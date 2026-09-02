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'Hak ediyor o tacı!' - La Liga Başkanı Javier Tebas, etkileyici Dünya Kupası performansının ardından Ballon d'Or için Barcelona yıldızı Rodri'yi seçti
Tebas, Ballon d’Or tercihini netleştirdi
2026 Ballon d’Or yarışı, dünyanın en büyük yıldızlarından bazılarının bu prestijli bireysel ödül için çekişmesiyle birlikte son yılların en rekabetçi mücadelelerinden biri olmaya aday görünüyor. 2024’te mücadelenin büyük ölçüde Rodri ile Vinicius Jr. arasında geçtiği ya da 2025’te Ousmane Dembele’nin açık ara favori olarak öne çıktığı dönemin aksine, bu yılki yarış çok daha açık görünüyor.
Ancak La Liga Başkanı Tebas, ödülü kimin hak ettiği konusunda hiçbir şüphe taşımıyor ve Barcelona orta saha oyuncusu Rodri’nin ikinci Ballon d’Or’unu kazanmasını destekliyor. Tebas’a göre Rodri’nin Dünya Kupası’ndaki olağanüstü performansları, kulüp düzeyindeki sınırlı rolünden daha ağır basıyor ve onu bu yılki ödülün hak eden sahibi yapıyor.
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Kuzey Amerika'da Altın Top kahramanlığı
Rodri, 2026 Dünya Kupası'nda zafere yürüyen İspanya takımının tartışmasız kalbiydi. Maçların temposunu belirleme becerisi ve İspanya'nın yaratıcı yeteneklerine savunma kalkanı sağlama rolü, ona turnuvanın Altın Top ödülünü kazandırdı ve bir ay süren bu gösteride gezegenin en iyi oyuncusu statüsünü teyit etti.
Yakın zamanda yaptığı bir açıklamada La Liga Başkanı, övgüsünde son derece netti. Tebas, "Sakatlık nedeniyle uzun süreler sahalardan uzak kalmış olmasına rağmen, oynadığı Dünya Kupası'nda inanılmaz derecede yüksek bir seviyede oynadı, inanılmaz derecede yüksek," dedi.
Şunları ekledi: "Bence Rodri yeniden Ballon d'Or'u kazanmalı." Tebas'a göre anlatı net: İspanyol oyuncu, kendisini "İspanyol futbolunun Messi'si" olarak kanıtladı; bu görüş, milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente tarafından da paylaşılıyor.
Kalabalık bir rakip grubu
Rodri, ligin üst düzey yöneticilerinin desteğini arkasına almış olsa da, ödül için karşısında son derece zorlu bir rakip listesi var. Bu yarışın başını ise Barcelona'dan takım arkadaşı Lamine Yamal çekiyor. Genç yıldız, Barcelona formasıyla çıkış yaptığı bir yıl geçirdi ve İspanya'nın Dünya Kupası kadrosunun hayati parçalarından biri oldu; bu da iki yıldızdan hangisinin daha etkili olduğuna dair bir tartışma başlattı.
İspanya sınırlarının ötesinde ise Harry Kane, Bayern Münih ile geçirdiği gol açısından son derece verimli sezonun ardından önemli bir tehdit olarak öne çıktı. İngiltere kaptanı, Bundesliga ve DFB-Pokal'i kazanarak sonunda Almanya'da kupa sevinci yaşadı, ancak Şampiyonlar Ligi'ni ya da Dünya Kupası'nı kazanamaması final oylamasında aleyhine işleyebilir.
Bu arada Kylian Mbappe, Pichichi ödülünü kazanmasının ardından hâlâ adaylar arasında yer alıyor, ancak geçen sezon büyük takım kupalarının eksikliği Real Madrid forvetini İspanyol adaylarla kıyaslandığında ciddi bir dış aday konumunda bıraktı.
- Getty Images Sport
Bir orta saha ustasının mirası
Rodri’nin 2026 ödülünü kazanması halinde, bu onun ikinci Ballon d’Or’u olacak. İlki, Manchester City’nin Şampiyonlar Ligi zaferi ve İspanya’nın Avrupa Şampiyonası şampiyonluğundaki rolü nedeniyle ödüllendirildiği 2024’te gelmişti. 2026’da Barcelona’ya transfer olması, profilini daha da yükseltti ve bu yıl kazanacağı bir zafer, onu oyunun tüm zamanların en büyükleri arasındaki yerinde iyice sağlamlaştıracak.
Tebas’ın desteği, orta sahanın derin bir pozisyondan oyuna etki etme konusundaki eşsiz yeteneğini bir kez daha hatırlatıyor. Bu, modern dönemde bireysel ödüllerle nadiren karşılık bulan bir başarı.
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