Son 16 turu

Fildişi Sahili-Norveç 1-2

Goller: 39' Nusa (N), 74' Diallo (C), 87' Haaland (N)





Erling Braut Haaland'ın formagiydiği Norveç, maçın son dakikalarında galipgelerek 2026 Dünya Kupası'nın eleme turlarına mutlu bir başlangıç yaptı. Almanya ve Hollanda'yı eleyerek gösterdiği mükemmel performansın ardından, Stale Solbakken'in çalıştırdığı takım, saat 19:00'da Teksas'ın Dallas kentindeki AT&T Stadyumu'nda oynanan 16'lı final maçında, Emerse Fae'nin kaptanlığını yaptığı Fildişi Sahili'ni, Nusa'nın golleriyle 2-1 mağlup etti. Emerse Fae'nin Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup etti. Maç, Teksas eyaletinin Dallas kentindeki Arlington'daki AT&T Stadyumu'nda saat 19:00'da oynanan son 16 turu karşılaşmasında, Nusa'nın muhteşem bir vuruşla attığı gol, eski Atalanta oyuncusu Diallo'nun bir dizi driplingin ardından attığı muhteşem gol ve Dünya Kupası'ndaki beşinci golünü atan Haaland'ın maçı bitiren golüyle sonuçlandı.28 yıl aradan sonra son 16 turuna geri dönen Norveç, 5 Temmuz Pazar günü saat 22.00'de oynanacak maçta Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı Brezilya ile karşılaşacak. İskandinavlar, Fransa, Senegal ve Irak ile aynı grupta ikinci sırada yer almışlardı; iki galibiyet ve Fransa’ya karşı bir mağlubiyet kaydetmişlerdi. Franck Kessie’nin liderliğindeki Fildişi Sahili ise, Almanya, Ekvador ve Curacao ile aynı grupta ikinci sırada yer almasına rağmen, iki galibiyet ve Almanya’ya karşı bir mağlubiyetle, Dünya Kupası finallerine ilk kez katıldıkları bu turnuvada elendi.











