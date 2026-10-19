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Haaland sıkıntısı! Maresca, Manchester City'den reaksiyon istiyor; Guehi, Jovic'in kontratak tehdidine karşı uyarıyor
Manchester City, toparlanma baskısı altında dönüm noktası niteliğindeki maça hazırlanıyor
Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Yunanistan şampiyonu AEK Athens'ı Etihad Stadyumu'nda ağırlıyor. Bu karşılaşma, Manchester City'nin Avrupa'nın en üst düzey kulüp turnuvasındaki 150. maçı olacak. Ancak Enzo Maresca'nın ekibi, son maçında Paris Saint-Germain'e evinde 4-2 yenilmesinin ardından bu mücadeleye baskı altında çıkıyor.
İki takım da ilk iki maçında birer galibiyet ve yenilgi alarak lig aşaması puan tablosunda üçer puana ulaştı.
Maresca, son yenilgilerinin ardından Avrupa'da yeniden galibiyet almanın önemini vurguladı.
- News Images
Maresca, Haaland'ın durumuyla ilgili bilgi verdi ve galibiyet istedi
Maç öncesi basın toplantısında konuşan Maresca, yoğun geçen dönemin ardından takımın gol kralı Erling Haaland'ın oynayıp oynayamayacağının hâlâ belirsiz olduğunu açıkladı. Maresca, "[Erling Haaland] oynayabilir. Göreceğiz. Dün oldukça iyiydi, durumu daha iyiydi. Bugün de göreceğiz," dedi.
"Muhtemelen sekiz hafta forma giyemeyecek tek oyuncu Antoine [Semenyo]."
Karşılaşmanın önemine değinen İtalyan teknik direktör şunları ekledi: "Yarın çok önemli bir maç var... Son maçımızı kaybettik, bu yüzden maç kazanmamız gerekiyor. Şu anda elimizdeki en iyi oyuncularla bu maçı kazanmaya çalışacağız."
Guehi, takım arkadaşlarını AEK'nin kontra atak tehdidine karşı uyardı
Savunma oyuncusu Marc Guehi, teknik direktörünün temkinli yaklaşımını destekleyerek AEK Atina'nın Manchester City'ye kontra ataklarda zarar verebilecek tehlikeli hücum oyuncularına sahip olduğu uyarısında bulundu. Guehi, “Çok iyi bir takım olduklarını biliyoruz. İlk maçlarını kazandılar ve [Luka] Jovic ile Joao Mario gibi iyi hücum oyuncuları var,” dedi.
“Hücumda çok deneyimli oyuncular ve kesinlikle sorun yaratabilirler. Buna dikkat etmeliyiz.”
Guehi, “Buraya gelip maçı zorlaştırmaya çalışacaklarından eminiz. Bize kontra ataklarla karşılık vermeye de çalışabilirler,” diye ekledi. “Odaklanmamız gereken bir başka nokta da bu.”
- PRESSE SPORTS
Yunan takımlarına karşı yenilmezlik serisi tehlikede
Manchester City, Yunan takımlarına karşı daha önce oynadığı dört UEFA maçında yenilmedi ve kalesinde tek bir gol bile görmedi.
Ancak AEK, kendi ligindeki hafta sonu maçının ertelenmesi sayesinde dinlenme fırsatı buldu. Bu nedenle Maresca'nın oyuncularının taktiksel disiplinlerini maç boyunca koruması gerekiyor.
City, Şampiyonlar Ligi puan tablosundaki yerini sağlamlaştırmak için kritik öneme sahip üç puanı almayı hedefliyor.
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