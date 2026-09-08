Davide, Pellegrini'nin uzun yıllara yayılan başarısının, üst düzey teknik direktörlüğe adım atan genç çalıştırıcılar için önemli bir ilham kaynağı olduğunu kabul etti.

Maç öncesi basın toplantısında konuşan Davide, şöyle dedi: "Manuel Pellegrini, inanılmaz bir kariyere sahip olduğu ve çok büyük başarılar elde ettiği hâlde her zaman hak ettiği takdiri görmüyor. Benim gibi daha yolun başında olanlar olarak ona büyük hayranlık duyuyoruz. Onun yaşına kadar teknik direktörlük yapabilir miyim bilmiyorum. Kendi kendime bunun imkânsız olduğunu söylüyorum. Ama yavaşlamayan babama baktığımda, belki fikrimi değiştiririm."

Konuk ekibin taktik tehditlerine de dikkat çeken Davide, şunları ekledi: "Betis, iyi organize olmuş bir takım ve onlara karşı oynamak her zaman çok zor. Levante maçının dışında çok fazla gol yemediler, çünkü savunma organizasyonları da çok iyi."