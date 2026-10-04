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"Haaland'ın yanında": Real'in "Galaktikos" planında 100 milyon euroluk yıldız

Transfers
Real Madrid
Juventus
Premier Lig
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Bayern Münih
Arsenal
İtalya
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Almanya

Arsenal ve Bayern Münih denklemde

Juventus, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başaramaması halinde Türk yıldızı Kenan Yıldız'ı kaybedebilir; zira kıtanın dev kulüplerinin oyuncuya büyük ilgisi söz konusu.

Corriere dello Sport gazetesine göre, Real Madrid büyük bir baskıyla Yıldız'ın peşine yeniden düştü; Arsenal ve Bayern Münih de oyuncuyu transfer etme fırsatını kolluyor.

Juventus, Kenan Yıldız'a yaklaşık bir yıldır 100 milyon euro, hatta belki daha fazla değer biçiyor. 2025 kış transfer döneminde, Xabi Alonso Real Madrid'in teknik direktörüyken, Kraliyet kulübü Yıldız hakkında bilgi istemiş ve oyuncuyu kadrosuna katmaya hazır olduğunu göstermişti.

Türk oyuncu, özellikle soyunma odasındaki giderek artan sorunların ardından İspanyol teknik direktörün bir numaralı hedefiydi; bu sorunların başında ise bir engel olarak görülen Vinicius Junior ile yaşanan gerginlik geliyordu.

Brezilyalı oyuncunun dosyası, sözleşmesinin uzatılması için yapılan uzun bir toplantıda anlaşmaya varıldığı geçtiğimiz ağustos ayının başına kadar açık ve belirsiz kalmıştı.

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  • Arsenal ve Bayern Münih denklemde

    Türk oyuncuyla ilgilenen tek takım Real Madrid değildi; zira Arsenal daha önce Yıldız'a ilgi göstermişti. "Topçular", geçen yaz Club Brugge'den Christos Tzolis'i kadrosuna katmak için 40 milyon euro harcadıktan sonra bir sol kanat oyuncusu arıyor.

    Bayern Münih ise, uzaktan da olsa, Yıldız'ı Bavyera ekibinden ayrıldığından beri takip ediyor.

    Bavyera kulübü o mevkide Luis Diaz'a sahip, ancak bu seçenek daha karmaşık görünse de, Yıldız; Sébari, Olise, Musiala ve Karl arasından oluşacak üçlü hücum hattında rahatlıkla oynayabilir.

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  • "Haaland gibi"

    İtalyan gazetesi şöyle yazdı: "Real Madrid, önümüzdeki haziran ayında Yıldız dosyasına geri dönebilir. Türk oyuncu, Haaland'ın yanı sıra, gelecekteki 'Galaktikos' planının başlıca isimlerinden biri. Real'in Leipzig'e 140 milyon euro teklif ettiği Diomande olayında olduğu gibi, para bir sorun değil."

    Ve şöyle devam etti: "O mevkide yalnızca Vinicius var ve ikisini rekabet içine sokmak yanlış bir tercih değil; zira Euro ve Copa America'nın yaşanacağı yıl boyunca maç yoğunluğu dikkate alındığında bu mantıklı."

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  • Juventus ve Şampiyonlar Ligi'nden elenme hayaleti

    Juventus'un stratejisinin değiştiğini ve bunun göstergelerinden birinin de Yıldız'ın sözleşmesinin yenilenmesi olduğunu (yıllık 7 milyon euro, dört buçuk yıl süreyle, imza bonusu olarak 6 milyon euro ile birlikte) söyledi; zira kendisi, siyah-beyazlı formayı giymek isteyen herkes için bir model haline geldi.

    Sözlerine şöyle devam etti: "Çılgın sözleşmeler dönemi sona erdi ve Juventus yeni bir maaş tavanı belirledi; dahası, projenin ana yüzü olarak onu (Yıldız'ı) merkeze alan bir felsefeyi benimsedi. Bu yüzden geçtiğimiz yaz satılık olmadığı açıklandı; bu arada Exor (kulübün mülkiyetine sahip olan Agnelli ailesinin şirketi) 250 milyon euro değerinde bir sermaye artırımı duyurdu."

    Şunları da ekledi: "Takım dördüncü sırayı yakalama hedefinde yeniden başarısız olursa, Kerim Alajbegović kilit bir rol oynayabilir: Juventus'un 30 milyon euro artı 5 milyon euro bonus karşılığında transfer için para döktüğü ve geçtiğimiz yaz kârlı bir transfer olarak kadroya kattığı Bosnalı futbolcu."

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  • Umut vadeden bir alternatif: Yıldız'ın sakatlığı hesapları değiştiriyor

    Alajbegović, sakatlığı nedeniyle aralık ayına kadar sahalardan uzak kalacak olan Yıldız'ın oynadığı mevkide forma giyiyor; bu süreç, Yıldız'ın yokluğunun takıma etkisini ölçmeye yardımcı olacak.

    Takım içinde bu alternatifin bulunmasıyla birlikte, Yıldız'ın 2027 yazındaki transferi gerçekçi bir seçenek haline gelebilir ve o dönemde Real Madrid, 100 milyon avrodan başlayarak müzakerelere oturabilecek.

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