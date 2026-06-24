Haberlere göre NYCFC, ABD Milli Takımı’nın yıldızı Christian Pulisic ile ilgileniyor; Milan ise oyuncunun satılık olmadığını vurguluyor

MLS takımı, son aylarda bir dizi yüksek profilli transferle anılıyor. Takım, 2027 yılında yeni bir stadyuma taşınacak ve Queens’te inşa edilecek yeni stadyumun bir süperstar transferiyle birlikte gelebileceğine dair söylentiler var. City grubuna ait kulüp, kurulduğu ilk dönemlerde Frank Lampard, Andrea Pirlo ve David Villa gibi süperstarları kadrosuna katarak büyük yatırımlar yapmıştı. Ancak o zamandan beri kadro oluşturmada daha çok takım odaklı bir yaklaşım benimsedi.

The Athletic’in haberine göre, Pulisic’in olası transferi, Etihad Park için büyük bir moral kaynağı olacaktır.