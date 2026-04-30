Habib Beye, Marsilya'nın Nantes ile oynayacağı kazanması gereken maç öncesinde Mason Greenwood'un sakatlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı

Forvet Greenwood'un Nice maçında ilk 11'de yer almaması üzerine çeşitli spekülasyonlar ortaya çıktı ve bazıları bu kararda kulüp içi gerginliklerin rol oynayıp oynamadığını merak etmeye başladı. Ancak Beye, bu söylentileri yalanlayarak, oyuncunun kendisinin bir sağlık sorunu olduğunu belirttiğini açıkladı. Beye gazetecilere, "Durumu daha iyi; iyileşiyor, ancak maç günü yapılan tarama sonucunda oyuncu bana 'Çok ağrım var; ilk 11'de başlayamam' dedi" diye konuştu.

Marsilya teknik direktörü, geçen maçta oyuncunun süreyi sınırlama yönündeki taktiksel kararın uzun vadede meyvesini vereceği konusunda iyimser. Beye, "Bugün durumu daha iyi. Nice maçında yorgunluğu daha azdı ve bu da bu hafta onu daha iyi bir fiziksel seviyede toparlamamızı sağladı" diye ekledi. İngiliz forvet, 41 maçta attığı 25 golle bu sezon OM'nin en büyük hücum silahı oldu.