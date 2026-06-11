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Haftanın transfer haberleri: Anthony Gordon Barcelona’ya, Andrew Robertson Tottenham’a ve yaz transfer döneminin en önemli tamamlanan transferleri
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- Getty Images Sport
Andrew Robertson (Liverpool'dan Tottenham'a - bedelsiz)
Andy Robertson, Arne Slot’un Liverpool’daki talihsiz ikinci sezonunda düzenli olarak forma giyemedi; bu durum, onun çoğu zaman yedek kulübesinde kalmasına ve maçlara etki edememesine neden oldu. Kulübün 2025-26 sezonunun sonunda sözleşmesini yenilememe kararı almasıyla, tüm turnuvalarda kulüp için 400’e yakın maça çıkan Robertson’ın ayrılması kararlaştırıldı. Ancak İskoçya kaptanı uzun süre serbest oyuncu kalmadı, çünkü Tottenham bu deneyimli savunmacıyı kadrosuna katma fırsatını kaçırmadı.
Marcos Senesi (Bournemouth'tan Tottenham'a - bedelsiz transfer)
Bu transfer, uzun zamandır beklenen bir gelişme gibi görünüyordu; Tottenham’ın Premier Lig’den düşmeyi önlemek için sezonun sonlarında gösterdiği başarılı performansın ardından, Marcos Senesi’nin Spurs’a geçişi nihayet sonuçlandı. Arjantinli milli oyuncu, İngiltere’nin en üst liginde son birkaç sezondur en istikrarlı stoperlerden biri oldu ve şüphesiz ki Spurs’un zayıf savunma hattını güçlendirecektir.
- AFP
Kieran Trippier (Newcastle'dan Wolves'a - bedelsiz)
Wolves, Championship'e düşmenin ardından hemen geri dönebilecek bir kadro kurmayı hedefliyor; eski İngiltere milli takım oyuncusu Kieran Trippier'in bedelsiz transferi ise çok akıllıca bir hamle olarak görünüyor. Eski Newcastle bek oyuncusu, zengin bir yerel, Avrupa ve uluslararası deneyim getiriyor ve ilk 11'e sorunsuz bir şekilde uyum sağlaması bekleniyor.
Daniel Peretz (Bayern Münih'ten Southampton'a - 6 milyon sterlin)
Premier Lig ekibi Southampton, 5 Haziran'da Bayern Münih kalecisi Daniel Peretz'in transferini tamamladığını duyurdu. Bavyera'da Manuel Neuer'in tartışmasız birinci kaleci statüsü nedeniyle as kaleci pozisyonuna ulaşma yolu büyük ölçüde tıkanmış olan İsrail milli takım oyuncusu Peretz, 2025-26 sezonunda güney sahilindeki kulüpte geçirdiği kiralık dönemdeki başarılı performansının ardından, Saints'e kalıcı olarak transfer olmaya karar verdi.
- Getty Images Sport
Kennet Eichhorn (Hertha Berlin'den Bayer Leverkusen'e - 8 milyon sterlin)
Liverpool'un yoğun rekabetine rağmen, Bayer Leverkusen sonunda büyük umut vaat eden genç oyuncu Kennet Eichhorn'u kadrosuna katma yarışını kazandı. Bayern Münih'in de bu orta saha oyuncusunu transfer etmeyi düşündüğü göz önüne alındığında, Leverkusen'in Bundesliga rakiplerini geride bırakarak Alman futbolunun en çok aranan yeteneklerinden birini kadrosuna katması önemli bir başarıdır. Eichhorn, 2031 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı ve 2026-27 sezonunda ilk takımda yer almak için rekabete gireceği kesin.
