Bu hikâyeyi klasik bir futbol anısı olarak gülerek anlatan Riemer, yaklaşık on yıl önce Kopenhag ziyaretleri sırasında Haaland ile babası Alf-Inge'yi ağırladığını hatırladı. Danimarkalı teknik adam, ilk denemesinin ardından Haaland'ın dünya çapında bir santrfora dönüşen baş döndürücü gelişimini izlemenin mutluluğunu dile getirdi.

Riemer, FC Kopenhag'ı gelecekteki transfer gelirlerinde büyük bir kazançtan bizzat kendisinin mahrum bıraktığı yönündeki her türlü iddiayı kesin bir dille reddetti.

"Bu iyi bir parti hikâyesi. Erling, Kopenhag'da deneme amaçlı bir antrenman kampına davet edilmişti ve orada kalıp kalmayacağı konusunda benim hiçbir rolüm olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim" dedi Riemer gülümseyerek. "İçim rahat bir şekilde söyleyebilirim ki FC Kopenhag'ı 200 milyondan mahrum bırakan ben değildim."