Haberlere göre Neymar, takım yetkilileriyle görüştükten sonra FC Cincinnati ile yürütülen görüşmelerden çekildi

Habere göre, FC Cincinnati ile görüşmelerden uzaklaşmış olmasına rağmen Neymar, koşullar uygun olursa MLS’ye katılmaya hâlâ açık. Santos ile olan sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor ve bu kulüpte oynadığı 15 maçta 6 gol ve 4 asist kaydetti.

Neymar, Brezilya milli takımında 129 maçta 79 gol attı ve Barcelona ile PSG dahil dünyanın en büyük kulüplerinden bazılarında forma giyerek kulüp kariyerinde 216 lig golüne imza attı.