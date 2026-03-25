Haberlere göre, Liverpool'dan ayrılması gündemde olan Mohamed Salah'ın MLS'e transfer olma ihtimali 'düşük'
Bir ikon haline geldikten sonra Liverpool'dan ayrılmak
Salah, Salı öğleden sonra yayınladığı bir videoda sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını açıkladı. Mısırlı oyuncunun, Reds formasıyla bugüne kadarki en başarılı sezonunu geçirdiği 2024-25 sezonunun sonunda iki yıllık bir sözleşme imzalamış olması göz önüne alındığında, bu haber bir hayli sürpriz oldu. O günden bu yana, dünyanın dört bir yanından birçok kulübün yıl sonunda bu kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istediği konuşuluyor.
MLS kulüplerinin neden elendiği
Ancak MLS kulüpleri bu kulüpler arasında yer almıyor. The Athletic’e göre, olası bir transfer noktası olarak gösterilen San Diego, Salah’ı uygun bir hedef olarak görmüyor; zira yüksek maaşlı bir DP oyuncusu, kulübün “spor felsefesine” uymuyor. Geçmişte de adı geçen Chicago Fire da bu oyuncuyu kadrosuna katmakla ilgilenmiyor.
Yine de, bu yarışta başka kulüpler de olabilir. New York City FC'nin bir girişimde bulunmayı "dışlamadığı" bildiriliyor.
Bu arada, MLS Komiseri, Atlanta'da düzenlenen SBJ Business of Soccer etkinliğinde onun transferi konusunda güvence verdi:
"Liverpool'dan ayrılacağını açıklayana kadar bunu söyleyemezdim," dedi Garber. "Ama MLS'de ne harika bir oyuncu olurdu. Ve bence ona harika bir platform sunabiliriz."
Suudi Pro Ligi daha olası
Ancak Suudi Pro Ligi daha olası bir hedef gibi görünüyor. Al-Ittihad, 2023 yılında Salah için yaklaşık 200 milyon dolarlık bir teklifte bulunmuştu, ancak Liverpool bu teklifi geri çevirdi. Kulübün, geçen ay Karim Benzema'yı kaybettikten sonra yeni bir yıldız oyuncu arayışında olduğu söyleniyor. 47.000 kişilik bir stadyuma taşınan Al Qadsiah'ın da yarışta olduğu iddia ediliyor. Birçok kişi, dünyanın en önde gelen Müslüman sporcusu olan Salah'ın bu lig için ideal bir seçim olacağını belirtiyor.
Menajerinin sözleri
Ancak Salah'ın menajeri kamuoyuna ihtiyatlı olmaları çağrısında bulundu. Salah'ın temsilcisi Ramy Abbas, X platformunda yaptığı paylaşımda, Salah'ın gelecek sezon hangi takımda oynayacağını bilmediğini belirtti ve taraftarlara, oyuncuyu diğer kulüplerle ilişkilendiren söylentilere karşı temkinli olmaları konusunda uyarıda bulundu.