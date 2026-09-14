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FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Çeviri:

'Hak ediyorum!' - Barcelona'nın sansasyonu Lamine Yamal, Ballon d'Or konusunda iddialı bir çıkış yaptı ve kendisiyle Kylian Mbappe'yi dünyanın en iyi iki oyuncusu olarak gösterdi

L. Yamal
Ballon d'Or
Barcelona
K. Mbappe
Real Madrid
La Liga
İspanya
Dünya Kupası

Barcelona'nın sansasyonel yıldızı Lamine Yamal, 2026 Ballon d'Or için resmen adaylığını koydu ve dünyanın en iyi oyuncusu olarak taçlandırılmayı hak ettiğinde ısrar etti. 19 yaşındaki süperstar, kulüp ve milli takım düzeyinde kupalarla dolu bir sezonun ardından şu anda oyunun zirvesinde kendisiyle Kylian Mbappe'nin tek başına yer aldığına inanıyor.

  • Kupalara boğulan bir sezonun ardından iddiasını ortaya koyuyor

    Yamal, 2026 Ballon d'Or için en güçlü adayın kendisi olduğunu özgüvenle dile getirdi. İspanya'nın Dünya Kupası zaferine katkı sağlayan 19 yaşındaki forvet, son bir yıldaki olağanüstü performanslarının dünya futbolunun en prestijli bireysel ödülü için onu en öne çıkan tercih haline getirdiğine inanıyor.

    Barcelona'nın sansasyonel yıldızının bu inancı, hem kulüp hem de milli takımda son derece başarılı geçen bir sezonun ardından geliyor. Yamal, Barcelona'nın La Liga şampiyonluğunu ve İspanya Süper Kupası'nı kazanmasında kilit rol oynarken, tüm kulvarlarda 24 gol ve 18 asistlik dikkat çekici bir katkı verdi.

    Büyük takım başarılarıyla etkileyici kulüp istatistiklerinin bu birleşimi, oyunun en büyük ödülünü hak ettiğine dair inancının temelini oluşturuyor.



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    "Bunu hak ederdim"

    Valencia karşısında sergilediği mükemmel iki gollü performansın ardından Universo Valdano'ya konuşan Yamal, Ballon d'Or tartışmasına doğrudan değindi. İspanyol milli oyuncu, yarışı gerçekçi olarak yalnızca iki adaya indirdi.

    "Onu kime verirdim? Dünyanın en iyi oyuncusuna," dedi Yamal. ""Dürüst olmak gerekirse, dünyanın en iyi oyuncusu konusunda belki iki kişiyiz, ben ve Mbappe. Ve bu yıl başardıklarımdan dolayı bunu hak ettiğimi düşünüyorum."

    Barcelona altyapısından yetişen oyuncu, katkılarının herhangi bir futbolsever için açık olması gerektiğini net şekilde ifade etti. "Evet, benim için bu çok açık ve maçları izleyen herkes de bunu biliyor," diye ekledi.


  • Mbappe bireysel rekorunu savundu

    Yamal geniş kupa koleksiyonuna işaret ederken, Mbappe de Ballon d'Or için kendi adaylığını güçlü şekilde savundu. Real Madrid'in forveti sezonu kupasız tamamladı ve Dünya Kupası yarı finalinde Yamal'ın İspanya'sına 2-0 mağlup oldu, ancak bireysel istatistikleri hâlâ oldukça güçlü.

    Fransa kaptanı, Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu olarak rekor kıran gol performansını öne çıkardı ve Ballon d'Or'un takım başarısından ziyade bireysel mükemmelliği ödüllendirmesi gerektiğini savundu.

    Mbappe, "Bu yıl kazanabileceğime inanıyorum. Bu benim hedeflerimden biri, hem de kısa vadeli bir hedef" dedi. "İnsanlar kupa kazanmadığımı söylüyor ama bu bireysel bir ödül... Benden daha iyi bir oyuncu yoktu. Tüm büyük oyuncuların yer aldığı büyük turnuvalarda ve tabii ki en büyük etkinlik olan Dünya Kupası'nda bu kadar çok gol atmak."


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    Londra’ya geri sayım

    Futbol dünyası, Ballon d'Or töreni 26 Ekim'de Londra'da düzenlendiğinde nihai kazananı öğrenecek. O zamana kadar iki oyuncu da yeni sezonun ilk bölümünde müthiş formunu sürdürmeye çalışacak ve kendilerini neden dünyanın en iyisi olarak gördüklerini kanıtlamayı hedefleyecek.