«Hafızama kazındı!»: Cristian Romero neden Cordoba'da duygularına hakim olamadı?

Romero, Arjantin'in en üst seviyede rekabetçi kalmayı sürdürmek için gerekli tüm özelliklere sahip olduğunu belirterek teknik ekibi ve takım içindeki ortamı övdü. İkonik takım arkadaşlarına saygı duruşunda bulunurken, bu geçiş döneminde grubun çalışma disiplinini koruması çağrısı yaptı.

Defans oyuncusu, daha genç kadro üyelerine yol göstermenin liderlik grubu için öncelik olmaya devam ettiğini vurguladı.

Romero, takımın süregelen gelişimine tam güven duyduğunu ifade etti.