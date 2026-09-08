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Alvino Hanafi

Çeviri:

Hadj Moussa'nın Barca şansı! Van Bronckhorst, Suudi Arabistan transferinin çökmesinin ardından kanat oyuncusunu affetti

Barcelona - Feyenoord
A. Hadj Moussa
G. van Bronckhorst
Barcelona
Feyenoord
Şampiyonlar Ligi

Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Anis Hadj Moussa'nın Barcelona ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde yeniden kadroya dahil edildiğini doğruladı. Cezayirli forvet, milyonlarca euro değerindeki Al-Ittihad transferinin çökmesinin ardından sorunu çözmek için takım arkadaşlarıyla konuştu.

  • Van Bronckhorst, Hadj Moussa saga'sını kapattı

    Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, kulübün ve Anis Hadj Moussa'nın son günlerdeki transfer dramasına son verdiğini doğruladı. Cezayirli kanat oyuncusu, çarşamba günü Camp Nou'da Barcelona'ya karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı için kafileye dahil edildi.

    Hadj Moussa, iki kez geç kaldığı için cumartesi günkü NEC lig maçını kaçırmıştı; Van Bronckhorst da oyuncunun kafasının maçta olmadığını söylemişti.

    Bu aksaklık, Suudi Arabistan kulübü Al-Ittihad'dan gelen çok milyon euroluk tekliften kaynaklandı; söz konusu transfer, gerekli banka teminatını sağlayamamaları nedeniyle gerçekleşmedi.

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  • Anis Hadj MoussaGetty

    Kanat oyuncusu, antrenman sahasında takıma seslendi

    İspanya'da Feyenoord'un maç öncesi basın toplantısında konuşan Van Bronckhorst, Hadj Moussa'nın gruptaki yerini yeniden kazanmak için sorumluluk aldığını anlattı. 24 yaşındaki hücum oyuncusu, salı günkü anmanda takım arkadaşlarına bizzat hitap etti.

    Van Bronckhorst, Hadj Moussa'nın maç günü yaptığı tercihleri kabul edilemez buldu ancak transfer dönemi kapandıktan sonra verdiği tepkiyi övdü.

    Van Bronckhorst, "Antrenman sahasında grupla konuştu" dedi. "Ciddiydi ve zaman zaman takımdan gülüşmelerle karşılandı. Bunu geride bırakmak için iyi bir yoldu."

  • Camp Nou sınavı öncesinde saflar kapandı

    Van Bronckhorst, pazar günkü iç görüşmelerin ardından tüm kadronun ve teknik ekibin birlikte yoluna devam ettiğini vurguladı. Teknik direktör, Hadj Moussa'nın yüksek profilli maçların kaderini belirleyebilecek çok önemli bir değer olmaya devam ettiğini yineledi.

    Feyenoord, 17 yaşındaki ilk maçına çıkacak Jerayno Schaken'i de kadroya dahil ederek İspanya'ya gitti; Reiss Nelson ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

    Van Bronckhorst, "Anlaşma gerçekleşmeyince bunu geride bıraktı" diye ekledi. "Ayaklarıyla konuşması için bundan daha iyi bir maç olamaz."

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  • imago-sport-1082608260.jpgZUMA Press Wire

    Odak, Barcelona karşılaşmasına çevrildi

    Hadj Moussa tam antrenmanlara yeniden başladı ve çarşamba akşamı Camp Nou'da İspanyol devlerine karşı forma giyme ihtimali bulunuyor.

    Feyenoord, NEC karşısında ligde aldığı son galibiyeti Şampiyonlar Ligi grup aşamasında güçlü bir açılış performansına taşımayı hedefliyor.

    Van Bronckhorst ve oyuncuları, Avrupa maceralarına başlarken tüm dikkatlerini sahada tutmaya çalışacak.

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