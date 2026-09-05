AFP
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"Hak ettiğimiz bir puandı!" - Frank Lampard, Sky Blues etkileyici bir performans sergilerken Coventry'nin Manchester City'ye kıl payı yenilmesine hayıflandı
Lampard, Etihad’daki yıkıcı yenilgiden olumlu sonuçlar çıkardı
Lampard, Coventry City takımının son şampiyona karşı aldığı kıl payı yenilginin ardından kendisine haksızlık yapıldığını düşündü. Sky Blues, Etihad Stadyumu'na büyük bir sürprize imza atması beklenen taraf olarak geldi ancak Enzo Maresca'nın yıldızlarla dolu kadrosunu sık sık zor durumda bırakan, mücadele gücü ve taktik disiplini yüksek bir performans ortaya koydu.
Son düdüğün ardından konuşan eski Chelsea ve Everton teknik direktörü, oyuncularını Premier League'in elit ekibine karşı gösterdikleri uygulama nedeniyle övmekte gecikmedi. "Kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum. Maç ilerledikçe büyüdük, tabii ki onlar fırsatlar yarattı ama çocuklar harika iş çıkardı, hak ettiğimiz şeyi yani bir puanı alamamamız beni hayal kırıklığına uğrattı," Lampard, BBC Match of the Day'e söyledi.
Sözlerini sürdürerek fikstürlerinin başlangıcındaki zorluğa da dikkat çeken Lampard, şunları söyledi: "Kâğıt üzerinde en zor iki takımla oynadık. Yapabileceğiniz tek şey performansı kontrol etmektir, çocuklar gelişti ve ikinci yarının bazı bölümlerinde kurduğumuz baskı, iki hafta önceki Arsenal maçına göre çok büyük bir ilerlemeydi."
- Getty Images Sport
Taktik disiplin ve savunmadaki kararlılık
Konuk ekip, City'nin topun yüzde 78'ine sahip olduğu maçta yoğun bir baskıya direnmek zorunda kaldı. Ancak Lampard'ın oturttuğu savunma organizasyonu, ev sahibi için net gol fırsatlarının nispeten az kalmasını sağladı.
Lampard, özellikle saha ile tribünler arasındaki bağdan memnun kaldı ve şöyle dedi: "Takımda gerçek bir organizasyon vardı, Ethan [Pinnock] geldi ve harikaydı. Tedirgin olduğumuz çok fazla an olmadı, çocuklarımızdan gerçekten çok memnunum ve taraftarlar da performans hakkında ne düşündüklerini gösterdi."
Şunları ekledi: "Bu üç maçtan çok şey çıkarmalıyız. Sezonumuz daha çok Hull gibi takımlara karşı oynadığımız maçlarla şekillenecek, o maç hayal kırıklığıydı ama önümüzde daha çok maç var."
Haaland bir kez daha farkını ortaya koydu
Coventry ne kadar dirense de, onları kaçınılmaz Erling Haaland yıktı. Şimdiye kadar karşılaştığı 25 Premier League takımının 24’üne gol atan Norveçli forvet, Antoine Semenyo’nun ortasına en iyi yükselerek topu ağlara gönderdi.
Gol, City’nin ilk 11’inde yapılan son dakika değişikliğinin hemen ardından geldi; Nico O'Reilly ısınma sırasında sakatlık yaşayınca Enzo Fernandez, santra vuruşundan yalnızca dakikalar önce ilk 11’e dahil edildi. Fernandez, galibiyet golünün hazırlığında da kilit bir rol oynadı.
- Getty Images Sport
Anderson yıldızlaşırken Donnarumma City'yi kurtardı
City’nin üstünlüğü pas istatistiklerine de yansıdı; yaz transfer döneminde takıma katılan Elliot Anderson, öğleden sonranın "pas ustası" olarak öne çıktı. Orta saha oyuncusu maçı 155 pas denemesiyle tamamladı ve Coventry hızlı hücumlarla tehdit oluştursa bile takımının kontrolü elinde tutmasına yardımcı oldu.
Bununla birlikte Sky Blues, skoru eşitlemek için fırsatlar yakaladı. Bunların en dikkat çekeni, kaleciyle karşı karşıya kaldığında hedefi bulamayan Taiwo Awoniyi ile oyuna sonradan giren ve maçın sonlarında yaptığı vuruş Gianluigi Donnarumma’nın kahramanca müdahalesiyle engellenen Ellis Simms’ti.
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