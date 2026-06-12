Getty Images Sport
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Haberlere göre Barcelona, Colorado Rapids'in yükselen genç Avustralya milli oyuncusu Lucas Herrington ile ilgileniyor
- Getty Images Sport
Yükselen yetenekler
Herrington, bu sezon ligde oynadığı 15 maçta 1 gol ve 1 asistle şimdiden MLS’in en iyi genç oyuncularından biri olarak görülüyor. Tom Bogert, birçok kulübün bu genç oyuncuyu takip ettiğini ve bu isimler arasında en çok öne çıkanın Barcelona olduğunu bildirdi. Rapids, GOAL’un yorum talebini reddetti.
- Getty Images Sport
Avustralya'nın Dünya Kupası'nda
Herrington'ın Rapids'teki başarısı, ülkesinin futbol federasyonu tarafından da gözden kaçmadı. Avustralya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna seçilen oyuncu, cumartesi günü Türkiye ile oynanacak maçta forma giyebilir.
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Bombito'nun izleri mi?
Herrington Rapids'tan ayrılırsa, takımın scout ekibinin son beş yıl içinde bulup kâr elde ederek satmayı başardığı ikinci önemli savunma oyuncusu olacak.
2024 yılında Rapids, eski birinci tur seçimi olan stoper Moise Bombito'yu OGC Nice'e 7,7 milyon dolarlık bir bedel karşılığında sattı.
Şimdi ne olacak?
Rapids, Dünya Kupası nedeniyle ara vermiş durumda ve 22 Temmuz'a kadar sahalara dönmeyecek. Lig maçlarına yeniden başladıklarında Herrington'ın kadroda olup olmayacağı ise henüz belli değil.