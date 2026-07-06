Haaland giderek daha yıkıcı hale geliyor: Onu küçümsemeye yönelik bahaneler artık tükendi

Erling Haaland, dünyanın en iyi forvetidir. Bunu bugün inkar etmek – tabii bunu yapacak kadar cesur biri varsa – idealler savaşı yürütmeye yönelik tuhaf bir girişimden başka bir şey olmaz; bu, futbolda – ama sadece futbolda değil – hatalı olduğunu kabul etmekten kaçınmaya yönelik bir alıştırma haline gelmiştir.





Ne de olsa, bilindiği üzere, yorumcuların rolü cesurca görüş bildirmektir ve elbette bazı yanlış değerlendirmelere göz yumulabilir; ancak gerçekler bir tutumu bu kadar çarpıcı bir şekilde çürütüyorsa, hatalı olduğunu kabul etmek yerine bahaneler uydurmaya ve saçma sapan gerekçelere sarılmaya çalışmak, sadece durumu kurtarmak için yapılan çaresiz bir girişim haline gelir. Spoiler: söz konusu girişim neredeyse her zaman feci bir şekilde başarısız olur.