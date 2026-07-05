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Haaland acımasızdı; Norveç, Ancelotti’nin Brezilya’sını eve gönderdi ve Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükseldi: Maç 2-1 bitti; şimdi İngiltere ya da Meksika ile karşılaşacak

Brezilya - Norveç
Brezilya
Norveç
Dünya Kupası

2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunu bizimle CANLI olarak takip edin.

Son 16 turu


Brezilya-Norveç 1-2

Goller: 80' Haaland (N), 90' Haaland (N), 90'+10' Neymar (B).


Carlo Ancelotti ve Vinicius Junior'un liderliğindeki Brezilya, Dünya Kupası'na veda ederken, Stale Solbakken'inve özellikle de olağanüstü bir performans sergileyen Erling Braut Haaland'ın liderliğindeki Norveç bir üst tura yükseldi. 2026 Dünya Kupası'nın üçüncü son 16 maçı, çeyrek finalde karşılaşacak olan Fas ve Fransa'nın tur atlamasının ardından, bu akşam İtalyan saatiyle 22:00'de New York'un East Rutherford kentindeki Meadowlands Stadyumu'nda oynandı. Bu maç, 36 yıldır (1990'dan beri) ilk kez son 16 turunda turnuvaya veda eden Brezilya'nın erken elenmesini kesinleştirdi ve bir sonraki turda, gece saat 2'de oynanacak olan Meksika-İngiltere maçının galibini belirleyecek. Brezilya, 80. ve 90. dakikalarda Manchester City forvetinin attığı iki golle 2-1 galipgelen İskandinavlara yenildi. Bu golcünün Dünya Kupası'ndaki gol sayısı 7'ye yükseldi; Messi ve Mbappé ilebirlikte gol krallığında başa baş gidiyor. Neymar'ın milli takımdan vedalaşırken son saniyede attığıpenaltı ise bir işe yaramadı.


Brezilya, beşinci dünya şampiyonluğunu kazanma şansı olmadan evine dönüyor: Daha önce bu unvanı 24 yıl boyunca kazanamadan geçirdikleri olmamıştı, ancak turnuva boyunca oldukça zorlandılar. Norveç, Brezilya karşısında tarihte yenilmezliğini koruyor: Tarihinde daha önce hiç çeyrek finale çıkamamıştı, şimdi ise Altın Top ödüllü Haaland ile Dünya Kupası'nı hayal ediyor.






  • HEDEFLER VE ÖNEMLİ GELİŞMELER

    90'+10' - BREZİLYA'DAN GOL, NEYMAR! Nyland'ı çaresiz bıraktı ve milli takımdaki son maçında bir onur golü attı.


    90'+9' - Brezilya'ya penaltı! Ostigard, ceza sahası içinde Casemiro'nun kafasına dirsek attı ve penaltı kararı verildi.


    90' - NORVEÇ İKİNCİ GOLÜ BULDU, HAALAND! 9 numaralı yıldız oyuncu, Schjelderup'tan ceza sahasının köşesinde pas aldı ve sağ ayağıyla attığı müthiş şut, direğin içinden geçerek Alisson'u mağlup etti. Acımasız forvetin yedinci golü; Messi ve Mbappé'yi geride bıraktı.


    86' - Yine Brezilya! Casemiro ceza sahasında, şut çekmek yerine ortaladı ama topu ağlara yönlendirecek kimse yoktu.


    85' - Nyland'dan muhteşem bir kurtarış! Danilo Santos'un ceza sahasına doğru attığı şutu Ajer yön değiştirerek kaleciyi çaresiz bıraktı: Nyland, muhteşem bir refleksle topu kurtardı ve köşe vuruşuna neden oldu.


    80' - NORVEÇ ÖNE GEÇTİ, HAALAND ACIMASIZ! Schjelderup'un sol kanattan yaptığı harika ortada, Manchester City'li forvet Gabriel Magalhaes'in üzerinden zıplayarak kafayla 1-0'lık golü attı; ceza sahasındaki ilk iyi topta: forvetin Dünya Kupası'ndaki altıncı golü, Brezilya hâlâ Norveç'in gerisinde.



    75' - Bu kez Brezilya'yı kurtaran Alisson oldu: Haaland'ın pasıyla topu alan Schjelderup, sol kanattan şutunu çekti; Liverpool kalecisi topu kurtardı.


