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Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Haaland acımasızdı; Norveç, Ancelotti’nin Brezilya’sını turnuvadan eledi ve Dünya Kupası çeyrek finallerine yükseldi: Maç 2-0 sona erdi; şimdi İngiltere ya da Meksika ile karşılaşacak

Brezilya - Norveç
Brezilya
Norveç
Dünya Kupası

2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunu bizimle CANLI olarak yeniden yaşayın.

Son 16 turu


Brezilya-Norveç 0-1

Goller: 80' Haaland (N)


Carlo Ancelotti ve Vinicius Junior'un Brezilya'sı, Stale Solbakken ve Erling Braut Haaland'ın Norveç'ine karşı. Çeyrek finalde karşılaşacak olan Fas ve Fransa'nın tur atlamasının ardından, 2026 Dünya Kupası'nın üçüncü son 16 maçı bu akşam İtalyan saatiyle 22:00'de New York'un East Rutherford kentindeki Meadowlands Stadyumu'nda oynanacak ve gece saat 02:00'de oynanacak Meksika-İngiltere maçının galibini bir sonraki tura taşıyabilir. Brezilya, beşinci dünya şampiyonluğunu hedefliyor ancak son 16 turunda Japonya’yı geçmek için epey zorlandı; Brezilya’ya karşı hiç yenilmeyen ancak tarihlerinde hiç çeyrek finale çıkamamış olan İskandinavlar ise Fildişi Sahili’ni eledi.






  • HEDEFLER VE ÖNE ÇIKAN EYLEMLER

    86' - Yine Brezilya! Casemiro ceza sahasında, şut atmak yerine ortaladı ama topu ağlara yönlendirecek kimse yoktu.


    85' - Nyland'dan muhteşem bir kurtarış! Danilo Santos'un ceza sahasına doğru attığı şutu Ajer yön değiştirerek kaleciyi çaresiz bıraktı: Nyland muhteşem bir refleksle topu kurtardı ve köşe vuruşuna neden oldu.


    80' - NORVEÇ ÖNE GEÇTİ, HAALAND ACIMASIZ! Schjelderup'un sol kanattan yaptığı harika ortada, Manchester City'li forvet Gabriel Magalhaes'in üzerinden zıplayarak kafayla 1-0'lık golü attı; ceza sahasındaki ilk iyi topta bu golü kaydetti: forvetin Dünya Kupası'ndaki altıncı golü, Brezilya ise Norveç karşısında yine geride.



    75' - Bu kez Brezilya'yı kurtaran Alisson oldu: Haaland'ın pasıyla topu alan Schjelderup, sol kanattan şutunu çekti; Liverpool kalecisi topu kurtardı.


    67' - Yine Norveç: Ajer, dar alandan Bobb'a pas verdi, Bobb iç ayakla ortaladı, Haaland yine çok az farkla topa yetişemedi.


    66' - Norveç için bir fırsat, Alisson kötü bir çıkış yaptı ve top geçti: Haaland, iki adım mesafeden topu ağlara gönderemedi.


    64' - Yine Nyland! Bruno Guimaraes'e gelen topu, Norveçli kaleci çıkarak bir kez daha kurtarıyor.


    62' - Nyland aşılmaz, bu kez Rayan'ın sağ ayağıyla çektiği şutu kurtarıyor.


    60' - Endrick muhteşem bir gol fırsatını kaçırıyor! Oyuna yeni girmişken, Vinicius'un muhteşem bir dış ayak vuruşuyla kaleye doğru gönderiliyor: Nyland ile karşı karşıya kalıyor, ancak inanılmaz bir şekilde topu dışarıya atıyor.


    45'+5' - Brezilya golün eşiğinde. Casemiro'nun kesme pasıyla ceza sahasına giren Martinelli, kafayla topu ağlara göndermek için çok az kalıyor.


    45'+3' - Norveç öne geçmeye çok yaklaştı. Haaland, Brezilya'nın iki stoperi arasından geçerek topu Odegaard'a ulaştırdı: Arsenal'in orta saha oyuncusu, Alisson'un kollarına doğru şutunu çekti.


    40' - Yine Brezilya! Odegaard, kaleden çıkarken çok kritik bir top kaybı yaşadı, Martinelli topu geri kazandı ve Vinicius'a pas verdi: Vinicius iki rakibi de geçerek şutunu çekti, ancak Nyland bir kez daha kurtardı.


    35' - Odegaard deniyor; ceza sahasının köşesinden sol ayağıyla içeri girip şutunu atıyor, ancak top ağların dışına gidiyor.


    30' - Brezilya için bir fırsat! Martinelli sol kanattan ilerliyor, küçük ceza sahasına girip ortalıyor, ancak Nyland ayağıyla topu saptırarak tehlikeyi bertaraf ediyor.


    14' - BRUNO GUIMARAES PENALTIYI KAÇIRDI, NYLAND KURTARDI! Newcastle'ın orta saha oyuncusu kötü bir vuruş yaptı; top, Norveç kalecisinin soluna, orta yüksekliğe doğru gitti ve Nyland kurtardı.


    12' - BREZİLYA İÇİN PENALTI! Ajer, ceza sahası içinde Cunha'ya sert bir müdahale yapıyor; hakem Elfath faulü görmüyor, ancak VAR tarafından uyarılıyor ve penaltı kararı veriyor.


    3' - NORVEÇ'İN GOLÜ İPTAL EDİLDİ! Sorloth'a derin bir pas geldi, o da ceza sahası içinde geriye doğru Berg'e indirdi; Berg'in üst direğin altına attığı şut gol olarak sayılmadı, çünkü Atlético Madrid'li forvet ofsayt pozisyonundaydı.

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  • MAÇ SONUÇLARI:

    Brezilya-Norveç 0-1

    Goller: 80' Haaland (N)



    BREZİLYA (4-4-2): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Rayan (68' Danilo Santos), Bruno Guimarães (79' Ederson), Casemiro, Vinicius; Cunha (58' Endrick), Gabriel Martinelli (68' Neymar). Teknik direktör: Ancelotti.


    NORVEÇ (4-3-3): Nyland; Moller Wolfe, Heggem, Ajer (90'+5'ten itibaren Ostigard), Ryerson (63'ten itibaren Aursnes); Odegaard, Berge, Berg; Nusa (46'dan itibaren Schjelderup), Sorloth (46'dan itibaren Bobb), Haaland. Teknik Direktör: Solbakken.


    Hakem: Elfath (ABD)

    Sarı kart: Neymar (B)

    Kırmızı kart: -

    Asist: Schjelderup (N), Schjelderup (N).

    Notlar: Bruno Guimaraes (B) 14. dakikada penaltıyı kaçırdı

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