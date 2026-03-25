Haaland, 134.000 dolarlık bir kitap satın aldı ve bunu büyüdüğü beldenin kütüphanesine bağışladı

Norveçli şampiyonun güzel bir jesti: "Kitabın her zaman açık olarak sergilenmesini istiyorum, böylece insanlar onu okuyabilsin"

25 yaşındaki Norveçli ve uluslararası futbol yıldızı Erling Haaland (Manchester City formasıyla 188 maçta 154 gol), ülkesinin tarihindeki en pahalı kitabı satın aldı.


NTB haber ajansına göre Haaland, babası Alf-Inge ile birlikte Aralık ayında Snorri Sturluson'un 1594 tarihli "Kralların Destanları" kitabının bir baskısını 1,3 milyon Norveç kronu (134.000 dolar) karşılığında satın aldı. Ancak bu kitabı kendisi için saklamaya niyeti yok: "Hiçbir zaman çok okur bir insan olmadım," dedi Haaland, ikamet ettiği belediyenin yayınladığı bir basın açıklamasında.


  • 2026 Dünya Kupası eleme grubunda İtalya'yı mağlup ederek sıralamada üstüne çıkan ve Azzurri'yi play-off'lara mahkum eden Norveç milli takımının forveti, kitabı belediyeye, daha doğrusu Haaland'ın büyüdüğü Bryne şehrinin kütüphanesine kalıcı olarakbağışladı.


    Ancak Manchester City'nin forveti bir şart koştu. Belediye'nin aktardığına göre Haaland, "Kitabın her zaman açık olarak sergilenmesini istiyorum, böylece insanlar benim memleketimden, Bryne ve Jæren'den gelenlerin hikayelerini okuyabilirler" dedi.


