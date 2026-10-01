Fotobaires
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«Hafızama kazındı!»: Cristian Romero neden Cordoba'da duygularına hakim olamadı?
Romero, memleketi Cordoba'da Arjantin'i farklı galibiyete taşıdı
Arjantinli savunmacı Cristian Romero, memleketi Cordoba'da Bolivya karşısında 4-0 kazanılan hazırlık maçında kaptanlık pazubandını takarak unutulmaz bir gece yaşadı. Stoperde görev yapan 28 yaşındaki oyuncu, baskın performansını 53. dakikada takımının üçüncü golünü atarak taçlandırdı.
Romero, Nico Paz'ın kullandığı kornerde arka direkte topla buluştu ve Guillermo Viscarra'yı kafa vuruşuyla mağlup etti.
Galibiyeti tamamlayan diğer golleri ise Lautaro Martinez, Paz ve Jose Lopez kaydetti.
- Fotobaires
Savunmacı, Belgrano kökleri ve kaptanlık onuru üzerine konuştu
Final düdüğünün ardından konuşan Romero, Mario Alberto Kempes Stadyumu'na dönüşüyle ilgili derin duygularını dile getirdi. Kariyerine 10 yıl önce yerel kulüp Belgrano'da başlayan stoper, kendisine üçüncü kaptanlık sorumluluğunu verdikleri için teknik direktör Lionel Scaloni'ye ve takım liderlerine teşekkür etti.
Romero, kaptanlık bandını takmanın önemli bir sorumluluk taşıdığını kabul etti.
"Hafızama her zaman kazınacak bir gün" diyen Romero, şöyle devam etti: "Kariyerime Belgrano'da başlayıp 10 yıl sonra Milli Takım'la her şeyi başarmış olarak geri döneceğimi hiç hayal etmemiştim. Scaloni bana oldukça uzun zaman önce üçüncü kaptan olacağımı söylemişti. Bu sorumluluğu üstlenmek bana kalmış."
İkinci kaptan, Arjantin'i dünya futbolunun zirvesinde tutma sözü verdi
Romero, Arjantin'in en üst seviyede rekabetçi kalmayı sürdürmek için gerekli tüm özelliklere sahip olduğunu belirterek teknik ekibi ve takım içindeki ortamı övdü. İkonik takım arkadaşlarına saygı duruşunda bulunurken, bu geçiş döneminde grubun çalışma disiplinini koruması çağrısı yaptı.
Defans oyuncusu, daha genç kadro üyelerine yol göstermenin liderlik grubu için öncelik olmaya devam ettiğini vurguladı.
Romero, takımın süregelen gelişimine tam güven duyduğunu ifade etti.
- AFP
Romero, Burkina Faso'ya karşı savunmaya liderlik etmeye hazırlanıyor
Romero ve Arjantin, iç saha serisi sürerken perşembe günkü Burkina Faso hazırlık maçına odaklanıyor. Kaptan yardımcısı, pencereyi Benin karşılaşmasıyla kapatmadan önce savunmayı bir kez daha gol yemeden tamamlanan bir maça taşımayı hedefliyor.
Bolivya, yaklaşan milli maçlarına hazırlanıyor.
Romero, sahada ve saha dışında liderlik etkisini sürdürmek istiyor.
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