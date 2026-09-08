Hadj Moussa'nın Barca şansı! Van Bronckhorst, Suudi Arabistan transferinin çökmesinin ardından kanat oyuncusunu affetti

Van Bronckhorst, pazar günkü iç görüşmelerin ardından tüm kadronun ve teknik ekibin birlikte yoluna devam ettiğini vurguladı. Teknik direktör, Hadj Moussa'nın yüksek profilli maçların kaderini belirleyebilecek çok önemli bir değer olmaya devam ettiğini yineledi.

Feyenoord, 17 yaşındaki ilk maçına çıkacak Jerayno Schaken'i de kadroya dahil ederek İspanya'ya gitti; Reiss Nelson ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Van Bronckhorst, "Anlaşma gerçekleşmeyince bunu geride bıraktı" diye ekledi. "Ayaklarıyla konuşması için bundan daha iyi bir maç olamaz."