90'+10' - BREZİLYA'DAN GOL, NEYMAR! Nyland'ı çaresiz bıraktı ve milli takımdaki son maçında bir onur golü attı.





90'+9' - Brezilya'ya penaltı! Ostigard, ceza sahası içinde Casemiro'nun kafasına dirsek attı ve penaltı kararı verildi.





90' - NORVEÇ İKİNCİ GOLÜ BULDU, HAALAND! 9 numaralı yıldız oyuncu, Schjelderup'tan ceza sahasının köşesinde pas aldı ve sağ ayağıyla attığı müthiş şut, direğin içinden geçerek Alisson'u mağlup etti. Acımasız forvetin yedinci golü; Messi ve Mbappé'yi geride bıraktı.





86' - Yine Brezilya! Casemiro ceza sahasında, şut çekmek yerine ortaladı ama topu ağlara yönlendirecek kimse yoktu.





85' - Nyland'dan muhteşem bir kurtarış! Danilo Santos'un ceza sahasına doğru attığı şutu Ajer yön değiştirerek kaleciyi çaresiz bıraktı: Nyland, muhteşem bir refleksle topu kurtardı ve köşe vuruşuna neden oldu.





80' - NORVEÇ ÖNE GEÇTİ, HAALAND ACIMASIZ! Schjelderup'un sol kanattan yaptığı harika ortada, Manchester City'li forvet Gabriel Magalhaes'in üzerinden zıplayarak kafayla 1-0'lık golü attı; ceza sahasındaki ilk iyi topta: forvetin Dünya Kupası'ndaki altıncı golü, Brezilya hâlâ Norveç'in gerisinde.









75' - Bu kez Brezilya'yı kurtaran Alisson oldu: Haaland'ın pasıyla topu alan Schjelderup, sol kanattan şutunu çekti; Liverpool kalecisi topu kurtardı.





67' - Yine Norveç: Ajer, dar alandan Bobb'a pas verdi, Bobb iç ayakla ortaladı, Haaland yine çok az farkla topa yetişemedi.





66' - Norveç için bir fırsat, Alisson kötü bir çıkış yaptı ve top geçti: Haaland, iki adım mesafeden topu ağlara gönderemedi.





64' - Yine Nyland! Bruno Guimaraes'e gelen topu, Norveçli kaleci çıkarak bir kez daha kurtarıyor.





62' - Nyland aşılmaz, bu kez Rayan'ın sağ ayağıyla çektiği şutu kurtarıyor.





60' - Endrick muhteşem bir gol fırsatını kaçırıyor! Oyuna yeni girmişken, Vinicius'un muhteşem bir dış ayak vuruşuyla kaleye doğru gönderiliyor: Nyland ile karşı karşıya kalıyor, ancak inanılmaz bir şekilde topu dışarıya atıyor.





45'+5' - Brezilya golün eşiğinde. Casemiro'nun kesme pasıyla top ceza sahasındaki Martinelli'ye ulaştı, ancak Martinelli kafayla topu ağlara göndermek için bir adım yetmedi.





45'+3' - Norveç öne geçmeye çok yaklaştı. Haaland, Brezilya'nın iki stoperi arasından geçerek topu Odegaard'a ulaştırdı: Arsenal'in orta saha oyuncusu, Alisson'un kollarına doğru şutunu çekti.





40' - Yine Brezilya! Odegaard, kaleden çıkarken çok kritik bir top kaybı yapıyor, Martinelli topu geri kazanıyor ve Vinicius'a açıyor: Vinicius iki rakibi de geçiyor ama Nyland bir kez daha kurtarıyor.





35' - Odegaard deniyor; ceza sahasının köşesinden sol ayağıyla içeri girip şutunu atıyor, ancak top ağların dışına gidiyor.





30' - Brezilya için bir fırsat! Martinelli sol kanattan ilerliyor, küçük ceza sahasına girip ortalıyor, ancak Nyland ayağıyla topu saptırarak tehlikeyi bertaraf ediyor.





14' - BRUNO GUIMARAES PENALTIYI KAÇIRDI, NYLAND KURTARDI! Newcastle'ın orta saha oyuncusu, Norveç kalecisinin soluna, orta yükseklikte kötü bir vuruş yaptı ve kaleci topu kurtardı.





12' - BREZİLYA İÇİN PENALTI! Ajer, ceza sahası içinde Cunha'ya sert bir müdahale yaptı; hakem Elfath faulü görmedi, ancak VAR tarafından uyarıldı ve penaltı kararı verdi.





3' - NORVEÇ'İN GOLÜ İPTAL EDİLDİ! Sorloth'a derin bir pas geldi, o da ceza sahası içinde geriye Berg'e indirdi; Berg'in üst direğin altına attığı şutla gol, Atlético Madrid'li forvetin ofsayt pozisyonu nedeniyle iptal edildi.