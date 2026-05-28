Haberlere göre Mauricio Pochettino, boş pozisyonla ilgili olarak Milan yetkilileriyle görüştü; ABD Milli Takımı ve ABD Futbol Federasyonu ise dikkat dağınıklığı endişelerini yalınaydı
Allegri'nin olası halefi
Pochettino ve Milan yönetimi, bu hafta başında Atlanta'da başlayan ABD Dünya Kupası hazırlık kampı öncesinde bir araya geldi. Milan, sezonun son haftalarında Rossoneri'ninçöküşünün ardından görevden alınan ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçıran Max Allegri'nin potansiyel halefi olarak Pochettino'yu değerlendiriyor. The Athletic'e göre, Milan yeni teknik direktörünü bulmak için kapsamlı bir arayış yürütürken, Pochettino da değerlendirilen birçok adaydan biri.
ABD Erkek Milli Futbol Takımı ve ABD Futbol Federasyonu, dikkat dağınıklığı endişelerini bir kenara bırakıyor
Haberin yayınlandığı zamana rağmen, ABD Milli Takımı kampındaki yetkililer, takımın Dünya Kupası için son hazırlıklarına başladığı bu dönemde Pochettino’nun geleceğinin dikkatleri dağıtmadığını vurguladılar.
Tim Weah, "Hayır, bu bizi rahatsız etmiyor" dedi. "Ben bugünü yaşayan biriyim ve şu anda o burada, onunla çalışıyoruz. Böylesine prestijli bir teknik direktörün bize koçluk yapması harika bir duygu. En üst seviyeye ulaşmak istiyorsanız, en üst seviyedeki teknik direktörlerden koçluk almak istersiniz, bu yüzden bu harika bir şey.
"Bizden sonra ne yapmaya karar verirse versin, bu koçun kararıdır ve biz onu desteklemek için buradayız. O da bizi desteklemek için burada ve biz sadece şimdiki zamanda yaşıyor ve işimizi yaptığımızdan emin oluyoruz."
ABD Futbol Federasyonu CEO'su JT Batson da Pochettino ve ekibinin hem bu yazki Dünya Kupası'na hem de federasyonun uzun vadeli projesine odaklandığını vurguladı.
"Bu projenin başlangıcından, Barcelona'da ilk kez buluştuğumuz andan itibaren, Mauricio, Jesus ve ekibi bu yaz ve ABD Futbol Federasyonu'nun uzun vadeli planları konusunda çok heyecanlıydılar," dedi Batson. "Odak noktamızın bu yaz olması gerektiğini biliyorduk ve öyle de yaptık.
"Bu sabah haberleri ilk gördüğümde, biri bana dün gece Ulusal Antrenman Merkezi'nden en son ayrılanların aslında Mauricio, Jesus, Dan ve ben olduğumuzu hatırlattı. Oturum tamamen Olimpiyatlar, genç takımlarımız ve antrenör eğitimi üzerineydi. Federasyonun uzun vadeli başarısına çok odaklandılar, ancak yaz aylarına da odaklanmamız gerektiğini biliyoruz ve onlar da bu konuda heyecanlılar."
Batson, U.S. Soccer'ın Pochettino'ya dışarıdan ilgi olacağını her zaman bildiğini de sözlerine ekledi.
"Mauricio ve tüm ekip, süreç boyunca inanılmaz derecede şeffaf davrandı," dedi Batson. "Birkaç yaz önce ilk kez tanıştığımızda bile, Mauricio ve ekibinin katılmasını isteyen birçok kişi vardı. Başka yerlerden de teklifleri vardı. O burada olmak istedi. U.S. Soccer'da yaptığımız işe, Amerika'daki futbola ve bu erkek takımına büyük bir inanç besliyor."
Batson ayrıca bu ilgiyi, programı yönetecek üst düzey bir koçun olması için doğal bir durum olarak değerlendirdi.
"Satış elemanları, pazarlama elemanları veya antrenörler olsun, birinci sınıf yeteneklere sahip olduğunuzda, diğer kuruluşlar da onları ister," dedi.
Süresi dolan sözleşme
Pochettino'nun sözleşmesi bu yazki Dünya Kupası'nın ardından sona eriyor ve Mart ayında kalmaya açık olduğunu belirtmiş olsa da, çok sayıda haberde adı Avrupa'daki teknik direktörlük görevleriyle anılıyor.
Pochettino, böyle bir görüşmenin gerçekleştiğini reddetmiş olsa da, geçen yıl Brentford'un Keith Andrews'u atamadan önce kulüp yetkilileriyle görüştüğü iddia ediliyor. Pochettino, Manchester United'ın Michael Carrick'i kalıcı olarak işe almadan önce, bu göreve aday gösterilen isimler arasında da yer alıyordu.
ABD Milli Takımı yıldızlarıyla yeniden bir araya gelmek mi?
Teknik direktör görevi kabul ederse, Milan soyunma odasında tanıdık yüzler görecek. ABD'li yıldız Christian Pulisic kulübün en öne çıkan isimlerinden biri olurken, geçen sezonu Atalanta'da kiralık olarak geçiren Yunus Musah da Milan'da forma giyiyor.
ABD Erkek Milli Takımı için bundan sonra ne olacak?
Ancak şimdilik Pochettino ve ABD Milli Takımı’nın daha acil sorunları var. ABD takımı şu anda Atlanta’da kamp yapıyor ve 12 Haziran’da Paraguay ile oynayacakları turnuva açılış maçı öncesinde iki hazırlık maçı daha yapacak. Ardından 19 Haziran’da Avustralya ile karşılaşacaklar ve 25 Haziran’da Türkiye ile D Grubu’ndaki son maçlarını oynayacaklar. Pochettino, tüm dikkatler yaz aylarına yönelmeden önce takımını oturtmaya çalıştığı için bu maçların her biri artık daha da büyük önem kazanmış durumda.