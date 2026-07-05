Haaland acımasızdı; Norveç, Ancelotti’nin Brezilya’sını turnuvadan eledi ve Dünya Kupası çeyrek finallerine yükseldi: Maç 2-0 sona erdi; şimdi İngiltere ya da Meksika ile karşılaşacak

86' - Yine Brezilya! Casemiro ceza sahasında, şut atmak yerine ortaladı ama topu ağlara yönlendirecek kimse yoktu.





85' - Nyland'dan muhteşem bir kurtarış! Danilo Santos'un ceza sahasına doğru attığı şutu Ajer yön değiştirerek kaleciyi çaresiz bıraktı: Nyland muhteşem bir refleksle topu kurtardı ve köşe vuruşuna neden oldu.





80' - NORVEÇ ÖNE GEÇTİ, HAALAND ACIMASIZ! Schjelderup'un sol kanattan yaptığı harika ortada, Manchester City'li forvet Gabriel Magalhaes'in üzerinden zıplayarak kafayla 1-0'lık golü attı; ceza sahasındaki ilk iyi topta bu golü kaydetti: forvetin Dünya Kupası'ndaki altıncı golü, Brezilya ise Norveç karşısında yine geride.









75' - Bu kez Brezilya'yı kurtaran Alisson oldu: Haaland'ın pasıyla topu alan Schjelderup, sol kanattan şutunu çekti; Liverpool kalecisi topu kurtardı.





67' - Yine Norveç: Ajer, dar alandan Bobb'a pas verdi, Bobb iç ayakla ortaladı, Haaland yine çok az farkla topa yetişemedi.





66' - Norveç için bir fırsat, Alisson kötü bir çıkış yaptı ve top geçti: Haaland, iki adım mesafeden topu ağlara gönderemedi.





64' - Yine Nyland! Bruno Guimaraes'e gelen topu, Norveçli kaleci çıkarak bir kez daha kurtarıyor.





62' - Nyland aşılmaz, bu kez Rayan'ın sağ ayağıyla çektiği şutu kurtarıyor.





60' - Endrick muhteşem bir gol fırsatını kaçırıyor! Oyuna yeni girmişken, Vinicius'un muhteşem bir dış ayak vuruşuyla kaleye doğru gönderiliyor: Nyland ile karşı karşıya kalıyor, ancak inanılmaz bir şekilde topu dışarıya atıyor.





45'+5' - Brezilya golün eşiğinde. Casemiro'nun kesme pasıyla ceza sahasına giren Martinelli, kafayla topu ağlara göndermek için çok az kalıyor.





45'+3' - Norveç öne geçmeye çok yaklaştı. Haaland, Brezilya'nın iki stoperi arasından geçerek topu Odegaard'a ulaştırdı: Arsenal'in orta saha oyuncusu, Alisson'un kollarına doğru şutunu çekti.





40' - Yine Brezilya! Odegaard, kaleden çıkarken çok kritik bir top kaybı yaşadı, Martinelli topu geri kazandı ve Vinicius'a pas verdi: Vinicius iki rakibi de geçerek şutunu çekti, ancak Nyland bir kez daha kurtardı.





35' - Odegaard deniyor; ceza sahasının köşesinden sol ayağıyla içeri girip şutunu atıyor, ancak top ağların dışına gidiyor.





30' - Brezilya için bir fırsat! Martinelli sol kanattan ilerliyor, küçük ceza sahasına girip ortalıyor, ancak Nyland ayağıyla topu saptırarak tehlikeyi bertaraf ediyor.





14' - BRUNO GUIMARAES PENALTIYI KAÇIRDI, NYLAND KURTARDI! Newcastle'ın orta saha oyuncusu kötü bir vuruş yaptı; top, Norveç kalecisinin soluna, orta yüksekliğe doğru gitti ve Nyland kurtardı.





12' - BREZİLYA İÇİN PENALTI! Ajer, ceza sahası içinde Cunha'ya sert bir müdahale yapıyor; hakem Elfath faulü görmüyor, ancak VAR tarafından uyarılıyor ve penaltı kararı veriyor.





3' - NORVEÇ'İN GOLÜ İPTAL EDİLDİ! Sorloth'a derin bir pas geldi, o da ceza sahası içinde geriye doğru Berg'e indirdi; Berg'in üst direğin altına attığı şut gol olarak sayılmadı, çünkü Atlético Madrid'li forvet ofsayt pozisyonundaydı.