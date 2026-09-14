Yamal, 2026 Ballon d'Or için en güçlü adayın kendisi olduğunu özgüvenle dile getirdi. İspanya'nın Dünya Kupası zaferine katkı sağlayan 19 yaşındaki forvet, son bir yıldaki olağanüstü performanslarının dünya futbolunun en prestijli bireysel ödülü için onu en öne çıkan tercih haline getirdiğine inanıyor.

Barcelona'nın sansasyonel yıldızının bu inancı, hem kulüp hem de milli takımda son derece başarılı geçen bir sezonun ardından geliyor. Yamal, Barcelona'nın La Liga şampiyonluğunu ve İspanya Süper Kupası'nı kazanmasında kilit rol oynarken, tüm kulvarlarda 24 gol ve 18 asistlik dikkat çekici bir katkı verdi.

Büyük takım başarılarıyla etkileyici kulüp istatistiklerinin bu birleşimi, oyunun en büyük ödülünü hak ettiğine dair inancının temelini oluşturuyor.







