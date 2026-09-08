ZUMA Press Wire
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'Hak ettiği takdiri görmeli' - Davide Ancelotti, Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde 'inanılmaz' Manuel Pellegrini'yi övdü
İtalya, tecrübeli patronu övüyor
Lille Teknik Direktörü Davide Ancelotti, salı günü Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki açılış maçı öncesinde Betis'teki mevkidaşı Pellegrini'ye övgü dolu sözler söyledi. Bu karşılaşma, yıllarca babası Carlo ile birlikte çalışmasının ardından Davide'nin Avrupa'nın bir numaralı kulüp organizasyonundaki teknik direktörlük debutunu işaret ediyor. İtalyan teknik adam, deneyimli Şilili çalıştırıcının futboldaki olağanüstü uzun kariyeri ve başarıları nedeniyle çok daha fazla takdiri hak ettiğine inanıyor.
- Getty Images Sport
Ancelotti, teknik direktörlük kariyerindeki uzun ömürlülüğü selamladı
Davide, Pellegrini'nin uzun yıllara yayılan başarısının, üst düzey teknik direktörlüğe adım atan genç çalıştırıcılar için önemli bir ilham kaynağı olduğunu kabul etti.
Maç öncesi basın toplantısında konuşan Davide, şöyle dedi: "Manuel Pellegrini, inanılmaz bir kariyere sahip olduğu ve çok büyük başarılar elde ettiği hâlde her zaman hak ettiği takdiri görmüyor. Benim gibi daha yolun başında olanlar olarak ona büyük hayranlık duyuyoruz. Onun yaşına kadar teknik direktörlük yapabilir miyim bilmiyorum. Kendi kendime bunun imkânsız olduğunu söylüyorum. Ama yavaşlamayan babama baktığımda, belki fikrimi değiştiririm."
Konuk ekibin taktik tehditlerine de dikkat çeken Davide, şunları ekledi: "Betis, iyi organize olmuş bir takım ve onlara karşı oynamak her zaman çok zor. Levante maçının dışında çok fazla gol yemediler, çünkü savunma organizasyonları da çok iyi."
Kilit anlar Avrupa kapışmasını öne çıkarıyor
Bu karşılaşma, her iki teknik direktör ve kulüpleri açısından dönüm noktası niteliğinde bir fırsat sunuyor. Davide için bir takımı ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yönetmek, babasının büyük gölgesinden çıkma adına hayati bir fırsat anlamına geliyor.
Hedefleri üzerine konuşan Davide, şunları söyledi: "Şampiyonlar Ligi, bu rolde benim için yeni bir başlangıcı temsil ediyor. Sorumluluk seviyesi farklı ama tamamen yabancı olduğum bir alan değil. Yardımcı antrenör olarak edindiğim tecrübeyi kulübe ve oyunculara aktarmaya çalışıyorum. Şimdi ise bu turnuvada kendi adımla kendi hikâyemi yazmayı umuyorum."
Bu arada Pellegrini, Şampiyonlar Ligi'nde dört farklı İspanyol kulübünü çalıştıran tarihteki ilk teknik direktör oluyor. Betis ise 2005-06 sezonundan bu yana ilk kez turnuvaya dönüyor.
- PsnewZ
Fransız ekip ivmesini test ediyor
Lille, İspanyol rakiplerine karşı Şampiyonlar Ligi'ndeki son üç maçını da kazanmasının ardından etkileyici Avrupa serisini uzatmayı hedefliyor. Fransız ev sahibi ekip, bu turnuvada ülkesinden bir kulüp adına ilk maçına çıkmaya hazırlanan tecrübeli golcü Olivier Giroud'nun hücum gücüne güvenecek. Betis ise açılış gecesinde Ligue 1 ekibini durdurmaya çalışırken büyük ölçüde orta sahanın maestrosu Isco'nun turnuva tecrübesine yaslanacak.
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