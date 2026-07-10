"Penaltı atmak için beş dakika bekleyemezsiniz," diyen Norveçli forvet, bu sözlerle Mbappé'yi "savundu" ve VAR incelemesini gereğinden fazla uzatan hakem kararını eleştirdi.





Bu tavır, Fransa teknik direktörü Didier Deschamps tarafından da takdir edildi. Deschamps basın toplantısında şunları söyledi: "Haaland'a katılıyorum, ben İspanyolca bilmiyorum ve hakem Arjantinliydi. Kylian penaltı vuruşuna zaten hazırdı, ama bu kolay bir durum değil. Duruma uyum sağlamak gerekiyor ve bu can sıkıcı olabilir."





Olayla ilgili olarak doğrudan ilgilenen Mbappé de bir açıklama yaptı; Mbappé, yaşananları şöyle anlattı:





"Vurdum, o kurtardı. İyi vuramadım. Sonra işler karıştı çünkü bir yanlış anlaşılma oldu: Hakem bana penaltı olduğunu söyledi. Ben de ona kontrolün tamam olup olmadığını sordum. Evet dedi. O andan itibaren Ousmane bana topu pasladı. Sonra, ben konsantre olmaya başlamışken hakem tekrar yanıma gelip penaltı olmadığını söyledi. Ben de topu tekrar elime aldım. Topu yere bıraktım ve bana bunun penaltı olduğunu söylediler. Ardından, iki dakika önceki bir pozisyonun incelenmesi gerektiğini, beklememi söyledi. Dikkatim dağıldı. Penaltı atışı için nasıl konsantre olacağım konusunda kesinlikle çok fazla senaryo düşündüm; ne kadar sürdüğünü bilmiyorum ama bu, VAR’ın olduğu yeni futbol. Buna uyum sağlamalıyız.”