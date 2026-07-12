AFP
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"Hadi gidelim!" - Lionel Messi, İngiltere maçı için hazır; tüm zamanların en iyi futbolcularından biri, Arjantin'in 10 kişilik İsviçre karşısında Dünya Kupası çeyrek finalinde yaşadığı zorlu anları atlatmasına tepki gösterdi
Messi, İsviçre’nin yarattığı endişenin ardından Arjantin’in inancını övdü
Arjantin, son dört takım arasına kalmak için Kansas City’de büyük çaba sarf etmek zorunda kaldı ve sonunda uzatmalarda 3-1’lik bir galibiyetle dirençli İsviçre takımını mağlup etti. Avrupa ekibi 10 kişi kalmasına rağmen, dünya şampiyonu takım, maçı tamamlayıp şok bir elenmeyi önlemek için kendine özgü azmine güvenmek zorunda kaldı.
Maçın bitiminden sonra konuşan Messi, karşılaşmanın hiç de kolay olmadığını kabul etti. Kaptan, “Bu zaferden çok mutluyum, çok zorlu bir galibiyetti,” dedi. “Çok yoğun bir maç olacağını biliyorduk. Önümüzdeki maçlar öncesinde daha rahat bir hafta geçirebilmek için bu adımı atmamız önemliydi.”
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Üç Aslanlar ile tarihi bir ilk karşılaşma
Bu galibiyet, Thomas Tuchel’in çalıştırdığı İngiltere ile oynanacak heyecan verici bir yarı final maçının önünü açıyor; bu karşılaşma, sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi için son derece büyük bir önem taşıyor. İlginçtir ki, yirmi yılı aşkın bir kariyere ve 200’den fazla milli maç tecrübesine rağmen Messi, A milli takım düzeyinde “Üç Aslanlar” ile hiç karşılaşmadı.
Atlanta'da oynanacak bu maç, Messi'nin üçüncü Dünya Kupası yarı finali olacak. 2022'de ülkesini zafere taşıyan Inter Miami yıldızı, şimdi bir başka dünya finallerine sadece bir maç uzaklıkta; ancak önce, yeni Alman teknik direktörünün yönetiminde etkileyici bir performans sergileyen, golcü bir İngiltere takımını geçmenin bir yolunu bulması gerekiyor.
Albiceleste’ye yönelik sosyal medyada yükselen destek çağrısı
Saha içindeki kutlamalar sona erer ermez Messi, sosyal medyaya başvurarak milyonlarca takipçisiyle rahatlamasını ve gururunu paylaştı. Instagram hesabında zorlu galibiyetten bir dizi fotoğraf paylaşan Messi, arka arkaya dünya şampiyonluğu peşinde koşan Lionel Scaloni’nin takımının zihinsel gücünü vurguladı.
"Bir kez daha zor anlar yaşadık, ama bu takım inancını asla kaybetmiyor," diye yazan Messi, "Yine dünyanın en iyi dört takımı arasındayız!!! Haydi bakalım!!!" dedi. Bu paylaşım, en iyi formunda olmasa bile kazanmanın bir yolunu bulmasıyla ün salmış Arjantin milli takımının bu dönemini tanımlayan "kuşatma zihniyetini" yansıtıyor.
- Getty Images Sport
İngiltere, Messi’nin ‘aurası’ konusunda uyarıldı
Bazı yorumcular Arjantin’in formunu sorgulasa da, turnuvanın en çok gol atan oyuncularından birinin sahada olması rakipler için en büyük endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Messi, Kuzey Amerika’da düzenlenen turnuva boyunca kusursuz bir performans sergiledi ve şu ana kadar turnuvada sekiz gol attı.
Eski İngiltere milli futbolcusu Micah Richards, bu eşsiz tehdidi vurgulayarak Messi'yi marke etmenin "imkansız" olduğunu belirtti ve sahadaki yadsınamaz varlığını vurguladı. Richards, "En önemlisi, onda Jude'un [Bellingham] sahip olduğu şey var... kişilik ve karizma," dedi. "Messi, tüm futbolcular arasında en fazla karizmaya sahip olan isim. Messi'nin karizması bambaşka bir seviyede."
Yirmi yılı aşkın bir aradan sonra yeniden alevlenen bu rekabetle birlikte, tüm gözler 39 yaşındaki bu dehanın, İngiltere’nin Dünya Kupası zaferi umutlarını sona erdirmek için bir kez daha sihirli bir performans sergileyip sergileyemeyeceğine çevrilecek.
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