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Haaland etkisiz kaldı! Jesus, Portekiz'in Oslo'daki gerilim dolu maçtan sağ çıkmasının ardından Norveç'in Avrupa'nın elitleri arasında olduğunu söyledi
Jesus, Portekiz'i grupta tek başına liderliğe taşıdı
Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus, göreve gelmesinden bu yana üst üste ikinci galibiyetini kutladı; Uluslar Ligi şampiyonu takımını Ullevaal Stadyumu'nda Norveç karşısında 2-1'lik zafere taşıdı. Joao Felix ve Goncalo Ramos'un golleri, Erling Haaland'ın ikinci yarıdaki beraberlik golünü etkisiz kıldı ve Portekiz'i A4 Grubu'nun zirvesinde üç puan farkla liderliğe taşıdı.
Bu galibiyet, Galler karşısındaki açılış maçında alınan zaferin ardından Portekiz'in iki maçta da tam puan topladığı anlamına geliyor.
Jesus, oyuncularının Oslo'daki yüksek tempolu deplasman koşullarını yönetme becerisinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.
- Fotoarena
Teknik direktör, Haaland tehdidini değerlendirirken Norveç'i Avrupa'nın elitleri arasında gösterdi
Jesus, maçın ardından Sport TV'ye konuşurken, Stale Solbakken'in takımına büyük övgüde bulundu ve Norveç'i Avrupa'nın önde gelen milli takımları arasına koydu. 72 yaşındaki teknik adam, Haaland'ın fiziksel gücüyle başa çıkmak için stoperler Renato Veiga ve Ruben Dias'ın göstermesi gereken savunma disiplinine dikkat çekti.
Jesus, Joao Palhinha ve Ruben Neves ile merkez koridoru kapatmanın, Haaland'ın net gol fırsatlarını sınırlamada kritik olduğunu belirtti.
"Bana göre bu Norveç takımı Avrupa'nın en iyi beş takımından biri" dedi Jesus. "Her an gol atabilecek bir forvetleri var. Ama savunma hattımız, Palhinha ve Neves'in de yardımıyla, merkez koridorda çok güçlüydü. Buna rağmen Haaland ceza sahası içinde altı şut çekti ve bunlardan birinde golü buldu."
Savunma yapmak yerine üçüncü gole yönelik taktiksel oyuncu değişiklikleri
Geç yaptığı taktik değişikliklere değinen Jesus, Bernardo Silva gibi hücumda taze oyuncuları oyuna almasının amacının düşük blokla geri çekilmekten ziyade Norveç'i hazırlıksız yakalamak olduğunu açıkladı. Uluslar Ligi maçlarının, rekabetin seviyesi nedeniyle rahat denemelere hiç alan tanımadığını vurguladı.
Teknik direktör, maçın son bölümündeki baskı sırasında Bernardo'nun merkez koridorda topu tutma becerisini övdü.
Jesus, "Oyuncu değişikliklerimi sonucu savunmak amacıyla değil, her zaman skoru 3-1'e getirmek amacıyla yaptım" dedi. "Burası teknik direktörlerin deneme yapabileceği bir hazırlık maçı değil. Burada bir şeyi denersiniz ve ya iyi gider ya da kötü."
- Ball Raw Images
Portekiz, Danimarka karşılaşması için Kopenhag deplasmanına odaklandı
Portekiz, perşembe günü Parken Stadyumu'nda Danimarka ile karşılaşmak üzere Kopenhag'a gitmeden önce Oslo'da maç sonrası toparlanma çalışmasını tamamlıyor. Üst üste üçüncü galibiyet, A4 Grubu üzerindeki kontrolünü iyice pekiştirecek.
Norveç ise aynı akşam Galler deplasmanında toparlanmaya hazırlanıyor.
Jesus, Portekiz teknik direktörü olarak yüzde 100'lük galibiyet başlangıcını sürdürmeyi hedefliyor.
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