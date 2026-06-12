Haberlere göre Barcelona, Colorado Rapids'in yükselen genç Avustralya milli oyuncusu Lucas Herrington ile ilgileniyor

Herrington, bu sezon ligde oynadığı 15 maçta 1 gol ve 1 asistle şimdiden MLS’in en iyi genç oyuncularından biri olarak görülüyor. Tom Bogert, birçok kulübün bu genç oyuncuyu takip ettiğini ve bu isimler arasında en çok öne çıkanın Barcelona olduğunu bildirdi. Rapids, GOAL’un yorum talebini reddetti.