızlarla dolu kadrosunu sık sık zor durumda bırakan, mücadele gücü ve taktik disiplini yüksek bir performans ortaya koydu.

Son düdüğün ardından konuşan eski Chelsea ve Everton teknik direktörü, oyuncularını Premier League'in elit ekibine karşı gösterdikleri uygulama nedeniyle övmekte gecikmedi. "Kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum. Maç ilerledikçe büyüdük, tabii ki onlar fırsatlar yarattı ama çocuklar harika iş çıkardı, hak ettiğimiz şeyi yani bir puanı alamamamız beni hayal kırıklığına uğrattı," Lampard, BBC Match of the Day'e söyledi.

Sözlerini sürdürerek fikstürlerinin başlangıcındaki zorluğa da dikkat çeken Lampard, şunları söyledi: "Kâğıt üzerinde en zor iki takımla oynadık. Yapabileceğiniz tek şey performansı kontrol etmektir, çocuklar gelişti ve ikinci yarının bazı bölümlerinde kurduğumuz baskı, iki hafta önceki Arsenal maçına göre çok büyük bir ilerlemeydi."