Haberlere göre Inter Miami, Manchester United ile olan sözleşmesinin sona ermesi yaklaşan Casemiro ile görüşmelerini sürdürüyor

Casemiro'nun, bu yaz Manchester United ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından MLS Kupası şampiyonu Inter Miami ile anlaşma görüşmeleri yürüttüğü bildiriliyor. Brezilyalı oyuncu Haziran ayında Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılacak ve Miami, onu kadrosuna katmak isteyen en önde gelen kulüplerden biri. Böyle bir anlaşma, onun uzun süredir CONMEBOL'da rakibi olan Lionel Messi ile bir araya gelmesini sağlayacak gibi görünüyor.