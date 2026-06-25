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Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Haberlere göre Neymar, takım yetkilileriyle görüştükten sonra FC Cincinnati ile yürütülen görüşmelerden çekildi

Transfers
İskoçya - Brezilya
İskoçya
Brezilya
Dünya Kupası
Neymar
FC Cincinnati
Santos FC
ABD 1

The Athletic’in haberine göre, Brezilyalı süperstar Neymar, olası bir transfer sürecindeki yavaş ilerlemeden bıkarak FC Cincinnati ile yürütülen görüşmelerden çekildi. Aylar süren görüşmelere rağmen, haber kaynağı Major League Soccer takımının 34 yaşındaki oyuncuya hiçbir zaman teklifte bulunmadığını bildiriyor. Neymar, Çarşamba günü uzun zamandır beklenen ilk Dünya Kupası maçına çıktı.

  • FC Cincinnati v Inter Miami FC - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference SemifinalGetty Images Sport

    Sonuçsuz konuşmalar

    The Athletic, FC Cincinnati’nin spor direktörü Chris Albright ve başkan Jeff Berding’in Nisan ayında Neymar ve babasıyla görüşmek üzere Brezilya’yı ziyaret ettiğini bildirdi. Haberin kaynağına göre, Neymar, mali şartlar uygun olursa Ohio’ya transfer olmaya açık olduğunu belirtmiş, ancak somut bir teklif sunulmamıştı.

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  • Neymar Santos 2025-2026Getty Images

    Hâlâ MLS’ye açık

    Habere göre, FC Cincinnati ile görüşmelerden uzaklaşmış olmasına rağmen Neymar, koşullar uygun olursa MLS’ye katılmaya hâlâ açık. Santos ile olan sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor ve bu kulüpte oynadığı 15 maçta 6 gol ve 4 asist kaydetti.

    Neymar, Brezilya milli takımında 129 maçta 79 gol attı ve Barcelona ile PSG dahil dünyanın en büyük kulüplerinden bazılarında forma giyerek kulüp kariyerinde 216 lig golüne imza attı.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Şu anda görevde

    Neymar, 2024 ve 2025 yıllarında milli takımda forma giymedikten sonra, Çarşamba gecesi İskoçya’ya karşı oynanan ve 3-0 galibiyetle sonuçlanan maçta uzun zamandır beklenen Brezilya milli takımına dönüşünü gerçekleştirdi.

  • FBL-WC-2026-MATCH49-SCO-BRAAFP

    Şimdi ne olacak?

    Brezilya, Pazartesi günü Houston’da karşılaşacağı 32’li turdaki rakibini bekliyor. FC Cincinnati ise 22 Temmuz’da Dünya Kupası arasının ardından maçlara geri dönecek.