Trossard-HilvenGetty/GOAL/IG:@laurahlvn
"Hafifçe verilen bir karar değil" - Leandro Trossard'ın eşi Laura Hilven, yedi yıllık evliliklerinin ardından Arsenal yıldızıyla ayrıldıklarını doğruladı

Laura Hilven, evliliklerinin durumu hakkında aylardır süren spekülasyonların ardından Arsenal'in forveti Leandro Trossard'dan ayrıldığını doğruladı. Hilven, sosyal medyada paylaştığı dokunaklı bir açıklamada, yaklaşık 13 yıldır birlikte olan ve 2019'dan beri evli olan çiftin, aileleri için en sağlıklı geleceği sağlamak amacıyla dostane bir şekilde yollarını ayırma yönünde zor bir karar aldıklarını açıkladı.

    Hilven'in sosyal medya hesaplarından Arsenal'in yıldız oyuncusuna ait tüm izleri, düğün fotoğrafları ve Wimbledon'a yaptıkları çok konuşulan geziden kareleri de dahil olmak üzere silmesinin ardından, çiftin ilişkisiyle ilgili spekülasyonlar yoğunlaştı. 33 yaşındaki Hilven, Aralık ayından itibaren kamuya açık paylaşımlarında evlilik yüzüğünü takmayı da bırakmıştı. 2019 yılında evlenen Belçikalı çift, Trossard'ın 2022'de Brighton'dan transfer olmasından bu yana Arsenal camiasının önemli isimleri olmuştu.

  • Laura Hilven, Leandro Trossard's wifeInstagram/laurahlvn

    Hilven, Instagram'da paylaştığı duygusal bir açıklamada, evliliklerinin gidişatını netleştirmek amacıyla ayrılık konusuna doğrudan değindi. Şöyle yazdı: “Birbirimize duyduğumuz derin sevgi, özen ve saygı ile, dostane bir şekilde ayrılmak gibi son derece zor bir karar verdik. Bu, hafife alınacak bir karar değildi. Aslında bir süredir ayrı yaşıyorduk ve bu süre zarfında, bu süreci özel ve düşünceli bir şekilde atlatmak için gerekli mesafeyi ve zamanı kendimize ayırdık.”

    Kişisel yaşamlarındaki bu sarsıntıya rağmen, açıklamada iki çocuklarına olan bağlılıklarının devam edeceği ve uzun yıllar süren birlikteliklerine duydukları karşılıklı saygı vurgulanmıştır. Hilven şunları ekledi: “Kararımız, karşılıklı anlayış ve ilgili herkes için en sağlıklı ve mutlu geleceği yaratma konusundaki ortak arzumuzdan kaynaklanmaktadır. En önemlisi, iki güzel çocuğumuza her zaman sadık ebeveynleriz ve öyle olmaya devam edeceğiz. Bu son derece kişisel geçiş sürecinde sizlerden şefkat, anlayış ve mahremiyet talep ediyoruz. Sevgilerimle, Laura.”

    Trossard, kişisel yaşamındaki bu değişime rağmen sahada konsantrasyonunu kaybetmemiş görünüyor; kısa süre önce Arsenal’in West Ham United’ı 1-0 mağlup ettiği hayati maçta galibiyet golünü attı. Gunners, gergin geçen Premier League şampiyonluk yarışının son düzlüğüne girerken, forvetin zihinsel dayanıklılığı, kulübün ligdeki son iki maçı ve Budapeşte'de Paris Saint-Germain ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde sınanacak. Premier League tablosunun zirvesinde iki puanlık bir avantajla yer alan Trossard, Mikel Arteta'nın tarihi bir çifte kupayı kazanma planlarında kilit bir figür olmaya devam ediyor.

