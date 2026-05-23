Haberlere göre Gladbach'tan Gio Reyna kadroya girerken, Real Salt Lake'ten Diego Luna 2026 Dünya Kupası ABD Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı

ABD Erkek Milli Takımı oyuncuları, Salı günü New York’ta yapılacak resmi kadro açıklamasından önce Cuma günü Dünya Kupası kadro durumları hakkında bilgilendirildi. Kadro 1 Haziran’a kadar değişebilir ancak teknik direktör Mauricio Pochettino, sakatlıklar yaşanmadığı takdirde bu yaz mücadele edecek 26 kişilik ilk Dünya Kupası kadrosunu belirledi.

The Athletic'e göre Reyna da bu 26 isim arasında yer alıyor. Borussia Mönchengladbach'ın orta saha oyuncusu, bu sezon sadece 509 dakika oynamasına rağmen kadroya seçildi. Ancak Pochettino, Reyna'yı "özel" olarak nitelendirdi ve orta saha oyuncusunun yaratıcı yeteneği, kadroda yer alması için yeterli oldu.

Reyna'ya, eski ABD Milli Takımı teknik direktörü Gregg'in oğlu Berhalter'in yanı sıra 2022 Dünya Kupası'nın tecrübeli isimleri Aaronson ve Turner'ın da eşlik ettiği bildiriliyor. Geçen döngüde kadrodan son anda çıkarılan isimlerden biri olan McKenzie de kadroda yer alıyor.