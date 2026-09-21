Haiti'nin Dünya Kupası savunmacısı Hannes Delcroix, İsviçre lideri Lugano için müthiş bir hat-trick yaptı

Pazar günkü sonuç, Lugano'nun ligdeki ilk dokuz maçında sekiz galibiyet almasının ardından zirvede Sion ve Young Boys'un altı puan önüne geçmesini sağladı. Bu göz kamaştıran form, Ticino ekibinin 1949'dan bu yana ilk İsviçre ligi şampiyonluğu için uzun soluklu bir yarış verebileceğine dair inancı giderek artırıyor. Dünya Kupası boyunca Haiti formasıyla her dakikada sahada kalan savunmacı, Mattia Croci-Torti'nin savunma hattına hayati bir soğukkanlılık ve otorite kattı.