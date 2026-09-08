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Hadj Moussa'nın Barca şansı! Van Bronckhorst, Suudi Arabistan transferinin çökmesinin ardından kanat oyuncusunu affetti
Van Bronckhorst, Hadj Moussa saga'sını kapattı
Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, kulübün ve Anis Hadj Moussa'nın son günlerdeki transfer dramasına son verdiğini doğruladı. Cezayirli kanat oyuncusu, çarşamba günü Camp Nou'da Barcelona'ya karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı için kafileye dahil edildi.
Hadj Moussa, iki kez geç kaldığı için cumartesi günkü NEC lig maçını kaçırmıştı; Van Bronckhorst da oyuncunun kafasının maçta olmadığını söylemişti.
Bu aksaklık, Suudi Arabistan kulübü Al-Ittihad'dan gelen çok milyon euroluk tekliften kaynaklandı; söz konusu transfer, gerekli banka teminatını sağlayamamaları nedeniyle gerçekleşmedi.
- Getty
Kanat oyuncusu, antrenman sahasında takıma seslendi
İspanya'da Feyenoord'un maç öncesi basın toplantısında konuşan Van Bronckhorst, Hadj Moussa'nın gruptaki yerini yeniden kazanmak için sorumluluk aldığını anlattı. 24 yaşındaki hücum oyuncusu, salı günkü anmanda takım arkadaşlarına bizzat hitap etti.
Van Bronckhorst, Hadj Moussa'nın maç günü yaptığı tercihleri kabul edilemez buldu ancak transfer dönemi kapandıktan sonra verdiği tepkiyi övdü.
Van Bronckhorst, "Antrenman sahasında grupla konuştu" dedi. "Ciddiydi ve zaman zaman takımdan gülüşmelerle karşılandı. Bunu geride bırakmak için iyi bir yoldu."
Camp Nou sınavı öncesinde saflar kapandı
Van Bronckhorst, pazar günkü iç görüşmelerin ardından tüm kadronun ve teknik ekibin birlikte yoluna devam ettiğini vurguladı. Teknik direktör, Hadj Moussa'nın yüksek profilli maçların kaderini belirleyebilecek çok önemli bir değer olmaya devam ettiğini yineledi.
Feyenoord, 17 yaşındaki ilk maçına çıkacak Jerayno Schaken'i de kadroya dahil ederek İspanya'ya gitti; Reiss Nelson ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.
Van Bronckhorst, "Anlaşma gerçekleşmeyince bunu geride bıraktı" diye ekledi. "Ayaklarıyla konuşması için bundan daha iyi bir maç olamaz."
- ZUMA Press Wire
Odak, Barcelona karşılaşmasına çevrildi
Hadj Moussa tam antrenmanlara yeniden başladı ve çarşamba akşamı Camp Nou'da İspanyol devlerine karşı forma giyme ihtimali bulunuyor.
Feyenoord, NEC karşısında ligde aldığı son galibiyeti Şampiyonlar Ligi grup aşamasında güçlü bir açılış performansına taşımayı hedefliyor.
Van Bronckhorst ve oyuncuları, Avrupa maceralarına başlarken tüm dikkatlerini sahada tutmaya çalışacak.
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