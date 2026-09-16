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Adhe Makayasa

Çeviri:

'Hak ettiği her şey bu' - Andoni Iraola, Liverpool taraftarlarının Andy Robertson'a gösterdiği karşılamadan etkilendi

A. Iraola
A. Robertson
Liverpool - Tottenham Hotspur
Liverpool
Tottenham Hotspur
Lig Kupası
Premier Lig

Andoni Iraola, salı gecesi Liverpool taraftarlarının Andy Robertson'ı coşkulu bir ayakta alkışla karşıladığını gördükten sonra memnuniyetini dile getirdi. 32 yaşındaki İskoçya kaptanı, yaz aylarında ayrılmasının ardından ilk kez Anfield'a döndü ve Roberto De Zerbi'nin ekibi Carabao Kupası'nda 3-1 mağlup olmasına rağmen duygusal bir karşılama aldı.

  • Anfield, eski savunmacıyı selamlıyor

    Robertson, yaz transfer döneminde kupalarla dolu dokuz yıllık kariyerine noktayı koymasının ardından Tottenham yedek kulübesinden oyuna girerek yeniden Merseyside çimine ayak bastı. De Zerbi, 57. dakikada tecrübeli sol beki Destiny Udogie'nin yerine oyuna aldığında, stadın dört bir yanı hep bir ağızdan ayağa kalkıp onu alkışladı. Duygusal karşılama, kulübe sekiz büyük kupa kazandıran bu istikrarlı isme ev sahibi taraftarların duyduğu kalıcı minnettarlığın altını çizdi.


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    Iraola, Kop tribününe yapılan saygı duruşunu alkışladı

    Ev sahibinin yeni teknik direktörü, Anfield'ın hâlâ gözdesi olan bir savunmacı için hazırlanan içten karşılamadan derinden etkilendiğini kabul etti. Maç sonrası görevleri sırasında gelen alkışları değerlendiren Bask çalıştırıcı, İskoçya millî takımının tecrübeli oyuncusunun böylesine kalıcı bir takdiri sonuna kadar hak ettiğini düşündü. Maçın ardından BBC Radio 5 Live'a konuşan Iraola, "Bence bunların hepsini hak ediyor ve ben de mutluydum. Düşünüyordum ki dürüst olmak gerekirse bunu hak ediyor, çünkü Liverpool'a çok şey verdi" dedi.

  • Bek, kupalarla dolu bir dönemin ardından ayrıldı

    Robertson, sözleşmesinin sona ermesinin ardından bu yaz Anfield'daki dokuz yıllık görkemli dönemini noktaladı ve 1 Temmuz 2026'da Tottenham'a bedelsiz transferini resmen tamamladı. Düzenli ilk 11 yerini Milos Kerkez'e kaptırmasının ardından ayrıldı ve Macar oyuncu, Iraola'nın teknik direktör olarak göreve gelmesinden sonra da bu rolü sürdürdü. Taraftarlar, onun Premier League ve Şampiyonlar Ligi zaferlerini kutlayan tezahüratlarla kendisine sevgi gösterisinde bulunurken, Alexis Mac Allister, Cody Gakpo ve Dominik Szoboszlai'nin golleri yeni takımı adına 3-1'lik bir yenilgiyi kesinleştirdi.

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  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Yurt içi sınavlar yaklaşıyor

    Liverpool şimdi rotasını pazar günü Bournemouth deplasmanına çeviriyor ve Premier League puan tablosunun üst sıralarına tırmanmak için üç puanı hedefliyor. Tottenham ise ilk altı maçındaki üç yenilgiyi geride bırakmaya çalışırken Aston Villa'yı 24 saat önce sahasında ağırlayacağı karşılaşmada acil bir reaksiyon vermek zorunda. Sonbahardaki milli ara öncesinde lig maratonu durmadan önce, iki takım da bu hafta sonunda olumlu bir sonuç almak için çaresiz olacak.

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