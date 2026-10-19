Savunma oyuncusu Marc Guehi, teknik direktörünün temkinli yaklaşımını destekleyerek AEK Atina'nın Manchester City'ye kontra ataklarda zarar verebilecek tehlikeli hücum oyuncularına sahip olduğu uyarısında bulundu. Guehi, “Çok iyi bir takım olduklarını biliyoruz. İlk maçlarını kazandılar ve [Luka] Jovic ile Joao Mario gibi iyi hücum oyuncuları var,” dedi.

“Hücumda çok deneyimli oyuncular ve kesinlikle sorun yaratabilirler. Buna dikkat etmeliyiz.”

Guehi, “Buraya gelip maçı zorlaştırmaya çalışacaklarından eminiz. Bize kontra ataklarla karşılık vermeye de çalışabilirler,” diye ekledi. “Odaklanmamız gereken bir başka nokta da bu.”