Patrick Wimmer (Wolfsburg'dan Hoffenheim'a - 8,5 milyon sterlin)
Hoffenheim, Dünya Kupası kadrosuna seçilen Patrick Wimmer'i transfer etmek için Bundesliga'daki rakiplerinden birine el attı. Wimmer, burada Avusturya Viyana'daki eski teknik direktörü Christian Ilzer ile yeniden bir araya gelecek. Hoffenheim, 11 Haziran'da başlayacak olan bu küresel turnuva öncesinde erken harekete geçerek akıllıca bir hamle yaptı; zira bu hücumcu orta saha oyuncusu, Avusturya milli takımında sahaya çıkıp önemli bir katkı sağlayabilirse, Wimmer'in değeri muhtemelen artacaktır.
- Getty Images Sport
Issa Doumbia (Venedik'ten Sporting CP'ye - 17 milyon sterlin)
Portekiz Ligi ikincisi Sporting CP, Serie B şampiyonu Venezia'dan gelecek vaat eden orta saha oyuncusu Issa Doumbia'yı kadrosuna katarak gücünü artırdı. Kendisini Paul Pogba'ya benzeten 22 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı bir "rüya" olarak nitelendirdi. Sporting, Avrupa'nın dev kulüplerinin sonunda onun yeteneklerini fark edip gelecekte transferi gerçekleştirmek isteme ihtimaline karşı, sözleşmesine 80 milyon avroluk bir serbest kalma maddesi ekledi.
Ewen Jaouen (Reims'ten Newcastle'a - 18 milyon sterlin)
Newcastle, kaleci kadrosuna derinlik katmak isteyen Magpies, 10 Haziran'da Ewen Jaouen'i kadrosuna kattı. Aaron Ramsdale'in Southampton'a geri dönmesiyle Eddie Howe, 20 yaşındaki oyuncuyu kadroya katarak Nick Pope ile 1 numaralı forma için rekabet etmesini sağladı. Jaouen, en üst seviyede sınırlı bir deneyime sahip olsa da, Reims'in 2025-26 sezonunda Ligue 2'de altıncı sırada bitirmesinde güvenilir bir varlık olduğunu kanıtladı.
- Getty Images
Zadok Yohanna (AIK Stockholm'den Brighton'a - 25,5 milyon sterlin)
Brighton'ın oyuncu izleme departmanı yine iş başında: Seagulls, rakip Premier Lig kulüpleriyle girdiği rekabeti geride bırakarak Nijeryalı kanat oyuncusu Zadok Yohanna'yı kadrosuna kattı. Nitekim 18 yaşındaki oyuncu, Fabian Hurzeler'in takımının "genç yetenekleri geliştirme" konusundaki geçmişinin, güney sahiline transfer olmanın doğru karar olduğuna ikna ettiğini açıkladı. İngiltere'nin en üst liginde nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.
Rasmus Hojlund (Manchester United'dan Napoli'ye - 38 milyon sterlin)
Rasmus Hojlund, Manchester United'da kadroda yer bulamayınca 2025-26 sezonunda Napoli'ye kiralandı ve burada tüm turnuvalarda 16 gol atarak oldukça başarılı bir dönem geçirdi. Danimarka milli takım oyuncusunun golleri, Serie A ekibinin ligi ilk dörtte bitirmesine ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanmasına yardımcı oldu; bu başarı, 38 milyon sterlinlik mütevazı bir bedel karşılığında zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesini sağladı.
- AFP
Anthony Gordon (Newcastle'dan Barcelona'ya - 70 milyon sterlin)
Barcelona, yaz transfer döneminin ilk büyük hamlesini, transfer penceresi henüz açılmadan gerçekleştirdi; Mayıs ayı sonunda Newcastle’ın kanat oyuncusu Anthony Gordon’u 70 milyon sterline transfer ettiğini açıklayarak futbol dünyasını şaşırttı. İngiliz forvet, artık Lamine Yamal, Raphinha, Dani Olmo ve Ferran Torres gibi isimlerle ilk 11’de yer almak için rekabet edecek; ayrıca Gordon’un La Liga şampiyonunda “Üç Aslanlar” takım arkadaşı Marcus Rashford ile yeniden bir araya gelmesi de hâlâ mümkün.