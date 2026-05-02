Newcastle United v Manchester United - Premier League
Haberlere göre Inter Miami, Manchester United ile olan sözleşmesinin sona ermesi yaklaşan Casemiro ile görüşmelerini sürdürüyor

Casemiro'nun, bu yaz Manchester United ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından MLS Kupası şampiyonu Inter Miami ile anlaşma görüşmeleri yürüttüğü bildiriliyor. Brezilyalı oyuncu Haziran ayında Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılacak ve Miami, onu kadrosuna katmak isteyen en önde gelen kulüplerden biri. Böyle bir anlaşma, onun uzun süredir CONMEBOL'da rakibi olan Lionel Messi ile bir araya gelmesini sağlayacak gibi görünüyor.

    Casemiro görüşmelerde

    Brezilyalı oyuncu, MLS'in köklü kulüplerinden biriyle sözleşme imzalamak üzere görüşmelerde bulunuyor; ancak henüz bir anlaşma yakın görünmüyor. Casemiro, Suudi Pro Ligi'nden gelen ve basında geniş yer bulan ilginin de dahil olduğu, dünyanın dört bir yanından çok sayıda teklif aldı. Ancak transfer uzmanı Fabrizio Romano'ya göre, şu anda Miami ile anlaşma imzalanması çok daha olası görünüyor.

    Karmaşık bir anlaşma

    Brezilyalı oyuncu için yapılacak herhangi bir transferin, MLS’nin maaş kuralları nedeniyle karmaşık bir hal alacağına dikkat çekmek gerekir. Inter Miami’nin kadrosunda şu anda üç “designated player” bulunuyor ve dördüncüsü için büyük bir harcama yapması mümkün olmayacaktır. Bu da Casemiro’nun MLS ekibiyle sözleşme imzalamak için maaşında önemli bir kesintiye gitmesi gerektiği anlamına gelir.

    Manchester United'da kalması yönündeki çağrıları geri çevirdi

    Manchester United çevresinde Casemiro'nun kalmasını isteyenler var. Brezilyalı oyuncu, Michael Carrick yönetiminde formunda bir artış yaşadı. Taraftarlar, Pazartesi akşamı Brentford karşısında sergilediği etkileyici performansın ardından ondan "bir yıl daha" kalmasını istedi. Ancak oyuncu, kulüpten ayrılma kararından vazgeçmedi.

    MLS'de Dünya Kupası sonrası patlama mı yaşanacak?

    Casemiro, Dünya Kupası'nın ardından MLS'e transfer olmayı tercih eden isimlerden biri olabilir. Atlético Madrid'den Antoine Griezmann, Orlando City ile anlaşmaya vardı. Öte yandan, hem Robert Lewandowski hem de Mohamed Salah'ın MLS kulüpleriyle sözleşme imzalayabileceğine dair haberler var; her ikisinin de Barcelona ve Liverpool'daki mevcut sözleşmeleri sona ermek üzere.

