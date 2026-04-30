AFP
Habib Beye, Marsilya'nın Nantes ile oynayacağı kazanması gereken maç öncesinde Mason Greenwood'un sakatlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı
Greenwood'un sağlık durumu açıklandı
Forvet Greenwood'un Nice maçında ilk 11'de yer almaması üzerine çeşitli spekülasyonlar ortaya çıktı ve bazıları bu kararda kulüp içi gerginliklerin rol oynayıp oynamadığını merak etmeye başladı. Ancak Beye, bu söylentileri yalanlayarak, oyuncunun kendisinin bir sağlık sorunu olduğunu belirttiğini açıkladı. Beye gazetecilere, "Durumu daha iyi; iyileşiyor, ancak maç günü yapılan tarama sonucunda oyuncu bana 'Çok ağrım var; ilk 11'de başlayamam' dedi" diye konuştu.
Marsilya teknik direktörü, geçen maçta oyuncunun süreyi sınırlama yönündeki taktiksel kararın uzun vadede meyvesini vereceği konusunda iyimser. Beye, "Bugün durumu daha iyi. Nice maçında yorgunluğu daha azdı ve bu da bu hafta onu daha iyi bir fiziksel seviyede toparlamamızı sağladı" diye ekledi. İngiliz forvet, 41 maçta attığı 25 golle bu sezon OM'nin en büyük hücum silahı oldu.
Lille'deki sakatlığın etkisi
Greenwood'un fiziksel sorunlarının kaynağı, geçen ayın sonlarında Lille ile oynanan sert karşılaşmaya kadar uzanıyor. O maçta, eski Manchester United oyuncusu, açıkça üzerinde iz bırakan birkaç sert müdahaleye maruz kalmıştı. Beye daha önce, oyuncunun sonraki haftalarda sahada kalabilmek için ciddi bir rahatsızlığa rağmen oynamak zorunda kaldığını belirtmişti.
"Mason'ı hafta başından beri takip ediyoruz. Lille maçında aldığı sakatlık nedeniyle çok kısıtlı durumda. İki maçtır büyük bir acı içinde oynuyor; onu tehlikeye atamayız," diye açıklamıştı teknik direktör hafta sonu. Nice maçında sadece son 30 dakikada forma giyen Mason'ın, yükünün hafifletilmesiyle Nantes deplasmanında ilk 11'e dönebileceği umuluyor.
Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı söz konusu
Marsilya'nın Avrupa kupalarına katılma mücadelesi sürerken, Greenwood'un sakatlığı hiç de iyi bir zamanda gelmedi. Fransa'nın en büyük kulüplerinden biri olmalarına rağmen, takım şu anda Ligue 1 tablosunda altıncı sırada yer alıyor. 53 puana sahip Beye'nin takımı, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı için son sıraları elinde tutan Lyon ve Lille'i yakalamaya çalışıyor.
Nice ile oynanan maçta alınan beraberlik, kaçırılmış bir fırsat olarak görüldü ve Phocéens, ilk dört takımın dört puan gerisinde kaldı. Avrupa'nın en prestijli turnuvasında oynama hayallerini canlı tutmak için, Cumartesi günü Nantes'e karşı alınacak galibiyet hayati önem taşıyor. Greenwood'un gol bulma yeteneği, Marsilya'nın sezon bitmeden bu farkı kapatıp kapatamayacağının en önemli belirleyicisi olacak.
Son düzlüğe doğru
Beye, kritik öneme sahip maçlar dizisi öncesinde yıldız oyuncusunun %100 formda olmasını her şeyden çok istiyor. Nantes deplasmanının ardından Marsilya, Le Havre ve ligde beşinci sırada yer alan Rennes ile karşılaşacak.
Tıbbi ekip, ilk darbenin ardından herhangi bir aksilik yaşanmadığından emin olmak için Greenwood'u yakından takip etmeye devam ediyor. Takımın hücum yapısı için ne kadar önemli olduğu göz önüne alındığında, son taramalar iyileşmenin devam ettiğini gösterirse Beye, onu hücumun merkezine geri döndürme olasılığı yüksek.