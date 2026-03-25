Haberlere göre, Liverpool'dan ayrılması gündemde olan Mohamed Salah'ın MLS'e transfer olma ihtimali 'düşük'

Ancak MLS kulüpleri bu kulüpler arasında yer almıyor. The Athletic’e göre, olası bir transfer noktası olarak gösterilen San Diego, Salah’ı uygun bir hedef olarak görmüyor; zira yüksek maaşlı bir DP oyuncusu, kulübün “spor felsefesine” uymuyor. Geçmişte de adı geçen Chicago Fire da bu oyuncuyu kadrosuna katmakla ilgilenmiyor.

Yine de, bu yarışta başka kulüpler de olabilir. New York City FC'nin bir girişimde bulunmayı "dışlamadığı" bildiriliyor.

Bu arada, MLS Komiseri, Atlanta'da düzenlenen SBJ Business of Soccer etkinliğinde onun transferi konusunda güvence verdi:

"Liverpool'dan ayrılacağını açıklayana kadar bunu söyleyemezdim," dedi Garber. "Ama MLS'de ne harika bir oyuncu olurdu. Ve bence ona harika bir platform sunabiliriz."