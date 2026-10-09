Getty Images Sport
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'Hak ettiği değeri görmüyor' - Myles Lewis-Skelly, Mikel Arteta'nın güvendiği Arsenal'in 'en az değer verilen' yıldızını açıkladı
Merino, Arsenal altyapısından büyük övgü aldı
Lewis-Skelly, Arsenal soyunma odasındaki en az takdir edilen yetenek olarak Mikel Merino'yu işaret etti. İspanyol orta saha oyuncusu, Kuzey Londra'da sessizce önemli bir figür haline geldi, ancak genel katkıları çoğu zaman geniş kamuoyu tarafından fark edilmiyor.
Arsenal altyapısından yetişen oyuncu, tecrübeli takım arkadaşının sahada çok büyük değer sunduğuna inanıyor. Doğrudan skor katkısının ötesinde Merino, Arteta'nın kadrosunda yerini sağlamlaştırmaya çalışan genç oyuncular için de aktif bir mentor görevi görüyor.
- Getty Images Sport
Tecrübeli bir profesyonelden öğrenmek
Genç orta saha oyuncusu, 30 yaşındaki futbolcuya duyduğu hayranlığı açıkça ortaya koydu. Lewis-Skelly, Merino'nun perde arkasındaki etkisinden söz ederken, tecrübeli oyuncunun zekâsını ve gol yollarındaki becerisini öne çıkardı.
Lewis-Skelly, Premier League'e verdiği röportajda, "En az takdir edilen isim mi? Mikel, Mikel Merino. Yüzde 100, dostum" dedi. "O adamın hak ettiği değeri gördüğünü düşünmüyorum. Daha bugün bile onunla neden bu kadar çok gol attığı hakkında konuşuyordum, çünkü öğrenmek ve bunu oyunuma eklemek istiyorum."
Şöyle devam etti: "Onun futbolu görüş şekli gerçekten çok iyi ve bundan öğrenilecek çok şey var. Hak ettiği övgüyü almalı."
Milli takımda hayal kırıklıkları ve kahramanlıklar
Merino, uluslararası arenada belirleyici kalitesini kısa süre önce bir kez daha kanıtladı; devre arasında oyuna girip Split'te Hırvatistan'a karşı İspanya'nın 2-1 kazandığı maçta son dakikalarda attığı iki golle galibiyetin mimarı oldu.
Maçı kazandıran bu kahramanlığına ve sonradan oyuna girerek etkili olduğu dikkat çekici seriye rağmen Arsenal oyuncusu, ilk 11'de sınırlı sayıda başlaması nedeniyle 'hayal kırıklığıyla' mücadele ettiğini kabul etti.
Merino maçın ardından, "Takıma yardımcı olabildiğim için çok mutluyum, kulübeden gelip gol atma sırası yine bendeydi" dedi. "Daha fazla oynayamamanın yarattığı hayal kırıklığına rağmen sahaya elimden gelen en iyi tavırla çıkacağım... ama bu takım bir aile ve bu her zaman görülüyor."
- Getty Images Sport
Kulübü ve milli takımı için düzenli forma süresi arıyor
İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente da Lewis-Skelly'nin görüşlerine katıldı ve orta sahanın kendi ülkesinde fazlasıyla küçümsendiğini öne sürdü. Hırvatistan'ın dirençli takımına karşı oyuna sonradan girip galibiyeti getirmesini izleyen De la Fuente, onu çalıştırmanın bir "onur" olduğunu söylerken, Dünya Kupası'na "kollarında taşıyarak" götüreceğini de ekledi.
Merino artık milli takımdaki ivmesini kulüp performansına yansıtmanın yolunu bulmalı. Bundan sonra orta sahanın önündeki ilk sınav, kulübede oyunun gidişatını düzenli olarak değiştiren etkisini hem Arsenal hem de İspanya adına düzenli bir ilk 11 rolüne taşımak olacak.
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