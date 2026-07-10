Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa’ya Fas karşısında verilen penaltı tartışmalara yol açıyor. Ancak bu kez tartışmanın odağında, LesBleus'a penaltı verilmesinin doğru olup olmadığı – Bonou'nun hipnotize edici bakışları karşısında Mbappé 11 metreden penaltıyı kaçırdı – değil, hakem Tello'nun penaltı düdüğünü çaldığı andan Real Madrid'li oyuncunun vuruşunu yapabildiği ana kadar geçen fiili süre yer alıyor. Bu süre neredeyse 5 dakikaya uzadı ve Fransızlara göre Kylian’ın penaltıyı kaçırmasında belirleyici bir rol oynadı. Erling Haaland da bu görüşe katılıyor; maçı izlerken Snapchat’te bir paylaşımla konuyla ilgili fikrini dile getirdi.
Çeviri:
Haaland, “penaltı konusundaki yanlış anlaşılma” konusunda Mbappé’yi savundu: Fransa-Fas maçında sahada ve VAR’da neler yaşandı?
"Penaltı atmak için beş dakika bekleyemezsiniz," diyen Norveçli forvet, bu sözlerle Mbappé'yi "savundu" ve VAR incelemesini gereğinden fazla uzatan hakem kararını eleştirdi.
Bu tavır, Fransa teknik direktörü Didier Deschamps tarafından da takdir edildi. Deschamps basın toplantısında şunları söyledi: "Haaland'a katılıyorum, ben İspanyolca bilmiyorum ve hakem Arjantinliydi. Kylian penaltı vuruşuna zaten hazırdı, ama bu kolay bir durum değil. Duruma uyum sağlamak gerekiyor ve bu can sıkıcı olabilir."
Olayla ilgili olarak doğrudan ilgilenen Mbappé de bir açıklama yaptı; Mbappé, yaşananları şöyle anlattı:
"Vurdum, o kurtardı. İyi vuramadım. Sonra işler karıştı çünkü bir yanlış anlaşılma oldu: Hakem bana penaltı olduğunu söyledi. Ben de ona kontrolün tamam olup olmadığını sordum. Evet dedi. O andan itibaren Ousmane bana topu pasladı. Sonra, ben konsantre olmaya başlamışken hakem tekrar yanıma gelip penaltı olmadığını söyledi. Ben de topu tekrar elime aldım. Topu yere bıraktım ve bana bunun penaltı olduğunu söylediler. Ardından, iki dakika önceki bir pozisyonun incelenmesi gerektiğini, beklememi söyledi. Dikkatim dağıldı. Penaltı atışı için nasıl konsantre olacağım konusunda kesinlikle çok fazla senaryo düşündüm; ne kadar sürdüğünü bilmiyorum ama bu, VAR’ın olduğu yeni futbol. Buna uyum sağlamalıyız.”
Ama sırayla gidelim ve Fransa-Fas maçında neler olduğunu görelim.
25. dakikada Mbappé, Mazraoui'yi zamanlamasıyla alt etti ve Mazraoui onu ceza sahası içinde yere düşürdü. Arjantinli hakem Facundo Tello tereddüt etmedi ve hemen Fransa lehine penaltı kararı verdi. VAR kontrolü, hakemin kararını onayladı; ancak daha sonra VAR ekibi, bu pozisyonun başlangıcını oluşturan Doué’nin Hakimi’ye yaptığı müdahaleyi ve olası bir ofsayt durumunu kontrol etmek için hakemi durdurdu. Penaltı kararı verildikten birkaç dakika sonra penaltı kullanıldı ve Mbappé, Bonou’nun gözünü boyamasına izin vererek penaltıyı kaçırdı.
Bu noktada, uzun bekleme süresi nedeniyle Fransız kaptan, hakem Tello’ya itiraz etmeye başladı. Mbappé, hakemin önce penaltıyı kullanmaya izin verip ardından önceki pozisyonun incelenmesi için her şeyi durdurmasından şikayet etti. Bu durum, forvetin alışılmış rutinini bozdu ve sinirlenen Mbappé, penaltıyı kaçırdı.
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