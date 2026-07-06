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almeno credo haaland norvegiaGetty Images

Çeviri:

Haaland giderek daha yıkıcı hale geliyor: Onu küçümsemeye yönelik bahaneler artık tükendi

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Opinion
Brezilya - Norveç
Brezilya
Norveç
Dünya Kupası
E. Haaland

Erling Haaland, dünyanın en iyi forvetidir. Bunu bugün inkar etmek – tabii bunu yapacak kadar cesur biri varsa – idealler savaşı yürütmeye yönelik tuhaf bir girişimden başka bir şey olmaz; bu, futbolda – ama sadece futbolda değil – hatalı olduğunu kabul etmekten kaçınmaya yönelik bir alıştırma haline gelmiştir.


Ne de olsa, bilindiği üzere, yorumcuların rolü cesurca görüş bildirmektir ve elbette bazı yanlış değerlendirmelere göz yumulabilir; ancak gerçekler bir tutumu bu kadar çarpıcı bir şekilde çürütüyorsa, hatalı olduğunu kabul etmek yerine bahaneler uydurmaya ve saçma sapan gerekçelere sarılmaya çalışmak, sadece durumu kurtarmak için yapılan çaresiz bir girişim haline gelir. Spoiler: söz konusu girişim neredeyse her zaman feci bir şekilde başarısız olur.

  • Haaland konusunda akla gelebilecek her türlü argüman kullanıldı: “City’de oynarsan gol atmak kolay…”, “küçük takımlara karşı gol atmak kolay”, “önemli maçlarda belirleyici olamıyor” ve bu şekilde devam ederek Norveçli forvetin yıkıcı istatistiklerini küçümseme çabası sürdürüldü. Hatta bazıları, Şampiyonlar Ligi finalinde Inter karşısında sergilediği “kötü” performansı öne çıkararak kendilerini iyi göstermeyi düşündü; oysa bu performansı, forvet rolünün gerekliliklerini biraz anlayan Christian Vieri çok iyi açıklamıştı. Ama bu da bazılarının hoşuna gitmedi.


    “Günümüzün savunmaları karşısında forvetlerin hepsi iyi.” İşte Erling Haaland’ın istatistikleri sessiz kalmayı gerektirdiği her an ortaya atılan bir başka bayat nakarat. Ne yazık ki “günümüzün savunmaları karşısında” herkes aynı kolaylıkla gol atamıyor. Bu kavram açıkça ortada gibi görünüyor, ama ne yaparsanız yapın, hoşlarına gitmiyor. Erling Haaland dün, dünyanın en saygın stoperlerinden biri olan, yeni İngiltere şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi finalisti Gabriel’i büyük zorluklara soktu. Alisson’u paramparça etti, yakın tarihin en başarılı savunmacılarından biri olan ve son iki Şampiyonlar Ligi’ni kazanan PSG’nin kaptanı Marquinhos ile fiziksel mücadeleden galip çıktı. Kafayla gol attı. Dışarıdan müthiş bir şutla gol attı. Takımı yönetti, ilk ve ikinci gol arasındaki en kritik dakikalarda pres yaparken takımın kompakt kalmasını sağladı. Defans aşamasında takım arkadaşlarına yardım etti.

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  • "Takım için pek çaba göstermiyor, sadece ceza sahası adamı": işte bir başka dayanılmaz klişe. Öncelikle bu doğru değil. Ama her halükarda, belki de bir 9 numara oyuncudan ne beklendiğini unutmuşuzdur. O da gol atmak, mümkünse kritik goller. Ve kimse Haaland’ın attığı golleri atamıyor. Dolayısıyla, bu noktada geriye sadece iki seçenek kalıyor: yanıldığımızı kabul etmek ya da başka bir bahane uydurmak. Ancak Haaland’ı tanıdığımız için, muhtemelen o bahaneyi de yerle bir edeceğini biliyoruz.

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