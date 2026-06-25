Getty Images Sport
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Haberlere göre Neymar, takım yetkilileriyle görüştükten sonra FC Cincinnati ile yürütülen görüşmelerden çekildi
- Getty Images Sport
Sonuçsuz konuşmalar
The Athletic, FC Cincinnati’nin spor direktörü Chris Albright ve başkan Jeff Berding’in Nisan ayında Neymar ve babasıyla görüşmek üzere Brezilya’yı ziyaret ettiğini bildirdi. Haberin kaynağına göre, Neymar, mali şartlar uygun olursa Ohio’ya transfer olmaya açık olduğunu belirtmiş, ancak somut bir teklif sunulmamıştı.
- Getty Images
Hâlâ MLS’ye açık
Habere göre, FC Cincinnati ile görüşmelerden uzaklaşmış olmasına rağmen Neymar, koşullar uygun olursa MLS’ye katılmaya hâlâ açık. Santos ile olan sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor ve bu kulüpte oynadığı 15 maçta 6 gol ve 4 asist kaydetti.
Neymar, Brezilya milli takımında 129 maçta 79 gol attı ve Barcelona ile PSG dahil dünyanın en büyük kulüplerinden bazılarında forma giyerek kulüp kariyerinde 216 lig golüne imza attı.
- Getty Images Sport
Şu anda görevde
Neymar, 2024 ve 2025 yıllarında milli takımda forma giymedikten sonra, Çarşamba gecesi İskoçya’ya karşı oynanan ve 3-0 galibiyetle sonuçlanan maçta uzun zamandır beklenen Brezilya milli takımına dönüşünü gerçekleştirdi.
- AFP
Şimdi ne olacak?
Brezilya, Pazartesi günü Houston’da karşılaşacağı 32’li turdaki rakibini bekliyor. FC Cincinnati ise 22 Temmuz’da Dünya Kupası arasının ardından maçlara geri dönecek.