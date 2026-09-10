Wright, FIFA'nın amiral gemisi organizasyonuna ortak ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri adına oyuna sonradan girerek iki maçta forma giydi. Bu turnuvaya, kulüp düzeyinde attığı 17 golle moralli girmişti ve bu performansı Coventry'nin Championship şampiyonluğuna ulaşmasına yardımcı olmuştu.

Sky Blues, İngiltere'nin en üst ligine 25 yıl sonra ilk kez geri döndü ve onları yeniden bu yükselmeyi getiren çizginin ötesine taşıyan teknik direktör Frank Lampard oldu. Birçok kişi, EFL basamaklarında yukarı doğru olumlu bir adım atılmasını bekliyordu.

Ancak Coventry, 2026-27 sezonuna üç maçta puan alamayarak başladıktan sonra şimdiden ligin dibine demir attı. Henüz gol atamadılar; Taiwo Awoniyi gibi isimler de hücum yükünü paylaşmaya yardımcı olması için kadroya katıldı.

Wright da bu sürecin bir parçası olmalıydı, ancak Los Angeles doğumlu 28 yaşındaki oyuncu quadriceps kasında bir zorlanma yaşadı ve üç ay sahalardan uzak kalabilir. West Midlands'ta geçirdiği üç sezonda 49 kez ağları havalandırdığı için Premier League seviyesinde kabul ediliyor.