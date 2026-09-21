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Haiti'nin Dünya Kupası savunmacısı Hannes Delcroix, İsviçre lideri Lugano için müthiş bir hat-trick yaptı
Savunmacı hızlı bir hat-tricki tamamladı
Delcroix, 35 ile 52. dakikalar arasında üç gol atarak Lugano'yu Lausanne deplasmanında 4-0'lık net bir galibiyete taşıdı. Duran toplardan yapılan ortaları iyi değerlendiren 27 yaşındaki stoper, yakın mesafeden yaptığı vuruşla perdeyi açtıktan sonra ikinci yarının başında iki isabetli kafa golü daha kaydetti. Sekou Kone'nin kırmızı kart görmesinin ardından ev sahibi ekip iyice dağıldı ve Karim Sow'un daha sonra kendi kalesine attığı gol, deplasmandaki etkileyici performansı perçinledi.
- Sergio Brunetti
Tarihi gol başarısı kayda geçti
Beklenmedik gol patlaması, Delcroix'nun maçın başlama düdüğü öncesinde üst düzey kulüp kariyerinin tamamında yalnızca dört gol kaydetmiş olmasının ardından geldi. Bu üretken çıkış, Ocak 2026'da Burnley'den kalıcı transferinin ardından İsviçre'ye sorunsuz uyumunu gözler önüne serdi. Stade de la Tuiliere'de nefes kesen 17 dakikalık bölümde savunmacı, kariyerindeki toplam gol sayısını unutulmaz bir şekilde neredeyse ikiye katladı.
Şampiyonluk hedefi ivme kazanıyor
Pazar günkü sonuç, Lugano'nun ligdeki ilk dokuz maçında sekiz galibiyet almasının ardından zirvede Sion ve Young Boys'un altı puan önüne geçmesini sağladı. Bu göz kamaştıran form, Ticino ekibinin 1949'dan bu yana ilk İsviçre ligi şampiyonluğu için uzun soluklu bir yarış verebileceğine dair inancı giderek artırıyor. Dünya Kupası boyunca Haiti formasıyla her dakikada sahada kalan savunmacı, Mattia Croci-Torti'nin savunma hattına hayati bir soğukkanlılık ve otorite kattı.
- justpictures.ch
Şampiyonluk yarışı zorlu bir sınavla karşı karşıya
Milli maç arası, lig liderine şampiyonluk yarışına kaldığı yerden devam etmeden önce toparlanması için memnuniyet verici bir nefes alma imkânı sunuyor. Croci-Torti'nin ekibi, 10 Ekim'de AIL Arena'da orta sıralardaki FC Luzern'i ağırladığında yeniden sahaya çıkacak. Lugano şu anda maç başına ortalama üç gol atarken, bu etkileyici farkı korumak için hücumdaki keskinliğini ve savunmadaki sağlamlığını sürdürmesi hayati önem taşıyacak.
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