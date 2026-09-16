Ev sahibinin yeni teknik direktörü, Anfield'ın hâlâ gözdesi olan bir savunmacı için hazırlanan içten karşılamadan derinden etkilendiğini kabul etti. Maç sonrası görevleri sırasında gelen alkışları değerlendiren Bask çalıştırıcı, İskoçya millî takımının tecrübeli oyuncusunun böylesine kalıcı bir takdiri sonuna kadar hak ettiğini düşündü. Maçın ardından BBC Radio 5 Live'a konuşan Iraola, "Bence bunların hepsini hak ediyor ve ben de mutluydum. Düşünüyordum ki dürüst olmak gerekirse bunu hak ediyor, çünkü Liverpool'a çok şey verdi" dedi.