Haaland, 134.000 dolarlık bir kitap satın aldı ve bunu büyüdüğü beldenin kütüphanesine bağışladı

25 yaşındaki Norveçli ve uluslararası futbol yıldızı Erling Haaland (Manchester City formasıyla 188 maçta 154 gol), ülkesinin tarihindeki en pahalı kitabı satın aldı.





NTB haber ajansına göre Haaland, babası Alf-Inge ile birlikte Aralık ayında Snorri Sturluson'un 1594 tarihli "Kralların Destanları" kitabının bir baskısını 1,3 milyon Norveç kronu (134.000 dolar) karşılığında satın aldı. Ancak bu kitabı kendisi için saklamaya niyeti yok: "Hiçbir zaman çok okur bir insan olmadım," dedi Haaland, ikamet ettiği belediyenin yayınladığı bir basın açıklamasında.



