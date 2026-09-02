2026 Ballon d’Or yarışı, dünyanın en büyük yıldızlarından bazılarının bu prestijli bireysel ödül için çekişmesiyle birlikte son yılların en rekabetçi mücadelelerinden biri olmaya aday görünüyor. 2024’te mücadelenin büyük ölçüde Rodri ile Vinicius Jr. arasında geçtiği ya da 2025’te Ousmane Dembele’nin açık ara favori olarak öne çıktığı dönemin aksine, bu yılki yarış çok daha açık görünüyor.

Ancak La Liga Başkanı Tebas, ödülü kimin hak ettiği konusunda hiçbir şüphe taşımıyor ve Barcelona orta saha oyuncusu Rodri’nin ikinci Ballon d’Or’unu kazanmasını destekliyor. Tebas’a göre Rodri’nin Dünya Kupası’ndaki olağanüstü performansları, kulüp düzeyindeki sınırlı rolünden daha ağır basıyor ve onu bu yılki ödülün hak eden sahibi yapıyor.