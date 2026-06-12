Goal.com
CanlıBiletler

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Los Angeles Football Club v Colorado RapidsGetty Images Sport

Çeviri:

Haberlere göre Barcelona, Colorado Rapids'in yükselen genç Avustralya milli oyuncusu Lucas Herrington ile ilgileniyor

Transfers
Avustralya - Türkiye
Avustralya
Türkiye
Dünya Kupası
Colorado Rapids
Barcelona
L. Herrington

18 yaşındaki Lucas Herrington, bu yıl Major League Soccer’ın en parlayan yıldızlarından biri olarak öne çıkmış ve Colorado Rapids’in savunmasında öne çıkan bir isim haline gelmiştir. Yükselişi, La Liga şampiyonu Barcelona da dahil olmak üzere yurt dışından ilgiyi üzerine çekmiştir. Bu stoperin gösterdiği güçlü performans, ona Avustralya’nın Dünya Kupası kadrosunda yer kazandırmıştır.

  • Colorado Rapids v San Jose Earthquakes: Quarterfinals - 2026 Lamar Hunt U.S. Open CupGetty Images Sport

    Yükselen yetenekler

    Herrington, bu sezon ligde oynadığı 15 maçta 1 gol ve 1 asistle şimdiden MLS’in en iyi genç oyuncularından biri olarak görülüyor. Tom Bogert, birçok kulübün bu genç oyuncuyu takip ettiğini ve bu isimler arasında en çok öne çıkanın Barcelona olduğunu bildirdi. Rapids, GOAL’un yorum talebini reddetti.

    • Reklam
  • Australia Training Camp Ahead of FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Avustralya'nın Dünya Kupası'nda

    Herrington'ın Rapids'teki başarısı, ülkesinin futbol federasyonu tarafından da gözden kaçmadı. Avustralya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna seçilen oyuncu, cumartesi günü Türkiye ile oynanacak maçta forma giyebilir.

  • Moise BombitoGetty

    Bombito'nun izleri mi?

    Herrington Rapids'tan ayrılırsa, takımın scout ekibinin son beş yıl içinde bulup kâr elde ederek satmayı başardığı ikinci önemli savunma oyuncusu olacak.

    2024 yılında Rapids, eski birinci tur seçimi olan stoper Moise Bombito'yu OGC Nice'e 7,7 milyon dolarlık bir bedel karşılığında sattı.

  • Şimdi ne olacak?

    Rapids, Dünya Kupası nedeniyle ara vermiş durumda ve 22 Temmuz'a kadar sahalara dönmeyecek. Lig maçlarına yeniden başladıklarında Herrington'ın kadroda olup olmayacağı ise henüz belli değil.

Dünya Kupası
Avustralya crest
Avustralya
AUS
Türkiye crest
Türkiye
TUR