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Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Haaland’ın golüyle Norveç, Fildişi Sahili’ni 2-1 yendi: Brezilya, son 16’ya yükseldi

Norveç
Fildişi Sahili - Norveç
Fildişi Sahili
Dünya Kupası

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Son 16 turu

Fildişi Sahili-Norveç 1-2

Goller: 39' Nusa (N), 74' Diallo (C), 87' Haaland (N)


Erling Braut Haaland'ın formagiydiği Norveç, maçın son dakikalarında galipgelerek 2026 Dünya Kupası'nın eleme turlarına mutlu bir başlangıç yaptı. Almanya ve Hollanda'yı eleyerek gösterdiği mükemmel performansın ardından, Stale Solbakken'in çalıştırdığı takım, saat 19:00'da Teksas'ın Dallas kentindeki AT&T Stadyumu'nda oynanan 16'lı final maçında, Emerse Fae'nin kaptanlığını yaptığı Fildişi Sahili'ni, Nusa'nın golleriyle 2-1 mağlup etti. Emerse Fae'nin Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup etti. Maç, Teksas eyaletinin Dallas kentindeki Arlington'daki AT&T Stadyumu'nda saat 19:00'da oynanan son 16 turu karşılaşmasında, Nusa'nın muhteşem bir vuruşla attığı gol, eski Atalanta oyuncusu Diallo'nun bir dizi driplingin ardından attığı muhteşem gol ve Dünya Kupası'ndaki beşinci golünü atan Haaland'ın maçı bitiren golüyle sonuçlandı.28 yıl aradan sonra son 16 turuna geri dönen Norveç, 5 Temmuz Pazar günü saat 22.00'de oynanacak maçta Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı Brezilya ile karşılaşacak. İskandinavlar, Fransa, Senegal ve Irak ile aynı grupta ikinci sırada yer almışlardı; iki galibiyet ve Fransa’ya karşı bir mağlubiyet kaydetmişlerdi. Franck Kessie’nin liderliğindeki Fildişi Sahili ise, Almanya, Ekvador ve Curacao ile aynı grupta ikinci sırada yer almasına rağmen, iki galibiyet ve Almanya’ya karşı bir mağlubiyetle, Dünya Kupası finallerine ilk kez katıldıkları bu turnuvada elendi.




  • HEDEFLER VE ÖNE ÇIKAN EYLEMLER:

    90'+1' - Nyland'dan muhteşem bir kurtarış; Diallo'nun serbest vuruşunu kurtardı, beraberlik golüne sadece birkaç santimetre kalmıştı!


    87' - Her zamanki gibi Haaland, maçın son dakikalarında Norveç 2-1 öne geçiyor! Bobb, Berg'in ceza sahası içine yaptığı ortayı değerlendiriyor ve Manchester City'nin yıldızı, Dünya Kupası'ndaki beşinci golünü atarak takımını öne geçiriyor.


    74' - Fildişi Sahili'nden beraberlik golü, Diallo muhteşem! Takımını ikinci golden kurtaran eski Atalanta oyuncusu, Pepe'den ceza sahası köşesinde topu aldı, arasına girdi ve iki driplingle Nyland ile karşı karşıya kaldı, sol ayağıyla kaleciyi geçerek skoru 1-1'e getirdi.


    66' - Diallo'dan gol çizgisinde muhteşem kurtarış! Sağdan gelen köşe vuruşunda Sorloth'un kafayla indirdiği topu Heggem tamamlamaya çalıştı, ancak eski Atalanta oyuncusu mucizevi bir şekilde topu uzaklaştırarak ikinci golü engelledi.


    55' - Fildişi Sahili beraberliğe çok yaklaştı! Heggem'in kurtarışının ardından Pepe'nin sol ayağıyla çektiği kesin şutu Nyland engelledi.


    42' - Yine Norveç, köşe vuruşunda Sorloth topa ulaştı ve az kalsın golü atıyordu. Heggem ve Haaland topa dokundu ama gol olmadı.


    41' - Norveç skoru ikiye çıkarmaya çok yaklaştı! Haaland sol ayağıyla kaleye doğru vurdu, Sangaré topu tam anlamıyla kale çizgisinden çıkardı.


    39' - Norveç'ten gol, Nusa! Leipzig'in kanat oyuncusu, sol kanattan Odegaard'dan pas aldı ve sağ ayağıyla uzak direğin köşesine bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Milli takımdaki dokuzuncu golü. Skor 1-0, Norveç önde.


    28' - Fildişi Sahili için büyük fırsat! Diomandé uzak direğe ortaladı, Pepe topu ortaladı ama bu kolay gol fırsatı için kimse koşmadı.


    21' - Fildişi Sahili'nden cevap geldi; Konan'ın hücumunda sağ ayağıyla Nyland'ın kalesinin dış ağlarına vurdu.


    3' - Norveç için fırsat! Sorloth, sağ kanattan Pedersen'i kaçırdı, Pedersen'in ortasına Haaland kafayla vurdu ancak kaleyi bulamadı.

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  • MAÇ SONUÇLARI:

    Fildişi Sahili-Norveç 1-2

    Goller: 39' Nusa (N), 74' Diallo (C), 87' Haaland (N)


    FİL DİŞİ SAHİLİ (4-3-3): Fofana; Doue, Kossounou, Agbadou, Konan (90'+3' Touré ile değiştirildi); Kessie, Sangare, Oulai (61' Diallo); Diomandé (90'+3' Guessand), Bonny (61' Wahi), Pepe (87' Diakite). Teknik Direktör: Fae


    NORVEÇ (4-3-3): Nyland; Pedersen (83' Aursnes), Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berg, Berge; Sorloth (71' Bobb), Haaland, Nusa (71' Schjelderup). Teknik Direktör: Solbakken



    Sarı kart: Nusa (N)

    Kırmızı kart: -

    Asist: Odegaard (N), Pepe (C), Berg (N)

    Hakem: J. Valenzuela (VEN)


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