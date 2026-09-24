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Haaland 200 milyonluk hayal kırıklığı! Danimarka Teknik Direktörü Riemer, Erling'i Danimarka'daki gizli denemede görmezden gelmediğinde ısrar etti
Riemer, Oslo karşılaşması öncesinde Erling Haaland'ın deneme antrenmanı hikâyesine değindi
Danimarka Teknik Direktörü Brian Riemer, perşembe günü Norveç ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde Erling Haaland'ın 2017'de FC Copenhagen'daki denemesiyle ilgili soru işaretlerini giderdi. Ullevaal Stadyumu'ndaki basın toplantısında konuşan Riemer, Haaland'ın genç yaşta Danimarka'da geçirdiği bir haftalık süreçteki rolüne açıklık getirdi.
O dönemde Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, FCK'nin teknik direktörü olarak görev yaparken, Riemer de kulübün 19 yaş altı takımının teknik direktörüydü.
Solbakken, kendi basın toplantısında da Riemer'i kamuoyu önünde akladı ve eski yardımcısının forveti transfer edememekte hiçbir sorumluluğu olmadığını doğruladı.
- AFP
Danimarka Teknik Direktörü, Haaland konusunda milyonlar kaybetmediğinde ısrar ediyor
Bu hikâyeyi klasik bir futbol anısı olarak gülerek anlatan Riemer, yaklaşık on yıl önce Kopenhag ziyaretleri sırasında Haaland ile babası Alf-Inge'yi ağırladığını hatırladı. Danimarkalı teknik adam, ilk denemesinin ardından Haaland'ın dünya çapında bir santrfora dönüşen baş döndürücü gelişimini izlemenin mutluluğunu dile getirdi.
Riemer, FC Kopenhag'ı gelecekteki transfer gelirlerinde büyük bir kazançtan bizzat kendisinin mahrum bıraktığı yönündeki her türlü iddiayı kesin bir dille reddetti.
"Bu iyi bir parti hikâyesi. Erling, Kopenhag'da deneme amaçlı bir antrenman kampına davet edilmişti ve orada kalıp kalmayacağı konusunda benim hiçbir rolüm olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim" dedi Riemer gülümseyerek. "İçim rahat bir şekilde söyleyebilirim ki FC Kopenhag'ı 200 milyondan mahrum bırakan ben değildim."
Riemer, Haaland tehdidine rağmen zayıf taraf etiketini reddetti
Perşembe günkü Lig A açılış maçına dikkat çeviren Riemer, Danimarka'nın Haaland'ın takımına karşı Oslo'ya zayıf taraf olarak geldiği yönündeki değerlendirmeleri sert şekilde reddetti. Danimarka kadrosunun çok yüksek teknik kaliteye sahip olduğunu ve deplasmanda üç puan alabileceklerine dair tam bir inanç taşıdığını vurguladı.
Riemer, teknik ekibinin Solbakken'in düzenine sürpriz yapmak için Helsingor'da üç gün boyunca taktik detaylar üzerinde çalıştığını doğruladı.
Riemer, "Kendimizi ne zayıf taraf ne de küçük kardeş olarak görüyoruz" dedi. "Gerçekten, gerçekten çok güçlü bir milli takıma sahibiz; çok fazla kalite ve çok fazla yetenek var. Buraya puanlarla dönmek için geldik."
- AFP
Hjulmand ve Danimarka, Ullevaal'de azami puanı hedefliyor
Danimarka orta saha oyuncusu Morten Hjulmand, teknik direktörünün özgüvenini yineleyerek kadronun Norveç'in Dünya Kupası başarısından hiçbir şekilde etkilenmediğinde ısrar etti. Atletico Madrid oyuncusu, Danimarka'nın taktik odağının rakibin yakaladığı ivme konusunda endişelenmekten ziyade tamamen maç planını uygulamaya yönelik olduğunu vurguladı.
Danimarka kadrosu, Oslo'daki zorlu İskandinav karşılaşması öncesi hazırlıklarını tamamlıyor.
Danimarka, perşembe günkü maça UEFA Uluslar Ligi kampanyasına galibiyetle başlama kararlılığıyla çıkıyor.
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