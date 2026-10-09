Lewis-Skelly, Arsenal soyunma odasındaki en az takdir edilen yetenek olarak Mikel Merino'yu işaret etti. İspanyol orta saha oyuncusu, Kuzey Londra'da sessizce önemli bir figür haline geldi, ancak genel katkıları çoğu zaman geniş kamuoyu tarafından fark edilmiyor.

Arsenal altyapısından yetişen oyuncu, tecrübeli takım arkadaşının sahada çok büyük değer sunduğuna inanıyor. Doğrudan skor katkısının ötesinde Merino, Arteta'nın kadrosunda yerini sağlamlaştırmaya çalışan genç oyuncular için de aktif bir mentor görevi görüyor.