    67' - Yine Norveç: Ajer, dar alandan Bobb'a pas verdi, Bobb iç ayakla ortaladı, Haaland yine çok az farkla topa yetişemedi.


    66' - Norveç için bir fırsat, Alisson kötü bir çıkış yaptı ve top geçti: Haaland, iki adım mesafeden topu ağlara gönderemedi.


    64' - Yine Nyland! Bruno Guimaraes'e gelen topu, Norveçli kaleci çıkarak bir kez daha kurtarıyor.


    62' - Nyland aşılmaz, bu kez Rayan'ın sağ ayağıyla çektiği şutu kurtarıyor.


    60' - Endrick muhteşem bir gol fırsatını kaçırıyor! Oyuna yeni girmişken, Vinicius'un muhteşem bir dış ayak vuruşuyla kaleye doğru gönderiliyor: Nyland ile karşı karşıya kalıyor, ancak inanılmaz bir şekilde topu dışarıya atıyor.


    45'+5' - Brezilya golün eşiğinde. Casemiro'nun kesme pasıyla top ceza sahasındaki Martinelli'ye ulaştı, ancak Martinelli kafayla topu ağlara göndermek için bir adım yetmedi.


    45'+3' - Norveç öne geçmeye çok yaklaştı. Haaland, Brezilya'nın iki stoperi arasından geçerek topu Odegaard'a ulaştırdı: Arsenal'in orta saha oyuncusu, Alisson'un kollarına doğru şutunu çekti.


    40' - Yine Brezilya! Odegaard, kaleden çıkarken çok kritik bir top kaybı yapıyor, Martinelli topu geri kazanıyor ve Vinicius'a açıyor: Vinicius iki rakibi de geçiyor ama Nyland bir kez daha kurtarıyor.


    35' - Odegaard deniyor; ceza sahasının köşesinden sol ayağıyla içeri girip şutunu atıyor, ancak top ağların dışına gidiyor.


    30' - Brezilya için bir fırsat! Martinelli sol kanattan ilerliyor, küçük ceza sahasına girip ortalıyor, ancak Nyland ayağıyla topu saptırarak tehlikeyi bertaraf ediyor.


    14' - BRUNO GUIMARAES PENALTIYI KAÇIRDI, NYLAND KURTARDI! Newcastle'ın orta saha oyuncusu, Norveç kalecisinin soluna, orta yükseklikte kötü bir vuruş yaptı ve kaleci topu kurtardı.


    12' - BREZİLYA İÇİN PENALTI! Ajer, ceza sahası içinde Cunha'ya sert bir müdahale yaptı; hakem Elfath faulü görmedi, ancak VAR tarafından uyarıldı ve penaltı kararı verdi.


    3' - NORVEÇ'İN GOLÜ İPTAL EDİLDİ! Sorloth'a derin bir pas geldi, o da ceza sahası içinde geriye Berg'e indirdi; Berg'in üst direğin altına attığı şutla gol, Atlético Madrid'li forvetin ofsayt pozisyonu nedeniyle iptal edildi.

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  • MAÇ SONUÇLARI:

    Brezilya-Norveç 1-2

    Goller: 80' Haaland (N), 90' Haaland (N), 90'+10' Neymar (B).



    BREZİLYA (4-4-2): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Rayan (68' Danilo Santos ile değiştirildi), Bruno Guimarães (79' Ederson ile değiştirildi), Casemiro, Vinicius; Cunha (58' Endrick ile değiştirildi), Gabriel Martinelli (68' Neymar ile değiştirildi). Teknik direktör: Ancelotti.


    NORVEÇ (4-3-3): Nyland; Moller Wolfe, Heggem, Ajer (90'+5'ten itibaren Ostigard), Ryerson (63'ten itibaren Aursnes); Odegaard, Berge, Berg; Nusa (46'dan itibaren Schjelderup), Sorloth (46'dan itibaren Bobb), Haaland. Teknik Direktör: Solbakken.


    Hakem: Elfath (ABD)

    Sarı kart: Neymar (B)

    Kırmızı kart: -

    Asist: Schjelderup (N), Schjelderup (N).

    Notlar: Bruno Guimaraes (B) 14. dakikada penaltıyı kaçırdı

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