24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Ipswich Town v Arsenal - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Muhammad Zaki
Çeviri:

'Hak ettiği değeri görmüyor' - Myles Lewis-Skelly, Mikel Arteta'nın güvendiği Arsenal'in 'en az değer verilen' yıldızını açıkladı

Arsenal
M. Lewis-Skelly
Premier Lig
M. Arteta
M. Merino
İspanya
L. de la Fuente

Arsenal altyapısından yetişen Myles Lewis-Skelly, Emirates Stadyumu'nda hak ettiği takdiri görmediğine inandığı takım arkadaşını açıkladı. Mikel Arteta'nın taktik düzeninin hayati bir parçası olmasına rağmen, genç orta saha bir kıdemli ismin sürekli gözden kaçtığını düşünüyor.

  • Merino, Arsenal altyapısından büyük övgü aldı

    Lewis-Skelly, Arsenal soyunma odasındaki en az takdir edilen yetenek olarak Mikel Merino'yu işaret etti. İspanyol orta saha oyuncusu, Kuzey Londra'da sessizce önemli bir figür haline geldi, ancak genel katkıları çoğu zaman geniş kamuoyu tarafından fark edilmiyor.

    Arsenal altyapısından yetişen oyuncu, tecrübeli takım arkadaşının sahada çok büyük değer sunduğuna inanıyor. Doğrudan skor katkısının ötesinde Merino, Arteta'nın kadrosunda yerini sağlamlaştırmaya çalışan genç oyuncular için de aktif bir mentor görevi görüyor.


  • Chelsea v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Tecrübeli bir profesyonelden öğrenmek

    Genç orta saha oyuncusu, 30 yaşındaki futbolcuya duyduğu hayranlığı açıkça ortaya koydu. Lewis-Skelly, Merino'nun perde arkasındaki etkisinden söz ederken, tecrübeli oyuncunun zekâsını ve gol yollarındaki becerisini öne çıkardı.

    Lewis-Skelly, Premier League'e verdiği röportajda, "En az takdir edilen isim mi? Mikel, Mikel Merino. Yüzde 100, dostum" dedi. "O adamın hak ettiği değeri gördüğünü düşünmüyorum. Daha bugün bile onunla neden bu kadar çok gol attığı hakkında konuşuyordum, çünkü öğrenmek ve bunu oyunuma eklemek istiyorum."

    Şöyle devam etti: "Onun futbolu görüş şekli gerçekten çok iyi ve bundan öğrenilecek çok şey var. Hak ettiği övgüyü almalı."


  • Milli takımda hayal kırıklıkları ve kahramanlıklar

    Merino, uluslararası arenada belirleyici kalitesini kısa süre önce bir kez daha kanıtladı; devre arasında oyuna girip Split'te Hırvatistan'a karşı İspanya'nın 2-1 kazandığı maçta son dakikalarda attığı iki golle galibiyetin mimarı oldu.

    Maçı kazandıran bu kahramanlığına ve sonradan oyuna girerek etkili olduğu dikkat çekici seriye rağmen Arsenal oyuncusu, ilk 11'de sınırlı sayıda başlaması nedeniyle 'hayal kırıklığıyla' mücadele ettiğini kabul etti.

    Merino maçın ardından, "Takıma yardımcı olabildiğim için çok mutluyum, kulübeden gelip gol atma sırası yine bendeydi" dedi. "Daha fazla oynayamamanın yarattığı hayal kırıklığına rağmen sahaya elimden gelen en iyi tavırla çıkacağım... ama bu takım bir aile ve bu her zaman görülüyor."


    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Sunderland v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Kulübü ve milli takımı için düzenli forma süresi arıyor

    İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente da Lewis-Skelly'nin görüşlerine katıldı ve orta sahanın kendi ülkesinde fazlasıyla küçümsendiğini öne sürdü. Hırvatistan'ın dirençli takımına karşı oyuna sonradan girip galibiyeti getirmesini izleyen De la Fuente, onu çalıştırmanın bir "onur" olduğunu söylerken, Dünya Kupası'na "kollarında taşıyarak" götüreceğini de ekledi.

    Merino artık milli takımdaki ivmesini kulüp performansına yansıtmanın yolunu bulmalı. Bundan sonra orta sahanın önündeki ilk sınav, kulübede oyunun gidişatını düzenli olarak değiştiren etkisini hem Arsenal hem de İspanya adına düzenli bir ilk 11 rolüne taşımak olacak.

Premier Lig
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Leeds United crest
Leeds United
LEE