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Haberlere göre NYCFC, ABD Milli Takımı’nın yıldızı Christian Pulisic ile ilgileniyor; Milan ise oyuncunun satılık olmadığını vurguluyor
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NYCFC'nin ilgisi
MLS takımı, son aylarda bir dizi yüksek profilli transferle anılıyor. Takım, 2027 yılında yeni bir stadyuma taşınacak ve Queens’te inşa edilecek yeni stadyumun bir süperstar transferiyle birlikte gelebileceğine dair söylentiler var. City grubuna ait kulüp, kurulduğu ilk dönemlerde Frank Lampard, Andrea Pirlo ve David Villa gibi süperstarları kadrosuna katarak büyük yatırımlar yapmıştı. Ancak o zamandan beri kadro oluşturmada daha çok takım odaklı bir yaklaşım benimsedi.
The Athletic’in haberine göre, Pulisic’in olası transferi, Etihad Park için büyük bir moral kaynağı olacaktır.
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Milan için bir sezon
Pulisic’in Milan’daki performansı, itiraf etmek gerekirse, inişli çıkışlı geçti. Bazı dönemlerde etkileyici bir performans sergiledi ve 2025-26 sezonunun ilk birkaç ayında Serie A’nın en iyi oyuncuları arasında yer aldı. Ancak formunda bir düşüş yaşadı ve Aralık 2025’ten sonra hiç gol atamadı. Milan, Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansını kaçırdı.
Pulisic, sezonu sekiz gol ve dört asistle tamamladı.
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Avantaj Milano’da
Yine de Milan, durumun kontrolünü elinde tutmaya devam ediyor. Pulisic’in sözleşmesi 2027’nin sonunda sona eriyor, ancak Rossoneri’nin sözleşmeyi 2028’e kadar uzatma opsiyonu bulunuyor. Tüm haberler, kulübün organizasyonel düzeyde yaşanan büyük değişikliklere rağmen, projesinin hâlâ kilit isimlerinden biri olarak gördüğü bir oyuncuyu takımdan göndermek konusunda isteksiz olacağını gösteriyor. Milan, Max Allegri ile yollarını ayırdıktan sonra bu ayın başlarında eski Manchester United teknik direktörü Ruben Amorim’i göreve getirdi.
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Pulisic, ABD Milli Takımı’na odaklandı
Mauricio Pochettino’nun takımı umut verici bir yaz dönemi geçirirken, Pulisic ABD Milli Takımı’ndaki performansına odaklanmaya devam ediyor. Takım, hem Paraguay’ı hem de Avustralya’yı yenerek D Grubu’nu birinci sırada tamamladı. Pulisic, sakatlığı nedeniyle ikinci maçı kaçırdı; ancak ABD’nin bu maçtan bir sonuca ihtiyaç duymasa bile üçüncü maçta forma giymesi bekleniyor.