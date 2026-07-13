"Haber tam da doğru zamanda geldi": Karim Adeyemi'nin BVB'den ayrılışı doğrulandı

Daha önce BVB, kanat oyuncusunu “diğer kulüplerle görüşmeler yapması için serbest bırakmıştı”; Adeyemi’nin eski Almanya milli takım teknik direktörü Hansi Flick’in yönetimindeki Blaugrana’ya transferi günlerdir gündemde. Basın haberlerine göre Dortmund ve Barcelona, 22 milyon avroluk bir temel transfer ücreti üzerinde anlaştı. Dortmund, bonus ödemeleriyle 9 milyon euro daha kazanabilecek; buna ek olarak yüzde 35 oranında bir yeniden satış payı da bulunuyor. Adeyemi’nin BVB’deki sözleşmesi 2027’ye kadar devam edecekti, ancak Katalonya’da artık beş yıllık bir sözleşme imzalayacak.

Adeyemi, muhtemel yeni teknik direktörünü çok iyi tanıyor: Flick, onu Eylül 2021’de ilk kez Almanya Milli Takımı kadrosuna çağırmıştı. Adeyemi, DFB kadrosunda şu ana kadar 11 milli maçta forma giydi, ancak bu yaz Dünya Kupası kadrosuna giremedi.