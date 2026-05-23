Haberlere göre Gladbach'tan Gio Reyna kadroya girerken, Real Salt Lake'ten Diego Luna 2026 Dünya Kupası ABD Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı
Ne oldu?
ABD Erkek Milli Takımı oyuncuları, Salı günü New York’ta yapılacak resmi kadro açıklamasından önce Cuma günü Dünya Kupası kadro durumları hakkında bilgilendirildi. Kadro 1 Haziran’a kadar değişebilir ancak teknik direktör Mauricio Pochettino, sakatlıklar yaşanmadığı takdirde bu yaz mücadele edecek 26 kişilik ilk Dünya Kupası kadrosunu belirledi.
The Athletic'e göre Reyna da bu 26 isim arasında yer alıyor. Borussia Mönchengladbach'ın orta saha oyuncusu, bu sezon sadece 509 dakika oynamasına rağmen kadroya seçildi. Ancak Pochettino, Reyna'yı "özel" olarak nitelendirdi ve orta saha oyuncusunun yaratıcı yeteneği, kadroda yer alması için yeterli oldu.
Reyna'ya, eski ABD Milli Takımı teknik direktörü Gregg'in oğlu Berhalter'in yanı sıra 2022 Dünya Kupası'nın tecrübeli isimleri Aaronson ve Turner'ın da eşlik ettiği bildiriliyor. Geçen döngüde kadrodan son anda çıkarılan isimlerden biri olan McKenzie de kadroda yer alıyor.
Luna ve Gozo kadroda yer almadı
Luna'nın kadroda yer almadığı haberleri bir hayli şaşırtıcı; zira RSL'nin yıldızı, Pochettino döneminde ABD Milli Takımı'nın parlayan yıldızlarından biri olarak öne çıkmışken kadroya giremedi. 2025'te 18 maçın 17'sinde forma giymiş, ancak sakatlığı nedeniyle Mart ayındaki kampı kaçırmıştı. Bu sezon Luna, RSL formasıyla dört gol ve üç asist kaydetti.
Bu, Luna'nın ilk uluslararası hayal kırıklığı değil. Orta saha oyuncusu, o yaz Paris'te katkı sağlayacağına dair yaygın beklentilere rağmen, 2024'te ABD Olimpiyat takımına seçilmemişti.
Takım arkadaşı, 19 yaşındaki yükselen yıldız Gozo, şansının çok az olduğu düşünülse de USMNT'nin ön kadrosuna seçilmişti. Ancak o da MLS sezonuna harika bir başlangıç yapmasına rağmen kadroda yer alamadı.
Reyna'nın yetenek konusundaki görüşü nedir?
Gladbach'ta forma şansı bulmakta zorlansa da, Reyna'nın potansiyeli ve yetenekleri Pochettino için göz ardı edilemeyecek kadar büyüktü. 23 yaşındaki oyuncu, 19 lig maçında sadece 520 dakika sahada kalarak bir gol attı, ancak Kasım ayında ABD Milli Takımı'nın hazırlık maçlarında uzun süre sahada kaldığı anlarda etkileyici bir performans sergiledi.
Pochettino, Reyna'nın kadroya çağrılmasından önce sahada kalma süresinin önemini vurgulamıştı, ancak Amerikalı oyuncunun yeteneğini de kabul etmişti.
"O özel bir oyuncu. Çok yetenekli bir oyuncu," demişti Pochettino. "Bu yüzden açık olmalıyız ve ona fırsat vermeliyiz - çok fazla oynamasa bile - çünkü zor günler geçirdi ve sakatlandı. Şimdi tekrar forma girmeye başladı ve bizimle olması onun için bir motivasyon kaynağı olabilir. Bu bizim için önemli."
Şimdi ne olacak?
ABD Erkek Milli Futbol Takımı kadrosu, Salı öğleden sonra New York’ta düzenlenecek bir etkinlikte resmi olarak açıklanacak. Ardından takım, 12 Haziran’da Paraguay ile oynanacak turnuva açılış maçı öncesinde Charlotte’ta Senegal ve Chicago’da Almanya ile dostluk maçları içeren Dünya Kupası öncesi kampına başlamak üzere Atlanta’ya uçacak.