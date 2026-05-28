Haberlere göre Mauricio Pochettino, boş pozisyonla ilgili olarak Milan yetkilileriyle görüştü; ABD Milli Takımı ve ABD Futbol Federasyonu ise dikkat dağınıklığı endişelerini yalınaydı

Haberin yayınlandığı zamana rağmen, ABD Milli Takımı kampındaki yetkililer, takımın Dünya Kupası için son hazırlıklarına başladığı bu dönemde Pochettino’nun geleceğinin dikkatleri dağıtmadığını vurguladılar.

Tim Weah, "Hayır, bu bizi rahatsız etmiyor" dedi. "Ben bugünü yaşayan biriyim ve şu anda o burada, onunla çalışıyoruz. Böylesine prestijli bir teknik direktörün bize koçluk yapması harika bir duygu. En üst seviyeye ulaşmak istiyorsanız, en üst seviyedeki teknik direktörlerden koçluk almak istersiniz, bu yüzden bu harika bir şey.

"Bizden sonra ne yapmaya karar verirse versin, bu koçun kararıdır ve biz onu desteklemek için buradayız. O da bizi desteklemek için burada ve biz sadece şimdiki zamanda yaşıyor ve işimizi yaptığımızdan emin oluyoruz."

ABD Futbol Federasyonu CEO'su JT Batson da Pochettino ve ekibinin hem bu yazki Dünya Kupası'na hem de federasyonun uzun vadeli projesine odaklandığını vurguladı.

"Bu projenin başlangıcından, Barcelona'da ilk kez buluştuğumuz andan itibaren, Mauricio, Jesus ve ekibi bu yaz ve ABD Futbol Federasyonu'nun uzun vadeli planları konusunda çok heyecanlıydılar," dedi Batson. "Odak noktamızın bu yaz olması gerektiğini biliyorduk ve öyle de yaptık.

"Bu sabah haberleri ilk gördüğümde, biri bana dün gece Ulusal Antrenman Merkezi'nden en son ayrılanların aslında Mauricio, Jesus, Dan ve ben olduğumuzu hatırlattı. Oturum tamamen Olimpiyatlar, genç takımlarımız ve antrenör eğitimi üzerineydi. Federasyonun uzun vadeli başarısına çok odaklandılar, ancak yaz aylarına da odaklanmamız gerektiğini biliyoruz ve onlar da bu konuda heyecanlılar."

Batson, U.S. Soccer'ın Pochettino'ya dışarıdan ilgi olacağını her zaman bildiğini de sözlerine ekledi.

"Mauricio ve tüm ekip, süreç boyunca inanılmaz derecede şeffaf davrandı," dedi Batson. "Birkaç yaz önce ilk kez tanıştığımızda bile, Mauricio ve ekibinin katılmasını isteyen birçok kişi vardı. Başka yerlerden de teklifleri vardı. O burada olmak istedi. U.S. Soccer'da yaptığımız işe, Amerika'daki futbola ve bu erkek takımına büyük bir inanç besliyor."

Batson ayrıca bu ilgiyi, programı yönetecek üst düzey bir koçun olması için doğal bir durum olarak değerlendirdi.

"Satış elemanları, pazarlama elemanları veya antrenörler olsun, birinci sınıf yeteneklere sahip olduğunuzda, diğer kuruluşlar da onları ister," dedi.