Andy Robertson, Arne Slot’un Liverpool’daki talihsiz ikinci sezonunda düzenli olarak forma giyemedi; bu durum, onun çoğu zaman yedek kulübesinde kalmasına ve maçlara etki edememesine neden oldu. Kulübün 2025-26 sezonunun sonunda sözleşmesini yenilememe kararı almasıyla, tüm turnuvalarda kulüp için 400’e yakın maça çıkan Robertson’ın ayrılması kararlaştırıldı. Ancak İskoçya kaptanı uzun süre serbest oyuncu kalmadı, çünkü Tottenham bu deneyimli savunmacıyı kadrosuna katma fırsatını kaçırmadı.