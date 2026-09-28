Jesus, maçın ardından Sport TV'ye konuşurken, Stale Solbakken'in takımına büyük övgüde bulundu ve Norveç'i Avrupa'nın önde gelen milli takımları arasına koydu. 72 yaşındaki teknik adam, Haaland'ın fiziksel gücüyle başa çıkmak için stoperler Renato Veiga ve Ruben Dias'ın göstermesi gereken savunma disiplinine dikkat çekti.

Jesus, Joao Palhinha ve Ruben Neves ile merkez koridoru kapatmanın, Haaland'ın net gol fırsatlarını sınırlamada kritik olduğunu belirtti.

"Bana göre bu Norveç takımı Avrupa'nın en iyi beş takımından biri" dedi Jesus. "Her an gol atabilecek bir forvetleri var. Ama savunma hattımız, Palhinha ve Neves'in de yardımıyla, merkez koridorda çok güçlüydü. Buna rağmen Haaland ceza sahası içinde altı şut çekti ve bunlardan birinde golü buldu."