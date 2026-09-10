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Haji Wright'ın, acımasız sakatlığın ABD Milli Takımı yıldızının Coventry ile Premier League hayalini gerçekleştirmesini geciktirmesinin ardından ne yapması gerekiyor?
Wright, USMNT ile Dünya Kupası maçlarının ardından sakatlandı
Wright, FIFA'nın amiral gemisi organizasyonuna ortak ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri adına oyuna sonradan girerek iki maçta forma giydi. Bu turnuvaya, kulüp düzeyinde attığı 17 golle moralli girmişti ve bu performansı Coventry'nin Championship şampiyonluğuna ulaşmasına yardımcı olmuştu.
Sky Blues, İngiltere'nin en üst ligine 25 yıl sonra ilk kez geri döndü ve onları yeniden bu yükselmeyi getiren çizginin ötesine taşıyan teknik direktör Frank Lampard oldu. Birçok kişi, EFL basamaklarında yukarı doğru olumlu bir adım atılmasını bekliyordu.
Ancak Coventry, 2026-27 sezonuna üç maçta puan alamayarak başladıktan sonra şimdiden ligin dibine demir attı. Henüz gol atamadılar; Taiwo Awoniyi gibi isimler de hücum yükünü paylaşmaya yardımcı olması için kadroya katıldı.
Wright da bu sürecin bir parçası olmalıydı, ancak Los Angeles doğumlu 28 yaşındaki oyuncu quadriceps kasında bir zorlanma yaşadı ve üç ay sahalardan uzak kalabilir. West Midlands'ta geçirdiği üç sezonda 49 kez ağları havalandırdığı için Premier League seviyesinde kabul ediliyor.
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Wright'ın Premier League kalitesinde olduğu düşünülüyor
Birçok transfer döneminde kendisine gösterilen ilgiyi geri çeviren Wright, Coventry ile en üst lige çıktı. Bu maceraya hızlı bir başlangıç yapma fırsatını kaçırmasıyla ilgili olarak, eski Sky Blues forveti Morrison, bahis siteleri incelemelerinin kaynağı Freebets.com iş birliğiyle GOAL'e şunları söyledi: “Bu her zaman olur.
“Bir sakatlık yaşarsın ve hazırsındır, formsundur, isteklisindir. Championship'te iyi bir sezon geçirmişsindir. Dünya Kupası'na da gitmişsindir. Sonra da, ‘Artık hazırım, bırakın gideyim ve Premier League'i kasıp kavurayım’ dersin. Sonra da sakatlanırsın.
“Ama onun sadece işine odaklanması, form tutmaya çalışması ve Coventry için etki yaratmaya çalışması gerekiyor çünkü herkese ihtiyaçları olacak. Bu sezon ligde kalacaklarsa tüm kadroya ihtiyaç duyacaklar.”
Lampard’dan daha fazla taktiksel dokunuş gelecek mi?
Lampard, son olarak Manchester City karşısında dört kişilik savunma hattından üç stoperli sisteme döndü. Chelsea ve İngiltere efsanesinin, sezona yavaş bir başlangıç yapmasının ardından daha fazla taktik değişiklik düşünüp düşünmemesi gerektiği sorulduğunda Morrison şunları söyledi: “Belki, ama Manchester City maçında olumlu işaretler gördüm; birkaç pozisyon ürettiler. Ve başka bir günde, eğer o pozisyonları değerlendirebilirlerse, oradan bir şeylerle ayrılabilirler.
“Bence hayal kırıklığı yaratan nokta şu: Sezona başlıyorsunuz, herkesin favori gösterdiği Arsenal ile oynuyorsunuz. Manchester City'nin de Coventry'den daha üstün bir takım olduğunu biliyorsunuz. Ama bence onlar adına hayal kırıklığı yaratan maç Hull maçı. Hull maçı, puan alamadıkları maç. Ve sizinle aynı bölgede yer alacak takımlardan puan almanız gerekir.
“Bu yüzden bence bu hafta sonu çok büyük önem taşıyor. Bu hafta sonu büyük bir maçları var. Artık puan toplamaya başlamaları gerekiyor. Bunu ne kadar ertelerseniz ve puan alamazsanız, milli araya gelindiğinde puan toplamaya devam eden takımlar olur ve fark açılırsa, o farkı kapatmak çok zor olur.
“Ama şu anda Coventry'de herhangi bir panik işareti olacağını düşünmüyorum. Çünkü Manchester City maçında iyi işaretler gördüm, ancak yine de er geç değil, bir an önce puan almaya başlamaları gerekiyor.”
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Coventry fikstürü 2026-27: Lig ve kupa maçları yaklaşıyor
Coventry'yi ilk milli araya üç büyük maç taşıyacak. Bu hafta sonu Brighton'ı ağırlarken yeniden kendi sahalarına dönecekler ve o karşılaşmadan mutlaka bir şeyler çıkarmaları büyük önem taşıyor.
Daha sonra Carabao Cup üçüncü turunda yerel rakipleri Aston Villa'yı konuk edecekler, ardından 19 Eylül'de Nottingham Forest deplasmanına gidecekler. Wright da maçı uzaktan takip edecek isimler arasında olacak; Amerikalı golcü sahada olmak için can atsa da talihsiz sakatlığının ardından iyileşme sürecinin aceleye getirilemeyeceğinin farkında.
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