"Hadi gidelim!" - Lionel Messi, İngiltere maçı için hazır; tüm zamanların en iyi futbolcularından biri, Arjantin'in 10 kişilik İsviçre karşısında Dünya Kupası çeyrek finalinde yaşadığı zorlu anları atlatmasına tepki gösterdi

Arjantin, son dört takım arasına kalmak için Kansas City’de büyük çaba sarf etmek zorunda kaldı ve sonunda uzatmalarda 3-1’lik bir galibiyetle dirençli İsviçre takımını mağlup etti. Avrupa ekibi 10 kişi kalmasına rağmen, dünya şampiyonu takım, maçı tamamlayıp şok bir elenmeyi önlemek için kendine özgü azmine güvenmek zorunda kaldı.

Maçın bitiminden sonra konuşan Messi, karşılaşmanın hiç de kolay olmadığını kabul etti. Kaptan, “Bu zaferden çok mutluyum, çok zorlu bir galibiyetti,” dedi. “Çok yoğun bir maç olacağını biliyorduk. Önümüzdeki maçlar öncesinde daha rahat bir hafta geçirebilmek için bu adımı atmamız önemliydi.”