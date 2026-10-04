Juventus, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başaramaması halinde Türk yıldızı Kenan Yıldız'ı kaybedebilir; zira kıtanın dev kulüplerinin oyuncuya büyük ilgisi söz konusu.

Corriere dello Sport gazetesine göre, Real Madrid büyük bir baskıyla Yıldız'ın peşine yeniden düştü; Arsenal ve Bayern Münih de oyuncuyu transfer etme fırsatını kolluyor.

Juventus, Kenan Yıldız'a yaklaşık bir yıldır 100 milyon euro, hatta belki daha fazla değer biçiyor. 2025 kış transfer döneminde, Xabi Alonso Real Madrid'in teknik direktörüyken, Kraliyet kulübü Yıldız hakkında bilgi istemiş ve oyuncuyu kadrosuna katmaya hazır olduğunu göstermişti.

Türk oyuncu, özellikle soyunma odasındaki giderek artan sorunların ardından İspanyol teknik direktörün bir numaralı hedefiydi; bu sorunların başında ise bir engel olarak görülen Vinicius Junior ile yaşanan gerginlik geliyordu.

Brezilyalı oyuncunun dosyası, sözleşmesinin uzatılması için yapılan uzun bir toplantıda anlaşmaya varıldığı geçtiğimiz ağustos ayının başına kadar açık ve belirsiz kalmıştı.

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